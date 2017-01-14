Варшава ждет в гости немецкого канцлера Ангелу Меркель. Как пишет Gazeta Wyborcza со ссылкой на дипломатические источники, визит Меркель по приглашению польского премьер-министра Беаты Шидло состоится 7 февраля. «Канцлер прибывает с протянутой рукой, она хочет поговорить, — сообщил изданию его «дипломатический источник». — В этом году выборы парламента предстоят в Нидерландах и Германии, президента выберут во Франции. А до того был Трамп и Brexit. Меркель не хочет иметь проблемы с Польшей». Помимо того, в налаживании добрых отношений заинтересован немецкий бизнес, поскольку за прошедший год торговые связи Германии с Польшей стали сокращаться, и проправительственная пресса в Польше «ведет травлю немецких компаний, например, медийных и торговых».

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Германии

Но главная сенсация в другом — во-первых, Меркель приезжает не только как канцлер Германии, но и в качестве «лидера либерального мира», во-вторых, она планирует встретиться не только с Шидло и президентом Польши Анджеем Дудой, но и с президентом правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярославом Качиньским. Под конец прошлого года Качиньского уже навещал бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, прибывший в Варшаву с частным визитом. Ему глава PiS уделил два часа своего времени, после чего по итогам общения сделал заявление, что Джулиани его успокоил — интересы Польши в контексте «отношений с Россией в рамках рациональной политики» будут соблюдены американцами.

Kuebi = Armin Kübelbeck Ангела Меркель

Российская тематика и связь ее с Берлином зазвучала в Польше и когда в январе нынешнего года американские военные начали переброску через Германию в Польшу первых самоходных гаубиц, всего планируя направить 3,5 тыс. военнослужащих и 2 тыс. единиц техники. Критика последовала сразу из нескольких политических лагерей, информировала немецкая газета Die Tageszeitung. «В России это будет воспринято как реальная подготовка к войне», — заявила лидер парламентский фракции Левой партии Сара Вагенкнехт. Заместитель председателя партии «Альтернатива для Германии» Александр Гауланд сказал о «бряцанье оружием» и росте конфронтации. Премьер-министр федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке уверен: «Нам не поможет тот факт, что по обе стороны от границы будут ездить танки».

Приветствовали решение Вашингтона только Христианско-демократический союз (CDU), который возглавляет Меркель, и большая часть «Зеленых». В то время как выступление Войдке в Варшаве выслушали с раздражением, поскольку, отмечает польский историк Даниэль Леммен, это пробуждает в Польше «страх перед духом Рапалло», а слова премьера земли Бранденбург «вызвали в польских СМИ заголовки типа «Германия не хочет американских танков в Польше». Варшава рассматривает их в контексте грядущих парламентских выборов в Германии. Не исключено, что на них CDU, возглавляемый Меркель, будет вынужден потесниться или даже уступить власть. Но на кого еще, кроме канцлера, могут рассчитывать в Польше, если даже Социал-демократическую партию Германии (SPD), важный элемент в нынешней правящей «большой коалиции», в Варшаве оценивают как «друзей Кремля»?

U.S. Army Американские солдаты

До сих пор Варшава и Берлин конфликтовали друг с другом. Немцы действовали чужими руками, предпочитая атаковать польскую правящую партию через европейские структуры, Еврокомиссию и Европарламент. «Ситуация в Польше постоянно беспокоит, — говорил Манфред Вебер из Христианско-социального союза (CSU), возглавляющий фракцию правоцентристской Европейской народной партии в Европейском парламенте. — Это проблема, которую следует обсудить не только на уровне Еврокомиссии, но и глав государств. Речь идет о фундаментальных вопросах для Европы в целом». Однако немецкий журнал Der Spiegel позже констатировал, что политические лидеры сталкиваются с той же проблемой, что и Еврокомиссия: у них мало возможностей для вмешательства. По словам Николая фон Ондаца из Немецкого института международных отношений и безопасности (SWP), «Евросоюз не может эффективно угрожать санкциями».

Мог рассчитывать Берлин и на свои «засадные полки» в самой Польше, оппозиционные партии «Гражданская платформа» (РО) и «Современная» (Nowoczesna), а также Движение в защиту демократии (KOD). Но инициированный оппозицией в декабре прошлого года парламентский кризис «Право и Справедливость» смогла эффективно подавить. Министр обороны Польши Антоний Мачеревич приписал это заступничеству Матери Божией Ченстоховской, перед иконой которой в Ясной Горе молилось руководство PiS. Хотя, скорее всего, дело в неумении оппозиции вести качественную политическую борьбу и имиджевых провалах. Так, главу Nowoczesna Рышарда Петру «уличили» в посещении португальских курортов на Новый год, лидера KOD Мэттью Киевского — в растрате пожертвований, а РО грозит внутренний раскол.

Piotr Drabik Ярослав Качиньский

С такими «бойцами» с Качиньским не справиться. Да и на фоне надвигающихся проблем в Европе для Берлина продолжение конфронтации с Варшавой может стать лишней тратой времени и ресурса. Меркель протягивает руку Качиньскому, чтобы не создавать поводов для углубления расколов в Евросоюзе. А для президента правящей партии такой разговор — показатель правильности выбранной им стратегии и возможность в разговоре с первым лицом немецкой политической сцены убедиться в том, что интересы Польши будут соблюдены и Берлином.