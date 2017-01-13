Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения на Рождество православного Свято-Духова кафедрального собора в Минске создал интригу. Обращаясь к присутствовавшему в храме митрополиту Минскому и Заславскому Павлу, экзарху всея Белоруссии, и прихожанам, глава государства заявил, что, «не претендуя на какую-то глобальность, хотел бы обратиться к россиянам, украинцам, нашим белорусам, гражданам Белоруссии, к нашим гостям, да и ко всем христианам с поздравлениями в этот светлый и торжественный день». Президент напомнил, что «белорусская власть в лице Православной церкви имеет очень хорошего партнера, сподвижника всех добрых идей в государстве, как восстановление святынь, поддержка семьи, нравственности, культурных ценностей». И подчеркнул: «Есть какие-то перехлесты в плане того, что надо отделиться, выделиться, еще что-то там. Знаете, жизнь все расставит на свои места. Никогда не надо бежать впереди паровоза. Никогда не надо ставить для решения те вопросы, которых сегодня не существует. Нам абсолютно не мешает сегодня то, что мы с братскими народами — россиянами, украинцами, другими народами и народностями, которые проживают в наших государствах, в лоне православия находимся вместе».

President.gov.by Александр Лукшенко в храме

Эту часть выступления Лукашенко ряд наблюдателей расценили как своего рода ответ на сделанное ранее заявление митрополита Павла в интервью православному телеканалу «Союз», вышедшему в эфир 3 января 2017 года. В нем представитель Русской православной церкви выразил уверенность, что Белоруссии не нужна национальная Церковь, сравнив желание ее заиметь с искушением Евы дьяволом. «Происходит то же самое, говорят: вы посмотрите, как здорово, чтобы была Церковь национальная, своя… Сегодня под благовидным предлогом — свобода, независимость — пытаются навязать новую идею, которая не объединяет людей, а разъединяет», — подчеркнул экзарх. Реакцией именно на эти слова назвал процитированные выше высказывания президента Белоруссии писатель Алексей Шеин. В беседе с журналистами Международного французского радио (RFI) он сказал следующее: «Симптоматическими мне кажутся заявления Александра Лукашенко, сделанные во время как раз таки православного Рождества. С одной стороны, что произошло? Как бы покритиковал мнение, которое существует о том, что Белоруссии нужна самостоятельная автокефальная православная Церковь. Но, с другой стороны, исходя из его слов, исходя из интонаций, можно понять, что какая-то работа в этом направлении по инициативе белорусских властей проводится. Думаю, что какие-то движения к тому, чтобы поднять статус Белорусской православной церкви, которая находится, как мы знаем, в составе Русской православной церкви и не самостоятельна, по большому счету, существуют».

Дарья Антонова ИА REGNUM Служба в православном храме

Официальный Минск не в первый раз подозревают в желании, если не отделить белорусских православных от Московской патриархии, то хотя бы сделать экзархат полностью подконтрольным властям. Собственную белорусскую православную Церковь хотят создать и оппоненты Лукашенко. Так, сопредседатель партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец обращает внимание, что нынешний экзарх Белоруссии назначен московским патриархом Кириллом и прислан из России в 2013 году. «Он до сих пор не разбирается в специфике православия в Белоруссии. Ему кажется, что православие, которое появилось в Москве, и православие в Белоруссии — это одно и то же. На самом деле, православие здесь более старое, более демократическое и открытое для других вероисповеданий, чем российский вариант, склонный к ксенофобии и шовинизму», — считает Северинец. А политолог Владимир Мацкевич, как сообщает немецкая радиостанция Deutsche Welle, высказался более категорично: «Присутствие Русской православной церкви на территории Белоруссии представляет угрозу суверенитету». В свою очередь «недальновидными» назвал слова митрополита Павла известный минский православный священник Александр Шрамко. Отец Александр подчеркнул, что вполне нормально, когда в стране есть своя Церковь. «Это в общей традиции Православной церкви, это естественный процесс. И наоборот, если руководящий центр Церкви находится в другой стране, это вызывает недоверие, создает напряженность», — заявил иерей.

Но эту «странность» можно распространить и на Католическую церковь в Белоруссии, чей руководящий центр находится даже дальше, чем Москва — в Ватикане, а кураторство местного епископата осуществляет апостольский нунций, посол Святого престола. Ватикан имеет свой интерес к Минску, и у Ватикана есть, что предложить. Во время посещения Свято-Духова собора президент Лукашенко упомянул, что «у нас есть государство — суверенное, независимое (нравится это кому-то, не нравится). Кстати, уходящее своими корнями далеко в историю». Подтвердить наличие «древних корней» как раз может Святой престол, о чем в недавнем интервью порталу Naviny. by рассказал новый апостольский нунций в Белоруссии архиепископ Габор Пинтер. Монсеньор заметил, что изучение и понимание истории является чрезвычайно важным компонентом поиска собственной идентичности. «Я уверен, что множество деталей белорусской истории может быть найдено в архивах Ватикана — ведь это первый и самый большой архивный комплекс в мире. Все зависит лишь от желания исследователей», — подчеркнул нунций. Сейчас в архивах Ватикана белорусских исследователей нет, но, говорит Пинтер, «я представляю, сколько там для них возможностей, и мы можем посодействовать тому, чтобы белорусские специалисты могли там поработать». Взамен Святой престол мог бы получить выгодные для себя условия в переговорах о заключении конкордата между Ватиканом и Белоруссией, работа над которым «не закончена, но она абсолютно точно и не отменена». При этом монсеньор особо отметил «гибкость правительства Белоруссии» и «почувствовал открытость вашего президента».

Дарья Антонова ИА REGNUM Служба в католическом храме

Тем не менее «гибкость» белорусских властей не стоит преувеличивать. В беседе с журналистами телеканала «Союз» митрополит Павел, помимо обсуждения собственно церковных вопросов, был вынужден сделать и политическое заявление. Он прокомментировал задержание авторов ИА REGNUM — Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко — которых арестовали по надуманному обвинению в «разжигании межнациональной вражды». Экзарх Русской православной церкви в Белоруссии сообщил: «Вы посмотрите, что сегодня, к сожалению, творится в Белоруссии: появились люди, и обратите внимание, что практически все они работают под псевдонимами. Почему вы скрываете свое лицо, почему вы скрываете свое имя, если вы такие доброжелатели? У каждого псевдоним. Печатают: вроде бы неплохо-неплохо, но в эту бочку меда ложку-две дегтя обязательно добавят. И разделяют людей, раздирают их. Этот — русский мир, этот — не русский мир, это — наше национальное. И вы знаете то, что в декабре у нас произошло, задержание трех корреспондентов. Но сеяли ведь раздор, вражду и ненависть. Зачем?». Возможно, мы ошибаемся, но складывается впечатление, что митрополита Павла настойчиво «попросили» высказаться на эту тему в нужном инициаторам скандального дела русле. И это при том, что владыка подчиняется Московской патриархии. А чего же тогда ждать, если белорусские власти сумеют полностью поставить православный экзархат под свой контроль? Не исключено также, что и в случае с католиками за каждый отданный рубль Минск взамен потребует от Ватикана два рубля. Ведь как Лукашенко умеет торговаться — известно хорошо. И если в переговорах Святого престола с Китаем ватиканским дипломатам приходится в трудных условиях находить баланс между отстаиванием своих интересов и желанием Пекина видеть Католическую церковь в Китае «национально ориентированной», вряд ли будет чужда китайская позиция и белорусскому лидеру.