



Азербайджан

На этой неделе в Азербайджане с большим информационным сопровождением открыли новую военную часть в Нахичевани. Мероприятие посетил президент страны Ильхам Алиев, для которого там же провели небольшой показ военной техники. Среди прочего, была продемонстрирована пусковая установка тяжелой реактивной системы залпового огня (РСЗО)T-300 Kasirga. Эти системы, которые являются лицензионной копией китайской РСЗО WS-1B, были приобретены в Турции. В связи с этой новостью азербайджанские СМИ стали активно продвигать мысль, что в Ереване «царит паника», так как теперь Баку имеет возможность нанести удар по столице Армении. Так ли это на самом деле и к каким последствиям может привести этот сценарий?

«Смерч» и Kasirga «достают» до Еревана, но окажутся под ответным огнем

В Нахичевани на данный момент находится минимум один дивизион РСЗО «Смерч» (максимальная дальность стрельбы 90 км), и некоторое количество РСЗО T-300 Kasirga (максимальная дальность 100−120 км в зависимости от используемой ракеты). Такие характеристики действительно позволяют вести огонь по Еревану. Однако для этого необходимо находиться примерно в 20−25 км от границы с Арменией. Учитывая, что Армения обладает господствующими высотами на этом направлении (особенно после того, как больше чем два года назад армянским спецназом была занята нейтральная полоса), откуда «как на ладони» видна большая часть Нахичевани, пусковые установки противника могут быстро оказаться под ответным ударом армянской артиллерии. Для этой задачи отлично подходят имеющиеся на вооружении ВС Армении 152-мм пушки «Гиацинт-Б» (максимальная дальность стрельбы 30 км) и 130-мм пушки М-46 (максимальная дальность стрельбы 27 км). Главной задачей для армянских войск станет качественная и быстрая разведка позиций РСЗО противника. Для этого могут использоваться беспилотники и обзорные камеры с большим увеличением (на позициях ВС Армении имеются устройства примерно с 80−100 кратным увеличением).

Стоит ли удар по Еревану быстро потерянных дорогостоящих РСЗО — большой вопрос. Особенно учитывая то, что этот удар не имеет особого военного смысла.

Минобороны России РСЗО «Смерч»

Удар по Еревану спровоцирует удар по Баку и реакцию объединенной войсковой группировки Армении и России

Естественно, что на войне всегда работает правило «зуб за зуб, глаз за глаз», поэтому удар по Еревану обязательно приведет к удару уже по азербайджанской столице — Баку. Армения обладает этими средствами — с задачей справятся оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и Р-17 «Эльбрус». При этом если в Ереване каких-то ключевых целей практически нет, то Баку изобилует ими — там есть единственный в стране нефтеналивной терминал (закачивает нефть в экспортные трубопроводы), неподалеку есть и сами месторождения и т.п. Зачем Азербайджану нужны такие риски ради нескольких десятков или сотен погибших мирных жителей Еревана — непонятно.

Другой риск связан с внешним фактором — прямой удар по территории Армении, да еще и по столице, является реальным поводом для начала военной операции силами объединенной войсковой группировкой Армении и России. Воевать с Россией в Баку вряд ли мечтают, зная к чему это очень скоро приведет.

Минобороны России ОТРК «Искандер-М»

Повод для переноса боевых действий на территорию Нахичевани

Как мы уже говорили, господствующие высоты на границе контролируются армянской армией. Сама же Нахичевань изначально имеет явные логистические проблемы, не обладая сухопутной связью с остальным Азербайджаном. Осуществлять снабжение войск авиацией — дело непростое и затратное. К тому же, по слухам, воздушное пространство Нахичевани полностью контролируется Турцией, которая и сама сейчас вряд ли пожелает боев у своих границ (Анкаре явно хватает отвратительных результатов в боях за сирийский Эль-Баб и гражданской войны с курдами на своей территории).

В таких условиях начинать войну на этом направлении будет просто безумием, так как это даст возможность армянской стороне провести наступление с перспективой окружения азербайджанского 5-ого армейского корпуса и, соответственно, полным поражением его в Нахичевани. Уповать на помощь Турции и договоры с ней будет сложно, ибо при таком сценарии Баку «заварит кашу» сам.

В итоге Баку имеет возможность ударить по Еревану (и имеет её уже несколько лет), но возможность этот удар дает скорее Армении. Воспользуется ли ею Ереван — это уже другой вопрос.