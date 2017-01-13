



Freeweibo.com Совбез ООН

Ключевые союзники США — Великобритания и Франция — отказались поддержать Вашингтон в его стремлении перед уходом администрации Барака Обамы учинить еще одно противостояние с Россией на международной сцене, когда посол США в ООН Саманта Пауэр подталкивала их вынести давно готовую резолюцию о санкциях против правительства Сирии за предполагаемое использование им химического оружия, сообщает Foreign Policy.

Текст британо-французской резолюции был готов уже давно. Так, еще в августе 2016 года Вашингтон призывал Лондон и Париж воздерживаться от вынесения её на голосование в Совбезе, поскольку этот шаг мог подорвать попытки государственного секретаря Джона Керри договориться о режиме прекращения огня в Сирии с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Теперь же, призывая своих союзников выступить с документом против официального Дамаска, на который Москва неизбежно наложит вето, Вашингтон в каком-то смысле сделал обратный шаг. Издание связывает это с тем, что США оказались по большей части отстраненными от мирного процесса в Сирии в рамках нового раунда переговоров в Астане, поэтому официальные лица страны и проявляют особое желание дать Москве отпор и послать четкий сигнал о необходимости привлечения руководства Сирии к ответственности за использование химического оружия до ухода администрации Обамы.

Однако Соединенное Королевство и Франция решили, по всей видимости, занять выжидательную позицию, неоднократно откладывая рассмотрение своего документа в Совбезе. Сначала резолюцию перенесли после Рождества, затем после Нового года и в очередной раз в начале января. Скорее всего, Лондон и Париж теперь хотят дождаться прихода Дональда Трампа в Белый дом.

По словам дипломатов, решение Лондона и Парижа может быть мотивировано несколькими обстоятельствами. Во-первых, им необходимо получить большую поддержку своего документа в Совете Безопасности, в том числе среди пяти новых стран, недавно вошедших в совет. Во-вторых, существует риск того, что под удар будут поставлены запланированные на 23 января переговоры в Астане.

Более того, Совбез уже принял единогласно две резолюции по Сирии, в том числе от 19 декабря, в рамках которой ООН получила мандат на отправку наблюдателей в Алеппо. В Лондоне и Франции, вероятно, опасаются, что их шаги могут нанести ущерб достигнутому прогрессу.

Не стоит забывать и о том, что новая схватка с Россией в ООН может вызвать негативную реакцию со стороны новой администрации, и так недовольной — вместе с большим числом членов Конгресса — принятой резолюцией против Израиля. Сенаторы-республиканцы Тед Круз и Линдси Грэм уже подготовили Закон о защите Израиля, в соответствии с которым США сокращают финансирование международного органа до тех пор, пока президент не удостоверится, что Совбез отменил резолюцию по поселениям.

В сложившихся условиях, отмечает издание, дальнейшие действия по привлечению президента Сирии Башара Асада к ответственности за применение отравляющих веществ могут столкнуться со значительными препятствиями, поскольку будущий глава Белого дома Трамп выразил желание сотрудничать с Россией, прежде всего, по сирийскому вопросу.