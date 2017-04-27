



Латвия

В преддверии муниципальных выборов в Латвии, слегка пришедшая в себя после оглашения результатов президентской гонки в США, латышская политическая элита бойко подхватила и начала раскручивать новый тренд сезона — «русские делают за нас выборы».

Так, экс-президент Латвии Валдис Затлерс уже заявил, что на грядущие выборы в самоуправления, что состоятся 3 июня 2017 года, будет оказано влияние со стороны России. И в этой связи особые опасения у бывшего руководителя страны вызывают высказывания и активность в социальных сетях депутата Сейма от партии «Согласие» Андрея Элксниньша, заявившего о том, что если «поставить к стенке некоторых людей, государственное управление улучшится»:

«Его амбиции не свидетельствуют о позитивном мышлении. Смотрю, как он себя ведёт, что говорит, какие цели ставит. Влияние [России] нельзя доказать, но в делах многое появляется само», — многозначительно отметил бывший глава государства, намекая на явное проявление «трампизма» в словах депутата.

Затлерс также отметил, что с опасением ждёт выборов в Риге, Лиепае и особенно в Даугавпилсе (во всех упомянутых городах большой процент русскоязычных).

Elksnins.lv Андрей Элксниньш

В тот же день с аналогичными «опасениями» выступил ассоциированный профессор факультета социальных наук Латвийского университета Ояр Скудра, который предрек активное участие Российских СМИ «и не только» (явный намек на хакеров) в предвыборной кампании накануне выборов в самоуправления. По словам профессора, цель «российской пропаганды» в укреплении позиций Союза «зеленых» и крестьян (партия мэра Вентспилса Айвара Лембергса) и «Согласия» (лидер партии мэр Риги Нил Ушаков) в думах крупных городов, что может привести к усилению давления со стороны России и реорганизации латвийского правительства, путем включения в него представителей «Согласия».

В свою очередь председатель Комиссии по национальной безопасности Солвита Аболтиня тоже не осталась в стороне и сообщила общественности, что «действия Элксниньша заметили коллеги и, скорее всего, спецслужбы». И это только за одни сутки, что однозначно говорит о том, что «волна пошла».

Не стану сейчас заниматься сравнительным анализом вступающих в предвыборный конфликт партий, ощутимая разница между которыми это фамилии, но отмечу находчивость и способность к обучению латвийского истеблишмента. В отличие от американцев, что громко обвинили «руку Кремля» во вмешательстве в предвыборный процесс сразу после поражения на выборах, усердные латышские ученики делают это за несколько месяцев до предполагаемого провала. И это вполне объяснимо — правящий режим не нуждается в оправдательных речах, ему необходимо сохраниться. А для этого достаточно вовремя запустить старую, но хорошо смазанную шарманку, унылые звуки которой вновь разнесут по всей Латвии весть о том, что «русские идут!».

И это сработает, также как работало все годы существования независимой Латвии. Замученный налогами, нищенскими зарплатами, средневековой медициной, вымирающий и растворяющийся в эмиграции латышский народ, в состоянии русофобского гипноза соберется с последними силами и пойдет на избирательные участки «останавливать русские танки».

Учитесь, американцы! У вас все слишком сложно и глобально, а у нас деревенская, но эффективная хитрость.