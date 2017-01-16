Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 9 — 15 января стали: папа Франциск выступил перед послами при Святом престоле; Ватикан активизирует усилия по разрешению израильско-палестинского конфликта; в Египте будет построен грандиозный православный собор; Дамаск вернулся в «каменный век»; Варшава не защищает польское меньшинство на Украине, как венгры; украинцы в Турции хотят от патриарха Константинопольского Варфоломея благословения на создание собственной общины и другое.

Иван Шилов ИА REGNUM

Миротворческое обязательство религий, разоружение, миграционный кризис, перемирие в Сирии и защита Творения: эти темы папа Римский Франциск затронул в речи к дипломатическому корпусу, аккредитованному при Святом престоле, передает Radio Vaticana (Ватикан). Нас угнетают вести о гибели и страданиях невинных людей, тех, кто бежит от войны, о трагической смерти мигрантов. В этой перспективе понтифик подтверждает «живую убежденность в том, что любая религия призвана продвигать мир». Франциск не закрывает глаза на то, что в последнее время не было недостатка и в проявлениях насилия с религиозной подоплекой. Ссылаясь на встречу в Гаване с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и на свою поездку в Лунд, папа напомнил о «неотложной необходимости исцелить раны прошлого и вместе направляться к общим целям». Говоря о терроризме, вызванном фундаменталистской идеологией, Папа назвал его убийственным безумием, злоупотребляющим именем Бога, чтобы сеять смерть в попытке утвердить волю господства и власти. «Поэтому я призываю всех религиозных лидеров быть едиными в том, чтобы с силой повторять: нельзя убивать во имя Бога. Фундаменталистский терроризм — это плод серьезной духовной убогости, которой нередко сопутствует значительная социальная бедность. Его можно полностью победить только сотрудничеством между религиозными и политическими лидерами». В то же время следует защищать право на религиозную свободу. Папа Франциск просит также противостоять нищете, социальным бедствиям и несправедливости, ведь они становятся «благодатной почвой для роста фундаментализма» и для развязывания войн.

Папа на Красной площади в Москве? Это вскоре может быть возможным, говорит католический архиепископ российской столицы, итальянец Паоло Пецци, рассказывает немецкоязычная редакция Radio Vaticana. Встреча Франциска с русским православным патриархом Кириллом на Кубе «открыла двери» перед папским визитом в Россию. Белорусскоязычная редакция Radio Vaticana цитирует монсеньора: «Не знаю, как долго нужно будет этого ожидать, однако думаю, что перспектива путешествия папы в Москву уже не является проблематичной, хотя неизвестно, когда оно сбудется». Архиепископ обратил внимание, что после Гаваны среди православных слышались недовольные голоса, но они были немногочисленными, а сегодня «это уже прошлое». Новая встреча, по словам Пецци, «будет хорошей для всех», независимо от того, где она произойдет — то ли в Москве, то ли в Риме. Но папа — человек «очень тактичный» и никогда «не действует силой», добавил монсеньор.

Bart Slingerland (Rex) Красная площадь

Папа Франциск принял на аудиенции 14 января президента Палестины Махмуда Аббаса. Затем тот встретился с государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паралином и секретарем Святого престола по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером. В ходе сердечных переговоров отмечались хорошие отношения между Ватиканом и Палестиной, укрепленные базовым соглашением, заключенным в 2015 году, относительно важных аспектов жизни и деятельности Католической церкви в палестинском обществе. Речь шла также о мирном процессе на Ближнем Востоке. Высказывалась надежда на возобновление прямых переговоров между сторонами ради прекращения насилия, которое вызывает неприемлемые страдания гражданского населения. Было пожелание, чтобы при помощи международного сообщества были предприняты меры по содействию взаимному доверию и созданию атмосферы, которая позволит принять мужественные решения в пользу мира. Отмечалась важность сохранения сакрального характера святых мест для верующих всех трех авраамических религий. Особое внимание обращалось на другие конфликты, которые бушуют в регионе. Папа Франциск встретился с Махмудом Аббасом уже в пятый раз.

Как отмечает архиепископ Галлахер, мнение которого приводит Vatican insider (Турин, Италия), сложный израильско-палестинский конфликт может быть решен на основе принципа «два государства» и при соблюдении справедливости и прав в контексте международно признанных границ. Принимающим такое решение, безусловно, потребуется мужество, а также решимость и последовательность. Комментируя резолюцию, принятую ЮНЕСКО в октябре прошлого года, где утверждается постулат святого города Иерусалима и «оккупированной Палестины», секретарь Святого престола по отношениям с государствами говорит следующее. Этот вопрос необходимо рассматривать по существу как с культурной точки зрения, так и с точки зрения международного права. Ватикан только может подтвердить важность святого и универсального характера Иерусалима для трех монотеистических религий. В этом смысле, очевидно, на международном уровне необходимо одобрение особого устава города, чтобы ни одна из сторон не была лишена своих собственных исторических связей с Иерусалимом.

Terrasanta.net (Милан, Италия) приводит данные ежегодного опроса израильского Центрального статистического бюро о численности христиан, проживающих в еврейском государстве. Судя по всему, есть небольшая, но устойчивая тенденцию роста. В 2016 году христианское сообщество достигло 170.000 человек, это 2% от общей численности населения. По сравнению с предыдущим годом христиан стало на 1,5 процентных пункта больше. Другие данные подтверждают то, что уже известно: 78,9% христиан относятся к израильским гражданам палестинского происхождения, остальные — иммигранты, преимущественно из стран бывшего Советского Союза. При этом израильские демографы обычно не включают в статистику иностранных рабочих в Израиле. Поэтому отец-иезуит Давид Нойхауз добавляет 160.000 гастарбайтеров и лиц, ищущих убежища (из последних 35.000 — африканцы, в основном эритрейцы). Что касается конфессиональной принадлежности, то в состав христианской общины Израиля входят верные греко-православной и греко-католической (мелкиты) Церквей; католики латинского обряда и марониты; армянские и сирийские православные и католики; представители Коптской и Эфиопской церквей; англикане; лютеране и множество других евангелических групп; наконец, «мессианские» евреи, которые не принадлежат к какой-либо церковной общине, но исповедуют, что Иисус есть ожидаемый Мессия.

Христиане в Израиле

«Дом фетв» под председательством верховного муфтия Египта издал постановление, в котором подтверждается право христиан на постройку церквей в исламской стране при должном соблюдении законов, сообщает Agenzia Fides (Ватикан). В фетве оглашается, что ислам поддерживает светские законы, основанные на принципе равенства граждан, а также признается, что Пророк Мухаммад выступал в пользу принципа «взаимности» между государствами с различными религиозными идентичностями. «Дом фетв» подтвердил — в связи с Рождеством — что мусульманин не должен колебаться, если решит поздравить своих друзей и знакомых христианской веры с их конфессиональными праздниками. Оглашение постановления «Дома фетв» сопутствовало заявлению, сделанному президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси во время его присутствия на рождественской службе в православном коптском храме, когда глава государства объявил о планах создать к 2018 году в Египте самый большой собор Коптской церкви общей площадью более 16 тысяч квадратных метров. Церковь будет построена в новой египетской столице, которая сейчас учреждается на окраине Каира, и куда планируют перевезти правительство и другие государственные учреждения. Президент сообщил, что на строительство коптского собора он направил 100 тысяч египетских фунтов.

Дамаск вернулся в «каменный век» — без воды, с длящимися часами отключениями электроэнергии, дефицитом газа и мазута, констатирует Сандра Авад из сирийского отделения католического движения Caritas Internationalis. Об этом пишет AsiaNews (Рим, Италия). Особую тревогу вызывает блокада водного снабжения города, виной чему стали действия оппозиционных «повстанцев», отрезавших еще 22 декабря прошлого года Дамаск от реки Барада. Правительство обвиняет «повстанцев», занявших деревню Вади Барада в 2012 году, в том, что те пытаются отравить водохранилища путем сброса туда большого количества дизельного топлива. По словам Авад, власти пытаются облегчить кризис, развозя воду на грузовиках по всей сирийской столице, однако хватает ее далеко не всем. Процветает «черный рынок», где цены на воду в емкостях выросли в три раза. Специалисты отмечают, что нехватка чистой воды повышает риск развития болезней. «Мы хотим, чтобы этот кошмар поскорее закончился», — говорит Авад.

Комитет Конференции католического епископата США (USCCB) по миграции выступил с резкой критикой решения администрации пока еще президента Барака Обамы ликвидировать программу особой защиты для кубинских мигрантов в Соединенные Штаты, информирует Catholic News Agency (Инглвуд, США). «Я разочарован внезапным изменением политики администрации по этому вопросу, — сказал глава комитета епископ Остина Джо Васкес. — В то время, как мы приветствовали нормализацию отношений с Кубой, имеющие место на острове нарушения основных прав человека остаются реальностью для некоторых кубинцев, а политика «мокрые ноги — сухие ноги» помогала предоставить им возможность искать убежища в США». Речь идет о правительственной программе, благодаря которой кубинцы, нелегально попавшие в Соединенные Штаты по суше, могли досрочно — в течение года — получить вид на жительство. Однако теперь их будут депортировать обратно на Кубу в общем порядке, как и остальных мигрантов. По словам епископа Васкеса, американцы кубинского происхождения были одной из самых успешных групп иммигрантов в истории США. Глава комитета USCCB по миграции выразил обеспокоенность, что те, кого Гавана преследует по религиозным мотивам, отныне останутся без защиты.

Кубинские мигранты

В Гуте Пеняцкой во Львовской области «неизвестные» уничтожили памятник полякам, убитым украинскими националистами из ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает Nasz dziennik (Варшава, Польша). «Как сообщает российское ИА REGNUM, в воскресенье, 8 января, вечером был взорван крест — центральная часть памятника, а таблички с именами погибших были разрисованы цветами флагов Украины и ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также рунами CC», — пишет издание. Ситуацию прокомментировал глава отделения Польского геополитического общества в Жешуве, историк Анджей Запаловский. По его словам, этот акт вандализма не стал неожиданностью. Рано или поздно, но в западной части Украины следовало ожидать подобных происшествий, поскольку в этом регионе местные власти уже не могут полностью контролировать националистические круги. Нужно отдавать себе отчет в том, что такие действия или даже серии антипольских протестов будут учащаться все чаще и чаще. Эксперт называет инцидент «элементом анархии» на Украине и признаком «дестабилизации», что угрожает уже самой Польше. «Позвольте мне напомнить, что, когда венграм Закарпатья что-то угрожает, то премьер-министр Виктор Орбан дает понять — спецслужбы Венгрии будут заботиться о том, чтобы с гражданами этой страны ничего плохого не случилось, — говорит Запаловский. — А польские власти надлежащим образом заботятся о нашем меньшинстве на Украине?».

Делегация проживающих в Турции украинцев под руководством генерального консула Украины в Стамбуле Василия Боднара приняла участие в служении в церкви Святого Георгия в Фанаре сообщает KATHPRESS (Вена, Австрия), которое возглавил константинопольский патриарх Варфоломей. После чего Боднар обратился к главе Константинопольского патриархата с просьбой дать «зеленый свет» планам создания украинской православной общины в Турции. До сих пор православных из Украины и русских православных в Стамбуле окормляли священники русских афонских монастырей. Издание напоминает, что ранее митрополит Венский (Константинопольский патриархат) Арсений принял решение учредить в австрийской столице новый приход: служба в нем будет проходить на украинском языке. Это первый приход такого рода. Ожидается, что в него перейдут украинцы, которые больше не хотят посещать русскую церковь Московского патриархата в Вене. По оценкам экспертов, украиноязычный приход оттянет на себя членов «Киевского патриархата» Украинской православной церкви, которую президент Порошенко все чаще представляет как «государственную Церковь». Константинопольский патриархат надеется, что украиноязычный приход в Вене особенно пополнится после ожидаемой в 2017 году отмены визового режима между Евросоюзом и Украиной.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.