Вьетнамская война — одна из самых жестоких и кровопролитных войн второй половины XX столетия, чрезвычайно наглядно и убедительно показала, что победный результат в крупном вооружённом конфликте достигается не только и не столько превосходством в численности армии, в количестве и качестве оружия, техники и боеприпасов, но и, в первую очередь, состоянием боевого духа вооружённых сил и всего народа, всей страны в целом. Только тогда, когда весь народ почувствует себя единым боевым организмом, готовым к самым суровым испытаниям, когда вся страна будет с беззаветной храбростью сражаться столько времени, сколько необходимо, не впадая в отчаяние и пессимизм, и когда каждый отдельный человек будет готов бесстрашно погибнуть на поле брани, принеся свою жизнь на благо Родины, и возможна победа над сильным и безжалостным противником. Вьетнамский народ смог выстоять в чудовищном по напряжению поединке с крупнейшей военной державой Запада — Соединёнными Штатами Америки и фактически победить её.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Вьетнам

Северовьетнамский солдат

Война на многострадальной земле Вьетнама продолжалась без малого 4 десятка лет. В 1941 году Французский Индокитай был оккупирован японцами. Причём режим оккупации был достаточно своеобразен: в обмен на получение от вишистского правительства стратегических для японской армии и экономики материалов и размещение японских войск в ключевых пунктах региона японцы оставляли фактически без изменений французский колониальный аппарат, включая его силовые структуры. Поэтому вьетнамские патриоты вынуждены были повести вооружённую борьбу сразу на два фронта против «старых» французских колонизаторов и «новых» японских оккупантов. После капитуляции Японии в 1945 году Франция вовсе не намерена была давать независимость своим индокитайским владениям. В южную часть Вьетнама из метрополии был переброшен французский экспедиционный корпус, который в декабре 1946 года начал широкомасштабные боевые действия, имея целью захватить Северный Вьетнам, контролируемый компартией. Кровопролитная война длилась почти 8 лет и закончилась тяжелейшим поражением Франции. Французские войска вынуждены были покинуть Вьетнам, а страна оказалась разделённой по 17-й параллели на 2 части: на Демократическую Республику Вьетнам со столицей в Ханое, руководимую коммунистами и прозападную Республику Вьетнам со столицей в Сайгоне. Активное вмешательство США во вьетнамские дела началось ещё во время франко-вьетнамской войны. Начиная с 1950 года, американская администрация оказывала французам многомиллиардную помощь направленную на финансирование боевых действий.

Разделение Вьетнама по 17-й параллели на Северный и Южный

После ухода французов американцы взяли на себя роль основного сдерживателя «коммунистической экспансии в Восточной Азии». Американцы открыто поддержали деятельность правительств Южного Вьетнама, направленную на срыв достигнутых ранее договорённостей о будущем объединении страны. Коррумпированные, недемократические, часто сменяющиеся насильственным путём южновьетнамские власти пользовались чрезвычайной слабой популярностью, и поэтому очень скоро в Южный Вьетнам стали проникать вооружённые повстанцы с Севера, имеющие значительную поддержку местного населения. Власти США стали оказывать мощнейшую помощь сайгонскому режиму — финансами, вооружениями, обучением и подготовкой южновьетнамской армии. С этой целью в Южный Вьетнам прибыло значительное количество американских военных советников и специалистов. Всего к 1963 году в Южном Вьетнаме находилось более 23 000 американских военных. Однако южновьетнамские войска продолжали терпеть серьёзные военные неудачи. В этих условиях правительство США решило перейти к открытому вооружённому вмешательству как в Южном, так и Северном Вьетнаме. Воспользовавшись происшедшим в августе 1964 года т.н. «Тонкинским инцидентом» между американскими и северовьетнамскими военными судами, американцы начали продолжавшиеся много лет интенсивные бомбардировки Северного Вьетнама и высадили многочисленный военный контингент на юге страны. Численность американского военного контингента стремительно увеличивалась. Уже концу 1965 года во Вьетнаме насчитывалось около 185 000 американских солдат. А начавшаяся 2 марта 1965 года и длившаяся более 3 лет воздушная кампания против Северного Вьетнама «Раскаты грома» стала самой продолжительной бомбардировочной операцией после окончания Второй мировой войны.

Массированный авиаудар по территории Северного Вьетнама. 14 июня 1966

Американская стратегия ведения войны во Вьетнаме состояла из 2-х задач. Во-первых, совместно с южновьетнамскими войсками уничтожить мощное партизанское движение на территории Южного Вьетнама и пресечь проникновение северовьетнамских сил на Юг. Во-вторых, сильнейшими бомбардировками Северного Вьетнама полностью подорвать его военную и экономическую мощь, лишив, тем самым, возможности оказывать помощь южным повстанцам. Поэтому армия США стала участвовать практически во всех боевых операциях, включая самые широкомасштабные. Американцы воевали в джунглях, сражались в дельтах рек и на горных перевалах, вели тяжёлые уличные бои в тыловых городах против невесть откуда там появившихся партизан. Причём американцы совершенно не стеснялись в выборе и использовании средств, самых жестоких и варварских. Массовые убийства гражданского населения, уничтожение деревень и посевов, массированное применение напалмовых и фосфорных бомб, отравляющих веществ, стали совершенно обыденным явлением. Однако, несмотря на все усилия американцев, победа над коммунистическим противником вовсе не стала ближе. Мало того, американцы всё больше были вынуждены усиливать свой воинский контингент, достигший в итоге 540 000 человек, и втягиваться во всё более интенсивные боевые действия, что неминуемо приводило к большим потерям. Как регулярная армия Северного Вьетнама, так и южновьетнамские партизаны быстро научились давать очень серьёзный отпор американцам и их союзникам. При помощи СССР вьетнамцы создали весьма эффективную систему ПВО, которая в итоге вынудила американскую авиацию отказаться от налётов на территорию ДРВ. В американском обществе стала резко возрастать непопулярность вьетнамской войны. Десятки тысяч молодых людей стали уклоняться от службы в армии, а сотни тысяч американских граждан стали выходить на антивоенные демонстрации протеста. Популярность президента Линдона Джонсона, втянувшего страну в кровавую вьетнамскую авантюру, упала до столь низких пределов, что он даже не рискнул выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 1968 года. Авторитет американского правительства в целом снизился настолько, что пришедший к власти президент Ричард Никсон понял, что американское военное вмешательство необходимо существенно ограничить. Для этого был осуществлён переход к стратегии так называемой вьетнамизации, когда основную тяжесть борьбы должны были нести южновьетнамские войска. Началось достаточное быстрое сокращение численности американских войск. Американское правительство вынуждено было вступить в Париже в переговоры с Северным Вьетнамом. В этих условиях Никсон 15 января 1973 года вынужден был отдать приказ о прекращении всех боевых операций против Северного Вьетнама. 27 января было подписано Парижское мирное соглашение, в соответствии с которым к 29 марта американцы вывели свои войска с территории Южного Вьетнама.

Подписание Парижского мирного соглашения по Вьетнаму. 27 января 1973

После вывода американских войск, несмотря на наличие значительного количества оставшихся военных советников и продолжавшуюся американскую военную и экономическую помощь, миллионная южновьетнамская армия оказалась абсолютно деморализованной. Ставка Никсона на «вьетнамизацию» конфликта полностью провалилась. Южновьетнамские войска терпели одно тяжёлое поражение за другим и, было понятно, что близок полный крах южновьетнамского режима. Но США, находившиеся в сильнейшем политическом, идеологическом и психологическом кризисе, в значительной степени вызванном именно вьетнамской авантюрой, уже не были в состоянии оказать никакой существенной помощи своим сайгонским союзникам. Весной 1975 года южновьетнамская армия была полностью разгромлена. Все американцы были вынуждены спешно эвакуироваться. 30 апреля 1975 года Сайгон был освобождён. Вьетнам стал единым государством.

Herve GLOAGUEN Gamma-Rapho via Getty Images Пресс-конференция северовьетнамского генерала Тран Ван Тра в освобождённом Сайгоне. 30 апреля 1975

Вьетнамская война дорого обошлась американцам. Они потеряли более 58 000 человек убитыми и пропавшими без вести и свыше 300 000 ранеными. Союзники американцев из Южной Кореи, Австралии, Таиланда, Новой Зеландии и Филиппин потеряли почти 6 000 убитыми. Потери же вьетнамцев превысили 3 000 000 человек. Но они выстояли. Выстояли и победили.