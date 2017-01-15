Ежегодное послание президента Николаса Мадуро народу Венесуэлы, с которым он выступил 15 января в Верховном суде страны, полно намеков и недосказанности. Мадуро так и не объяснил, как он намерен выводить страну из тяжелейшего кризиса. Принятие очередных чрезвычайных экономических мер и соответствующего закона не решит продовольственной проблемы и не восстановит разрушенное за период национализации производство. Во всяком случае, в одночасье. И не снимет требований населения об отставке президента страны.

Венесуэла

Что касается конфликта с оппозиционным парламентом, требующим от Николаса Мадуро ухода в отставку (что, кстати, поддерживает более 80 процентов граждан страны), то президент Венесуэлы еще раз заявил о своей готовности к диалогу. Но при этом отметил, что уж в 2018 году он будет выступать с ежегодным посланием не в здании Верховного суда, а в здании Национальной Ассамблеи. И перед «лицом достойного парламента, который уважает Конституцию». Парламент в сегодняшнем составе избран до 2021 года. И каким образом Николас Мадуро собрался его менять в 2018 году — непонятно.

Однако, последние шаги президента Венесуэлы заставляют думать, что иного выхода, кроме как силового роспуска парламента и подавления протестных акций, он сейчас не видит Тем более Мадуро уже охарактеризовал действия депутатов как антиконституционные. Скажем сразу, что Николаса Мадуро это не спасет. Поддержки в стране у него нет. А вот Венесуэла после такого решения будет втянута в длительный внутринациональный конфликт, чреватый и внешним вмешательством, и ростом сепаратистских тенденций, и окончательным развалом экономики.

Николас Мадуро заявляет, что он сторонник мирного решения конфликта с оппозиционным парламентом. И при этом объявляет о создании спецподразделения «Антишок» для подавления беспорядков, проводит военные учения с участием т.н. гражданского ополчения, декларирует, что он и его соратники будут биться с «врагом» «за каждую пядь земли, за каждую улицу и каждый проспект».

Hossein Zohrevand Николас Мадуро

В конце декабря 2016 года Мадуро заявил, что Венесуэла намерена закупить российскую и китайскую военную технику и оружие, в том числе для подавления беспорядков. Это оснащение поступит в распоряжение сил специального назначения. Президент Венесуэлы также отметил, что министр обороны страны в скором времени посетит Россию и Китай, чтобы подписать соглашения о поставках вооружения, писало ранее издание Globo.

Никакой официальной реакции от российского внешнеполитического ведомства на эти заявления нет. Если Мадуро действительно закупит у нас оружие и применит его для подавления народных протестов, то нам придется на долгие времена забыть и о наших экономических интересах в этой стране, и о политическом присутствии там. Потому, что битву с собственным народом Николас Мадуро проиграет, а нам соучастие в этом венесуэльцы не простят.

МИД России в лице его официально представителя Марии Захаровой уже показал полное непонимание того, что происходит сейчас в Венесуэле, заявив, что там «никто не заинтересован в усложнении ситуации». Интересно, кто дает руководству МИД РФ такую информацию? Сказать, что Латинская Америка находится в МИД РФ без присмотра, нельзя.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Есть курирующий замминистра, есть директор профильного департамента, есть посол России в Венесуэле. Есть даже посол по особым поручениям, в компетенцию которого входят страны Латинской Америки, — Элеонора Митрофанова. Нет только заявлений по ситуации в Венесуэле, из которых было бы понятно, какова наша позиция? Говорить, что мы не вмешиваемся во внутренний конфликт в Венесуэле, коль речь зашла о поставках оружия — уже нельзя.

Сейчас в Венесуэле счет идет уже не на месяцы, а на дни. И на сей раз российскому МИДу вряд ли удастся спрятаться за уже ставшими надоевшими и вызывающими у экспертного сообщества смех заявлениями: «мы наблюдаем за ситуацией», «мы — не США, чтобы вмешиваться в процессы в странах Латинской Америки». Потому, что, поставить туда оружие в ситуации, когда Венесуэла находится на пороге гражданской войны, и означает «вмешаться». Вопрос — на чьей стороне. И зачем.