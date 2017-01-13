Судя по ситуации, сложившейся в некогда единой команде лидеров Единого национального движения, партия эта окончательно распалась на верных сторонников Михаила Саакашвили и тех, кто желает продолжить политическую деятельность без экс-президента и вне его влияния.

Грузия и Евросоюз

12 января о выходе из партии заявили несколько десятков ее лидеров. В их числе такие «столпы» Единого национального движения, как Гига Бокерия, Гиви Таргамадзе, Давид Бакрадзе, Гиги Угулава, Георгий Габашвили, Серго Ратиани, Ирма Надирашвили, Хатуна Гогоришвили, Георгий Канделаки, Георгий Церетели, Акакий Бобохидзе, Тенгиз Гунава, а также сравнительно молодые члены партии Елена Хоштария, Отар Кахидзе. Ранее ряды партии покинули Михаил Мачавариани, Давид Дарчиашвили. Как подсчитали грузинские СМИ, в общей сложности из рядов ЕНД вышли 59 лидеров партии — занимавших руководящие посты в центральной и районных, городских организациях ЕНД.

Как заявили покинувшие партию бывшие соратники Саакашвили, на первом этапе они присоединятся к партии «Европейская Грузия», а в дальнейшем подумают о реорганизации этой партии и изменении ее названия, а также внесении в деятельность партии новшеств и преобразований.

В связи с уходом из Единого национального движения ряда ведущих лиц в повестку дня внесен вопрос изменения названия и состава парламентской фракции ЕНД, 21 из 27 членов которой — покинувшие ряды партии лидеры. По распространяемым в СМИ информациям, бывшие члены ЕНД намерены создать в парламенте новую фракцию и избрать нового председателя. Под вопросом стоит и перспектива создания фракции верными Михаилу Саакашвили депутатами, так как один из оставшихся в рядах ЕНД шести депутатов парламента подумывает о присоединении к крылу Бокерия-Угулава. Это депутат Азер Сулейманов, который пока колеблется в своем выборе.

Бывшие соратники перешли к открытому противостоянию и уже, не стесняясь в выражениях, прилюдно выдвигают друг другу взаимные обвинения в измене тому делу, которому вместе служили на протяжении последних 25 лет.

В рядах соратников Михаила Саакашвили остались Ника Мелия, Ника Руруа, Нугзар Циклаури, Роман Гоциридзе и ряд других видных и активных деятелей ЕНД. Они выразили сожаление, что их бывшие коллеги и соратники сделали такой шаг, и не исключили, что многие из бывших членов ЕНД скоро пожалеют об этом решении и вернутся в ряды партии.

ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Ушли те, кто должен был уйти, а остались те, кто будет делать дело», — констатировал член ЕНД Ника Руруа, бывший министр культуры в правительстве Михаила Саакашвили. По его оценке, ничего трагичного в случившемся нет, но распад положил конец всем интригам, а это еще больше усилит оставшуюся часть ЕНД, сделает партию более открытой и еще больше сблизит ее с народом и избирателями.

Верных Саакашвили и его курсу политиков особенно удивило решение бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава, который сразу же после выхода из тюрьмы покинул и ряды партии, так активно поддерживавшей его все время, пока тот находился в заключении.

«Иванишвили посадил его, Иванишвили же его отпустил, а он присоединился к тем, кого подкупил Иванишвили, и сегодня он делает заявления в стиле Иванишвили», — примерно так охарактеризовали шаг Гиги Угулава в команде Михаила Саакашвили.

По мнению Нугзара Циклаури, та группа лидеров, которая покинула ряды партии, вместо того, чтобы говорить с народом, перешла к обвинениям в адрес бывших соратников.

«Они провели брифинг во дворе офиса партии и на этом брифинге обругали партию. Очень подозрительно то, что Гиги Угулава, которого Иванишвили освободил из тюрьмы, заговорил на языке самого Бидзины Иванишвили», — отметил Циклаури, по словам которого, противостояние в партии началось именно после того, как Гиги Угулава опубликовал на своей странице в сети Facebook свое послание из тюрьмы, которым фактически объявил открытую войну Единому национальному движению.

Некоторые бывшие соратники Гиги Угулава такому его поведению не удивились и предположили, что Иванишвили освободил бывшего мэра Тбилиси на определенных условиях и с определенными обязательствами. И сейчас Угулава, по их мнению, вынужденно выполняет эти обязательства.

Оставшиеся в партии лидеры уже сделали многообещающие заявления и выводы. Они считают, что с уходом бывших соратников начнется процесс преобразования и возрождения Единого национального движения, который еще больше усилит партию и еще больше сблизит ее с народом.

Как заявил в своем комментарии журналистам один из сравнительно новых лидеров ЕНД Роман Гоциридзе, у него такое ощущение, что «Национальное движение родилось заново и зарядилось новой энергией и новой огромной силой».

Он с сожалением отметил, что из рядов партии ушли те люди, с которыми они вместе в течение более чем 20 лет делали много полезных для страны дел, и выразил надежду, что несмотря на тяжелый «развод» обе команды смогут по-прежнему делать общее дело и найдут точки соприкосновения для будущего сотрудничества.

Rustavi2.com Роман Гоциридзе

«Я желаю им (покинувшим партию) успехов и верю, что Национальное движение очень скоро станет опять той же силой, на которую сможет надеяться вся страна и которая сумеет выполнить стоящие перед страной задачи, положит конец неформальному правлению и выведет страну вперед», — заявил Гоциридзе.

Окончательно все мосты бывшие соратники пока не сжигают и определенную тропинку для сближения друг с другом все же оставляют.

Так, Ника Мелия, который провел брифинг во дворе офиса партии после того, как закончили свое обращение ушедшие из партии лидеры, обратил внимание на то количество сторонников, которое собралось у офиса, чтобы поддержать оставшихся членов ЕНД.

По словам Мелия, решение его бывших соратников было для многих неожиданным, но он уважает их мнение и решение. Сожаление у молодого лидера ЕНД вызвало лишь то, что Бокерия, Бакрадзе и Угулава, при оглашении своего печального решения говорили в стиле и лексикой Бидзины Иванишвили и ругали ЕНД и Михаила Саакашвили словами Иванишвили.

По мнению Ники Мелия, план Бидзины Иванишвили по уничтожению ЕНД провалился, так как с уходом ряда бывших лидеров партия не исчезла и не прекратила своего существования. В качестве подтверждения своих слов он обратил внимание на множество болельщиков и сторонников, которые пришли к офису партии вечером 12 января, чтобы поддержать оставшихся в рядах ЕНД лидеров.

Резкие, и в то же время осторожные, заявления ушедших и оставшихся наводят на мысль, что такой непопулярный и нелицеприятный для имиджа партии шаг мог был частью определенного плана по реабилитации ЕНД.

Возможно, осознав, что одной критикой нынешней власти вернуть доверие большей части населения страны им не удастся, лидеры решили пойти более извилистым, но способным повысить репутацию во многом «подмоченной» в глазах народа партии путем. И этим путем могло стать созданное в партии искусственное противостояние между «сторонниками» и «противниками» учредителя партии — Михаила Саакашвили, который и в этом случае, будучи вдали от соратников, остался для них своего рода «маяком» и «линией водораздела».

К аналогичным, не выигрышным на первый взгляд, действиям, лидеры основанной Саакашвили партии, да и он сам, на протяжении предыдущих лет своей политической деятельности прибегали неоднократно. Так что, вполне возможно, что и этот «распад» и «развод» партии на две противостоящие группы был искусственным и нацеленным на окончательное обеление и выправление опороченного имиджа.

Нельзя исключать и фактора Иванишвили, который в своих публичных заявлениях неоднократно призывал лидеров ЕНД покаяться и признать свои ошибки, недвусмысленно обещая при этом их реабилитацию в глазах народа.

Планы ЕНД и отмежевавшейся от партии группы лидеров станут до конца ясны позднее, может быть, спустя несколько лет, в преддверии очередных выборов.

Пока же оставшаяся часть партии продолжает готовиться к назначенному на 20 января съезду и выражает уверенность, что этот съезд будет масштабным и даст толчок новому этапу в развитии партии.