17 января 1991 года вооруженные силы США и стран Международной коалиции ООН начали военную операцию «Буря в пустыне» (Operation Desert Storm), направленную на уничтожение иракских войск, занявших соседний Кувейт. В отличие от большинства других военных интервенций США, на этот раз всё было сделано согласно международному законодательству — решение было принято Советом безопасности ООН, с согласия уже распадающегося на тот момент СССР.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Операция «Буря в пустыне»

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Решение, ставшее смертным приговором для Ирака

Сама операция «Буря в пустыне» стала частью Войны в Персидском заливе 1990−1991-х годов. Началась она с вторжения Ирака в Кувейт 2 августа 1990 года. Перед тем как это произошло, президент Ирака Саддам Хуссейн обвинил правительство Кувейта в воровстве иракской нефти (якобы использовались технологии бурения наклонных скважин) и взамен требовал списать немалые долги (более $14 млрд, в сумме страна была должна $60 млрд разным кредиторам), которые образовались у Багдада за годы (1980−1988) Ирано-Иракской войны, заплатить компенсацию размером $2,5 млрд и передать как минимум в аренду, стратегически важные острова Варба и Бубиян. Ко всему прочему, Кувейт не придерживался квот ОПЕК по добыче нефти, что не способствовало так необходимому обнищавшему после войны Ираку подъёму цен на нефть. В купе с тем, что в Ираке были популярны идеи (не без оснований) о том, что исторически территория Кувейта относится к Ираку, Саддам Хуссейн принял роковое для себя и для Ирака решение начать вторжение в соседнее государство. Некоторые источники приводят текст телефонного разговора, якобы состоявшегося между Саддамом Хусейном и эмиром Кувейта шейхом Джабером 1 августа, за день до иракского вторжения. Хусейн спросил: «Как поживаешь, о шейх Джабер?» «Слава Аллаху, чувствую себя хорошо, уже отобедал», — последовал ответ. «Клянусь Аллахом, — сказал Саддам, — завтракать в Кувейте ты уже не будешь!»

Военное вторжение прошло «как по маслу», уже к 4 августа Кувейт был полностью под контролем иракских войск, в десятки раз превосходящих по численности противника. Однако попытка захватить шейха Джабера провалилась — он успел улететь в соседнюю Саудовскую Аравию. С самого начала иракской интервенции Совбез ООН начал принимать резолюции, призывающие вывести оккупационные войска. Были введены экономические санкции и эмбарго на поставки вооружения Ираку (в том числе СССР и Китаем). Уже 8 августа марионеточное правительство, установленное в Кувейте, и руководство Ирака объявили о слиянии двух государств. В тот же день на территорию Саудовской Аравии начали прибывать первые американские военные (82-я воздушно-десантная дивизия).

Kcpwsganhp.my-webs.org Схема размещения главных военно-воздушных баз в регионе

«Щит пустыни», или как за полгода перебросить армию на «край света»

С 7−8 августа 1990 года началась операция по развертыванию крупной войсковой группировки США и Международной коалиции ООН (34 страны, в том числе Сирия и Египет) в Саудовской Аравии, Оманском и Персидском заливах. За это время были переброшены несколько американских (73% численного состава сил коалиции), британских и французских дивизий, а также 6 авианосных ударных групп. В общей сложности были развернуты войска, численностью 956 тысяч человек, более 3300 танков, 3600 единиц артиллерии, 4000 бронемашин. Численность авиационной группировки превысила 2600 самолётов и 1950 вертолётов. Помимо самой переброски, в Саудовской Аравии постоянно проводились учения прибывающих войск, тем более что необходимо было наладить взаимодействие войск разных стран. 29 ноября 1990 года Совбез ООН принял резолюцию № 678, фактически являвшуюся ультиматумом Ираку. Она давала Ираку месяц на вывод войск из Кувейта, в ином случае коалиция получала право применить военную силу.

DefenseImagery.mil 2 февраля 1991 года. Союзные самолёты летят на Ирак

«Буря в пустыне» — первый опыт высокотехнологичной войны

17 января 1991 года началась операция по освобождению Кувейта, получившая название «Буря в пустыне». Первая фаза операции была исключительно воздушной и продлилась до 24 февраля 1991 года. Только за первые два дня были выполнены около 4700 боевых вылетов, результатом которых было уверенное завоевание господства в воздухе и подавление основных элементов противовоздушной обороны Ирака. После этого интенсивность полетов несколько снизилась, упор был сделан на уничтожение войск противника, складов боеприпасов, пусковых установок оперативно-тактических ракет Р-17 (Scud), объектов государственного и военного управления.

Всего в течение операции было выполнено более 100 тысяч боевых вылетов, при этом потери, понесенные коалицией, оказались очень малы — всего 75 единиц авиации (далеко не все были сбиты противником). Некоторые источники говорят о том, что разведка США смогла заразить вирусом компьютеры иракских военных, что привело к сильной дезорганизации работы системы ПВО. Есть свидетельства и о большом количестве предательств и подкупов иракского офицерского состава, впрочем, это не умаляет заслуг американцев и их союзников, так как это также важнейшие элементы любой войны.

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Сухопутная фаза операции началась 24 февраля и продлилась всего 4 дня. Иракские войска были буквально сметены. Силы коалиции начали наступление сразу с нескольких сторон, планируя создать внешний и внутренний фронт окружения. Важным фактором при окружении Иракских войск, располагающихся в Кувейте, стало уничтожение всех мостов через Евфрат (это сделала авиация). После этого отступить на северный берег Евфрата и уйти вглубь Ирака было уже невозможно. Еще до начала наземной операции, Иракская армия уже имела потери не менее 30 тысяч человек. Уже к середине 25 февраля Эль-Кувейт (столица Кувейта) была окружена, после чего обороняющиеся стали массово сдаваться в плен, 26 февраля иракские военные оставили столицу. Наступление шло по всем направлениям, в том числе и собственно на территорию Ирака. 27 февраля уже активно шло наступление на крупный иракский портовый город Басра. В результате разгрома основных сил Ирака, 28 февраля Саддам Хусейн был вынужден прекратить боевые действия и принять все требования ООН. После этого, 3 марта, Норман Шварцкопф (командующий силами коалиции, четырехзвездочный генерал ВС США) и Халед бин Султан (фельдмаршал армии Саудовской Аравии) на захваченной иракской авиабазе Сафван подписали с представителями иракской стороны соглашение о прекращении огня.

В результате «Бури в пустыне» были уничтожены или лишены боеспособности 42 дивизии армии Ирака (всего их было 44), число жертв, предположительно, составило около 100 тысяч человек. Большая часть военной техники, количество которой было не меньше (кроме авиации), чем у коалиции, была уничтожена или захвачена. Более 71 тысячи иракских военных сдались в плен. При этом войска коалиции потеряли всего 292 человека (причем заметная часть из них стала жертвой «дружественного огня»), 31 танк, 32 бронированные боевые машины и т.п. Таким образом, на уничтожение одной иракской дивизии (в среднем 8−10 тысяч человек), Международная коалиция теряла всего 7 человек.

Navoine.info ВВС США

Главным итогом и выводом «Бури в пустыне» стало внедрение высокотехнологической войны. Массированное применение высокоточных авиационных средств, систем радиоэлектронной борьбы, повсеместное использование спутниковой навигации GPS, средств для ночного ведения боя (тепловизионных и ночных прицелов) и других высоких технологий сделало огромную по численности иракскую армию (650 тысяч человек) беспомощной. К примеру, те же иракские танки Т-55 и Т-72 первых модификаций, не оснащенные тепловизионными прицелами, становились легкими жертвами для американских танков M1 Abrams, действовавшим ночью. Да и уровень подготовки, тактика и разведывательные возможности американских войск на голову превосходили иракские возможности. Кроме того, «Буря в пустыне» создала предпосылки для Иракской войны 2003 года, итогом которой стала полная оккупация Ирака войсками США и НАТО и казнь Саддама Хуссейна. Этот шаг стал причиной фактического распада Ирака на три части после вывода американских войск в 2011 году. Теперь Ирак де-факто представлен, собственно, официальным Ираком, во главе с проамериканским шиитским правительством, Иракским Курдистаном и ИГИЛ («Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в РФ). Перспективы воссоединения этих частей в единое государство очень туманны и маловероятны.