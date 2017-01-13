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Избранный президент США Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании продемонстрировал большое число заблуждений. Так, он назвал НАТО устаревшей организацией, Японию и Южную Корею — нахлебниками, а торговлю между США, Канадой и Мексикой — невыгодной для Вашингтона. Все это не так. Однако в некоторых аспектах кандидат-республиканец оказался прав. В частности, Трамп был прав в том, что касается поведения Китая, с которым новая администрация может начать вести отношения по-новому. В противном случае они станут источником наибольшего риска не только для двух стран, но и для всего мира, пишет Фред Хайятт в статье для The Washington Post.

Автор отмечает, что, несмотря на процветание, достигнутое благодаря глобализации, власть в Китае проводит все более жесткую линию, представляющую наибольшую опасность для жителей Тибета и уйгуров. Интернет стал инструментом контроля, а не окном в мир. И всё меньше остается места для честных журнализма и научных дискуссий. Пекин же все чаще прибегает к агрессивному поведению в отношении своих соседей и односторонним территориальным претензиям.

При этом экономика Китая далека от того, чтобы быть открытой. Страна находит способы получать технологии от западных компаний, не давая им равного доступа на свои рынки. Обладая преимущественным положением в собственной стране, китайский бизнес вкладывает в зарубежные рынки, которые открыты для его инвестиций.

faungg's photos Китайские юани

На этом фоне очень легко назвать то, как поступать не стоит, а именно начинать торговую войну, вводя тарифы на китайские товары, что лишь навредит гражданам как США, так и КНР, но не принесет никаких положительных плодов. Вашингтон ни в коем случае не должен упрощать для Пекина задачу и выставлять США в качестве враждебной к китайскому народу державы.

Трамп также не должен впадать в другую крайность и заключать какое-либо значительное соглашение с «режимом» Китая за счет китайского народа или демократических союзников США.

У новой администрации США может оказаться некоторое влияние, если она будет более активно участвовать в делах региона, а также не откажется от своих ценностей и ценностей своих демократических союзников. Поэтому вопросы прав человека нельзя обменять на экономические уступки. В долгосрочной перспективе нынешняя политическая система Китая будет причиной его экономических проблем. Несмотря на ожидания экономических реформ, их так и не последовало. А нового уровня процветания, по мнению автора, при однопартийной системе не достигнуть.

Таким образом, Трамп должен настаивать на ответных шагах со стороны Китая, однако делаться это должно в духе справедливости и принципов экономической свободы, а не просто для достижения первенства. Рабочие и компании США выиграют от этого, но в наибольшей степени это пойдет на пользу китайскому народу.