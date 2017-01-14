Ровно 103 года назад, 14 января 1914 года, Генри Форд впервые в мире использовал конвейерный метод для массовой сборки автомобилей. Отец автомобильной промышленности, как стали его называть впоследствии, еще с юного возраста осуществлял попытки сконструировать движущийся механизм. Но просто создать машину было мало — Форд поставил цель сделать автомобиль доступным для всех, оставив в прошлом понимание автомобиля только как элемента роскоши.

Eskipaper.com Конвейер

С момента изобретения первого автомобиля — 1886 года — и до внедрения в производство конвейерного метода сборки, машины собирались вручную. Кроме того, что по этой причине они имели заоблачную цену, индивидуальность каждого автомобиля сильно усложняла процесс ремонта. Так, в начале XX века стало ясно, что автомобилестроение нуждается в единых стандартах, и только в этом случае удастся сделать из прорывного изобретения нечто действительно полезное для общества и выгодное для бизнеса.

Сборочный конвейер

Первым шагом на пути к полноценному конвейерному производству автомобилей была сборочная линия Рэнсома Олдса. Именно Олдс первым осуществил конвейерную сборку автомобилей, когда детали будущей машины перемещались на тележках от одного рабочего пункта к другому. Генри Форд усовершенствовал систему Олдса, а также стал применять её не только при сборке непосредственно машины, но и на промежуточных стадиях. Для того чтобы наладить производство Форд упростил конструкцию автомобиля, стандартизировал детали и механизмы.

Площадкой для массового изготовления автомобилей стала компания Ford Motor Company. Еще до внедрения новой технологии сборки автомобиль Ford стоил меньше, чем у конкурентов. С 1914 года машины Генри Форда стали еще дешевле. В результате к началу 1920-х годов семь из десяти покупаемых в США автомобилей были производства компании Ford.

Форд Модель A

Генри Форд стал первооткрывателем не только в запуске конвейерного производства. Форд стал первым из крупных промышленников, кто ввел пятидневную рабочую неделю и сократил рабочий день до 8 часов в сутки. У него был особый подход к организации труда. Всё это подробно рассказано в книге Форда «Моя жизнь, мои достижения».

«Первый успех в сборке состоял в том, что мы стали доставлять работу к рабочим, а не наоборот. Ныне мы следуем двум серьезным общим принципам при всех работах — заставлять рабочего, по возможности, не делать никогда больше одного шага и никогда не допускать, чтобы ему приходилось при работе наклоняться вперед или в стороны».

Г.Форд, «Моя жизнь, мои достижения»

Завод Форд Highland Park. Мичиган, США

После запуска конвейера дела шли в гору: потребители раскупали автомобили, а рабочие со всей страны стремились попасть на работу на заводы Ford. Однако успех не был долгим. Несмотря на то, что Генри Форд первым осуществил идею массового и бюджетного автомобиля, создав свой совершенный Model T, Форд сосредоточился на массовом выпуске этой единственной модели и на том, чтобы сделать её как можно дешевле, проигнорировав потребность людей в разнообразии.

«Автомобиль может быть любого цвета, если этот цвет чёрный», был уверен Форд. Но потребителя такой подход не устроил. Динамичный рынок требовал гибкости, но упрямство Форда, которое когда-то привело его к успеху, теперь сыграло с ним злую шутку. Предложения коллег модернизировать Model T Форд категорично отвергал. Тем временем конкуренты быстро освоили конвейерное производство, но в отличие от Ford не остановились в развитии. Так, компания General Motors, всё же сделав ставку на разнообразие, стала продавать индивидуальные опции, что оказалось весьма прибыльно вопреки мнению Форда. Более того, GM одни из первых предложили клиентам покупку машины в кредит, чем и подорвали главное преимущество Форда — низкую цену. Компания Форда начала терпеть убытки. Ford Company грозило разорение: производство было приостановлено, большая часть рабочих была уволена. Однако от краха компанию спас выпуск модели Ford A. Позднее Форд стал выводить на рынок и другие модели, в том числе грузовики. Компания продолжила своё существование, и автомобили Ford продаются на рынке и сегодня. Однако вновь стать мировым лидером автопроизводителю больше не удалось.

История Генри Форда и его бизнеса стала универсальным примером того, как можно потерять всё, поверив, что успех вечен. По похожему сценарию складывалась судьба не только у предприятий в сфере автопроизводства, но и в других отраслях. Так, финская транснациональная компания по производству мобильных устройств Nokia после многолетнего лидерства на рынке практически ушла в небытие. Если раньше Nokia уверенно задавала тренд на рынке «кнопочных» телефонов, то игру за позиции в сфере сенсорных устройств компания проиграла с треском. Переход под крыло Microsoft компанию просто добил.

Когда-то бессменный лидер по продажам автомобилей в мире — концерн General Motors также почивал на лаврах. Но японские и немецкие автопроизводители оказались более изобретательными и умело обошли GM в борьбе за мировое лидерство. Сначала это была Toyota Motor Corporation, теперь автоконцерн Volkswagen Group. Попытки американцев вытеснить конкурентов не увенчались успехом, и даже «дизельный скандал» не помешал автопроизводителю из Германии занять своё заслуженное первое место по итогам 2016 года.

Не исключено, что подобный расклад ждёт и Apple. Сила бренда пока что велика, но, как прогнозируют эксперты, закат ждет компанию уже скоро. Как и в случае Ford T, американский производитель смартфонов практически не способен предложить нечто новое с технической точки зрения. Отсутствие перемен и стремления к постоянному развитию могут привести к печальному исходу. Тем временем конкуренты не заставляют ждать: китайские производители постепенно подбираются к рынку с готовностью предложить то же самое или даже больше, чем другие, но за куда более низкую цену.

Как говорил сам Генри Форд, человек умирает тогда, когда перестаёт меняться.