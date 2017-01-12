Очень похоже на то, что поражение «друга Барака» наглядно продемонстрировало «подруге Ангеле» ее возможные ближайшие перспективы. А предупрежден — значит, вооружен, как известно. Фрау действующий канцлер может (и должна) извлечь из опыта проигрыша американскими демократами схватки за президентское кресло сразу две полезных для нее вещи.

Знамя Победы над Рейхстагом

Во-первых, понимание того, что борьба будет не чисто номинальной, ради «галочки» и соблюдения принципов какого-никакого соперничества и демонстрации, что у народа была и альтернативная находящейся у власти кандидатуре. А во-вторых, если сложится так, что альтернатива все-таки окажется итоговым победителем, у проигравших уже сейчас есть готовый реферат «Как оправдать свое поражение давлением внешних сил и вмешательством извне во внутренние дела суверенной Германии». Оправдываться можно хоть сейчас — схема нарисована, опробована, действующие лица и исполнители названы.

Единственное, что мешает начать трещать прямо сейчас на всех углах, что «это Путин виноват» — нежелание уже сегодня, за девять месяцев до выборов объявить себя проигравшей стороной. Даже великая цель внести свою лепту в демонизацию российского президента не стимулирует госпожу действующего канцлера пожертвовать своим креслом и местом, занимаемым под немецким, а также евросоюзным солнцем.

«Если мы проиграем — знайте, кто виноват»

Кто победит осенью в борьбе за позицию национального лидера в Германии — это пока вилами на воде писано. Но механизм оправдания возможного поражения руководством ХДС уже запущен.

«Немецкое правительство с тревогой наблюдает о складывающемся альянсе партии Владимира Путина с ультраправой «Альтернативой для Германии», — отмечает выступающее в качестве «стратега, видящего бой со стороны» испанское электронное издание El Confidencial. — Путин намерен провернуть с тевтонами ту же самую комбинацию, что удалась ему в США».

«Меркель предупреждает все чаще, что кибератаки русских будут теперь направлены против Германии, — пишет берлинский корреспондент портала Антонио Мартинес. — Кроме того, немцы уже ощутили на себе мощь путинской пропагандистской машины: российские СМИ безостановочно бомбардируют германский народ дезинформацией, подаваемой не только на немецком, но и на русском языке (в Германии проживает несколько миллионов переселенцев и репатриантов из России). Москва уже почти не скрывает, что ей нужно добиться ослабления Берлина. Как единицы, определяющей экономическую мощь ЕС, и как государства, фактически формирующего внешнюю и внутреннюю политику Евросоюза».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

«После того, как Кремлю удалось провести в Овальный Кабинет своего ставленника Дональда Трампа (так в оригинале, прим. — ИА REGNUM ) сохранять во главе столпа Европы лидера, олицетворяющего собой либеральные ценности — это, как минимум, большое неудобство для российского руководства», — считает автор, уверяющий читателей в том, что «голоса из Москвы, свидетельствующие о готовности «идти на Берлин» слышны все громче».

«Немецкие спецслужбы давно уже обратили внимание на активность российской пропаганды, но до поры до времени информацию на люди не выносили, — подчеркивает наблюдательный корреспондент. — Только в последние недели после того, как вспыхнул скандал с взломом русскими хакерами серверов Демократической партии США, берлинские спецслужбы зашевелились».

Шевеление выразилось в том, что Ханс-Георг Маасен, глава Федерального ведомства по защите Конституции (BfV) выразил «озабоченность вспышкой внутреннего шпионажа» и объявил, что ожидает «вал агрессивных кибератак, направленных против политических партий, членов правительства и парламентариев». Угроза, по мнению Маасена, исходит от группы хакеров, именующей себя Sofacy или APT 28, а число сетевых нападений по мере приближения к сентябрю 2017 (дате выборов) будет нарастать.

Понятно, что кибервзломщики с легкостью мысли необыкновенной были записаны в «русские», благо не представлять никаких доказательств в поддержку своих обвинений у спецслужбистов не считается признаком дурного тона.

Бруно Каль, глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) тоже встрепенулся. И заявил, что, наблюдая за процессами, развивавшимися вокруг выборов в США, он обнаружил, что «опасность повторения в Германии сценария, разыгранного русскими в Америке, весьма вероятна». О чем не постеснялся сообщить в недавнем интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung, добавив, что с момента начала конфликта на Украине и взятия Берлином на себя функций посредника-примирителя Киева и Москвы, количество дезинформации, появляющейся на немецких информационных сайтах, заметно умножилось. Растет, можно сказать, даже не в арифметической, а в геометрической прогрессии. Кибератаки, по мнению Каля — не что иное, как «попытка создать обстановку политической неопределенности и делегитимизировать демократический процесс в целом».

«Такое давление на общественное мнение и демократию неприемлемо, — подчеркнул с возмущением главный шпион Германии. — Технически, конечно, достаточно сложно доказать, что за кибератаками стоят государственные люди, но анализируя некоторые малозаметные нюансы можно прийти к пониманию того, что эти акции выгодны некоторым государствам и могут инспирироваться ими».

Упомянутый выше Антонио Мартинес «анализируя, пришел к пониманию», что речь идет о России, как вдохновителе, заказчике, организаторе и исполнителе кибернетических штурмов бастионов немецкой демократии.

Ключом к пониманию ситуации и выводам о «российской киберугрозе» является, по мнению Мартинеса, фигура фрау Меркель, человека характера стойкого-нордического, «умеющего соразмерять слово и дело и внимательно следящего за тем, что говорит». Так что будьте покойны, если госпожа Ангела сказала 8 ноября 2016 г., что «уже сегодня мы сталкиваемся с дезинформацией, вбрасываемой Россией, атаками российских хакеров и убеждаемся, что Россия — источник ложных новостей», то и слова главы немецкого государства «Россия могла бы сыграть определенную роль в германской избирательной кампании 2017 года» следует читать на самом деле без всяких «могла бы» и желательно заменив «определенную» на «решающую».

«Дело Лизы» как пример пропагандистского поворота

«Как будут действовать русские, ярко проявилось в январе 2016 в так называемом «деле Лизы», 13-летней девочки из русской семьи, проживающей в Германии. Лизу якобы похитили беженцы и несколько дней насиловали. Новость о приезжих извращенцах распространялась по соцсетям со скоростью таежного пожара и очень удачно наложилась на мыльный пузырь «Кельнских рождественских событий» (фактов сексуальных домогательств беженцев с Ближнего Востока в отношении немок). Российские СМИ обвинили немецкие службы безопасности в преступном бездействии и неспособности противостоять уголовникам, — рисует картины беспредела, творимого российской прессой, Мартинес. — В «деле Лизы» русские дошли даже до обвинения германского правительства в стремлении игнорировать «случай вопиющего насилия» на основании национальности потерпевшей. Лично министр иностранных дел России Лавров призвал правительство Германии принять решение по этому вопросу. На самом деле в случае с Лизой все объясняется сентиментальными чувствами, которые связывали девочку и двух турецких мужчин. Все произошло по обоюдному согласию, как установили полицейские. Но русские раструбили об этом, как о насилии над малолетней».

Нецивилизованно как-то это, считает автор El Confidencial: немецкое правительство публично призвало Москву не превращать дело о романтических чувствах в политическую пропаганду, но в Кремле к этому почему-то не прислушались. Из чего, свидетельствует издание, германский МИД делает выводы, что «за этим кто-то стоит». И этот «кто-то» — весьма влиятельный в политическом смысле.

Официальная пропаганда — это только вершина айсберга, полагает испанский журналист, вспоминая, что Меркель недавно сказала о существовании «фабрики троллей» — «хорошо отлаженного, щедро финансируемого Москвой, работающего без сбоев, включаемого в нужное время механизма, направленно бьющего по никем не скрываемым целям — миллиону живущих в Германии немцев с русскими корнями и двум миллионам приезжих из стран бывшего коммунистического блока».

Фабрика работает, естественно, не в одиночку, а «в связке с политической ультраправой партией «Альтернатива для Германии» (AfD) и исламофобским движением «Патриотические европейцы против исламизации Запада» (PEGIDA)».

Дело 13-летней Лизы из Берлина

«Члены этих организаций считают, что все крупные германские СМИ — сборище лжецов, даже термин специфические для них придумали — Lügenpresse, — обижается за немецких коллег по цеху испанский журналист. — В таких условиях семена пропаганды, направляемой Россией, падают в плодородную почву. По такой же схеме, кстати, партия Путина работает и с Национальным фронтом Марин Ле Пен во Франции».

(Lügenpresse — нем. «лживая пресса», термин, введенный в оборот еще Геббельсом — прим. авт.).

«Россия, страна, которая воевала против фашизма, сегодня распростерла объятия навстречу самым реакционным силам в Европе, — утверждает московский корреспондент El Confidencial Хавьер Эскалера. — Геополитические устремления России ясны: дестабилизировать Европу. Направление главного удара, естественно — Берлин, основа основ Евросоюза. Раскачают Германию — развалить остальное сообщество будет проще».

No pasarán по-немецки

«Германия не сдается, а наоборот старается оппонировать жестче, — не скрывает своего восхищения испанский журналист. — Это проявляется и в позиции по Сирии, и в поддержке четырех прибалтийских государств, в которые вводятся войска НАТО для сдерживания российской агрессии. Меркель выступает за наказание кровавого диктатора Асада, бомбардирующего школы и госпитали и поддерживаемого Москвой. Меркель предлагала ввести новые санкции против России за чинимые ею вместе с сирийским режимом военные преступления, но это предложение не прошло».

Стоит ли удивляться, что после всего этого фрау канцлер уже пора подавать себя везде как жертву российских наездов? Глядишь, электорат к сентябрю-то и разжалобится и пожалеет дамочку, проголосует за нее.