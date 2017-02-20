



Израиль

Семьдесят стран мира направили своих представителей в Париж, где сегодня открылась конференция по израильско-палестинскому конфликту. Это уже не первая международная конференция по Ближнему Востоку. Пикантным отличием сей от предыдущих является множественность участников и отсутствие Израиля. Позиция Иерусалима: готовность к прямым переговорам с представителями арабского населения контролируемых Израилем территорий и неприятие международных форумов. Надо сказать, что сообразно подписанным в 1993 году обеими сторонами «ословским» соглашениям, все проблемы должны были решаться в рамках прямых переговоров.

Сведущих в библейских аналогиях привлек внимание факт того, что в Париже представлено именно семьдесят стран. Как известно, в книге Бытия в десятой главе указано именно на семьдесят основных народов мира. У знатоков Писания сразу возникли ассоциации со сказанным пророком Захарией в 14-й главе: «И соберу все народы на войну против Иерусалима». Иные приводят и слова из второго псалма: «Зачем мятутся языцы и народы замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья сбираются вкупе против Господа и против помазанника Его».

Нынешнее событие — плод трудов правительства Франции с одобрения администрации Обамы. Франсуа Олланд не первый день озабочен тем, что принятая международным коллективом уже не первый десяток лет идея «двух государств» становится все более призрачной.

Спросите, а что за печалование у французов по сему вопросу? В недавнем прошлом их озабоченность палестинским вопросом объяснялась надеждой на то, что их оставят в покое, если они поддержат арабские страны в важных для них вопросах. Однако нахлынувшая на них волна иммигрантов не предвещает им спокойствия «под виноградником своим и под смоковницей своею», ибо пришельцы тоже любят виноград и инжир. Более того, влияние радикальных исламистов на французскую политику вздымается скороквасно. Приплюсовав к этому «особые» отношения Франции с Катаром и другими суннитскими режимами, мы получим ответ на вопрос, почему именно Франция озабочена.

За последние полвека все успели умаяться от попыток решения арабо-израильского конфликта и особо в части, касающейся чаяний Организации Освобождения Палестины и Хамаса. Лучше всех сформулировал это бывший заместитель главы ЦРУ Майкл Морелль: «Тридцать лет назад во всех арабских странах с нами говорили в первую очередь о палестинской проблеме, а в последние годы эту тему не затрагивал никто». Тем не менее, сила инерции — неизбывный закон современной международной политики.

Напомним, что речь идет о территориях в шесть с небольшим тысяч квадратных километров, которые были декларацией Бальфура от 1917 года и решением Лиги наций от 1922 года предназначены для еврейского государства. Вследствие войны Израиля с арабскими странами в 1948 году эти земли были незаконно оккупированы Иорданией. Израиль завоевал их в 1967 году в ходе Шестидневной войны, подвергшись нападению со стороны Иордании. Следует оговориться, что в ходе той же славной для Израиля войны, им был нанесен первый превентивный удар по Египту и Сирии, а вот Иордания сама напала на Израиль, поверив пропаганде Египта о том, что войска Насера вот вот войдут в Тель-Авив. Обоснование для провозглашения некоторыми Израиля «агрессором» связано именно с первым ударом по Египту и Сирии, но никак не может быть распространено на Иорданию.

Взяв под контроль эти территории, которые Иордания прозвала «западным берегом», а Израиль нарек по-библейски Иудеей и Самарией, еврейское государство позволило своим гражданам-энтузиастам селиться там. Особо отметим, что Восточный Иерусалим, включающий Стену Плача, Храмовую гору и Старый город, тоже были завоеваны в 1967, а посему считаются международным сообществом «оккупированными территориями». За пятьдесят лет израильского контроля там поселилось около шестисот тысяч евреев.

Количество арабов, называющих себя палестинцами, на этих территориях приблизительно в два раза больше, чем израильтян. История конфликта и нынешние демографические показатели не оставляют надежды на создание там независимого палестинского государства. Напомним, что одиннадцать лет назад Израиль полностью вывел свои войска и предоставил независимость сектору Газа, эвакуировав семь тысяч собственных граждан оттуда. Этот шаг не только не привел к примирению, но и поспособствовал укреплению радикальных исламистов в Газе, выпустивших по южным городам Израиля тысячи ракет. Изъятие собственных семи тысяч граждан прошло тогда почти бескровно, но очень болезненно. Трудно представить себе, чтобы какое-то правительство Израиля попробовало выселить полмиллиона собственных граждан из Иудеи и Самарии (Западного берега) и Восточного Иерусалима.

Поскольку в Париже будет обсуждаться именно образование независимого палестинского государства и именно на этих территориях, то мы не проявим запальчивости, объявив конференцию пустым занятием. Израиль не уйдет с освоенных им библейских территорий после пятидесяти лет пребывания там.

Более того, международное давление будет иметь весьма ограниченный и токмо рекомендательный характер. Дело в том, что никак нельзя юридически обосновать утверждение, что Израиль оккупировал палестинские территории и незаконно поселил там своих граждан, если эти территории принадлежали незаконному оккупанту, Иордании, а палестинского государства не было николи. Оккупировать можно территории другого государства и только! Требование международного сообщества к Израилю — это политическая воля, политическая рекомендация и политическая позиция, но никак не юридическая. Поэтому апелляционный суд в Версале признал три года назад пребывание Израиля на обсуждаемых территориях законным, а палестинские претензии безосновательными.

Юридическая немощь позиции сторонников ИГ Палестина или демократической Палестины не снимает возможности политического и экономического давления на Израиль. И тут сразу возникает вопрос: как далеко готовы зайти радетели Палестины? Они пойдут на военное вмешательство? Они нанесут по Израилю ядерный удар? А вдруг Израиль в силах ответить им вторым ударом сторицей и обратить нападающих в ядерный пепел?

Эти невероятные апокалипсические сценарии не заслуживают даже обсуждения. А если так, то, видимо, прав был псалмопевец, вопрошая: «Зачем мятутся языцы и народы замышляют тщетное?»

Зададим этот вопрос с удесятеренной силой, обратив взоры в сторону Вашингтона. В ближайшую пятницу 20 января там состоится инаугурация Дональда Трампа и впервые на такое мероприятие приглашены представители еврейских селений в Иудее и Самарии. Это событие более весомо и многозначно, нежели шумная конференция в Париже.