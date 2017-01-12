Переславль-Залесский в конце 2016 — начале 2017 года, похоже, перехватил у Ярославля почетное звание «столицы демократии» региона, правда, ненадолго и по обратному сценарию. Если в Ярославле всплеск свободомыслия был зафиксирован до ареста мэра, то в Переславле — наоборот. Сначала главу города Дениса Кошурникова отправили в места лишения свободы, а уже потом городская дума совершила акт свободомыслия — вернула в городе прямые выборы мэра (В Ярославле же горожане сначала выбрали «неправильного» мэра, а в тюрьму он отправился только через год).

Wikimedia.org Избирательная урна

Судьбоносный нормативный акт даже не успел вступить в силу: депутатам быстро указали на его «ошибочность» и «преждевременность». Принятое перед новогодними праздниками решение было отменено сразу после новогодних каникул. Еще одна интересная деталь: на следующий день после решения о возврате выборов председатель гордумы Сергей Корниенко написал заявление об отставке. По некоторым данным, это произошло после обсуждения принятого решения в Правительстве Ярославской области. Что же означал этот «праздник непослушания» и что значит такое скорое его завершение?

Собственно, все просто. Никакого праздника непослушания, по крайней мере, открытого, и не было. Как указала прокуратура в своем представлении Переславской городской думе, и.о. главы города Владимир Волков «не был уведомлен» об изменениях в Устав города, возвращающих прямые выборы. Действительно, сам Волков на заседании думы 29 декабря не присутствовал. На самом заседании. Но, по свидетельству очевидцев, и.о. мэра встретился с депутатами за 30 минут до начала заседания, поздравил их с Новым годом и уехал, сообщив, что спешит на совещание в Ярославль.

Можно, конечно, предположить, что глава города вообще не в курсе повестки дня заседания думы, а спикер Корниенко, слушая новогодние поздравления, держал за пазухой камень в виде крамольного решения. Но предполагать такое — значит, усомниться в профессионализме чиновника, предложенного на эту должность врио губернатора Дмитрием Мироновым, равно как и в чистоте депутатских помыслов. Вероятнее всего, Волков просто не придал должного значения инициативе, считая, что депутаты представительного собрания вряд ли могут что-то действительно решать.

Kremlin.ru Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов

Иначе говоря, произошел коммуникационный сбой: депутаты городской думы молчание и.о. мэра истолковали как знак согласия (о готовящемся решении давно известно, и никто против этого нигде ни разу не возразил), и.о. мэра просто не придал значения инициативе в частности и деятельности депутатов вообще, а в Ярославле о решении узнали из средств массовой информации, немало ему удивившись — что за бунт на вверенной территории?

Причина этого коммуникационного сбоя вполне понятна, и касается она далеко не одного Переславля-Залесского. Фактическая роль местного самоуправления в регионе (и не только) сегодня столь мала, что считаться с ним вряд ли кто-то полагает нужным. Новая команда Дмитрия Миронова перестраивает власть на местах с целью повышения управляемости и доводит «вертикаль» до низшего уровня власти. Эта система предполагает минимум обсуждений — решения должны просто исполняться, самодеятельности же быть не должно.

Тенденции к этому проявлялись, конечно, задолго до прихода Дмитрия Миронова, в русле общей политики. Однако предыдущий губернатор Сергей Ястребов был значительно слабее в политическом отношении. Он не пользовался столь однозначной поддержкой федерального центра, поэтому ему приходилось в целом ряде вопросов считаться с местными элитами и избегать силового решения проблем. У элиты же, в свою очередь, сложилось мнение, что от нее что-то зависит. Например, она имеет право вернуть выборы мэра, раз уж его предоставил областной закон, пусть даже и исключительно по техническим соображениям. Или хотя бы попробовать.

Otzyv.ru Здание Переславль-Залесской городской Думы

Заседание Переславской думы 12 января этим иллюзиям положило конец — пробовать ничего не надо, все решат и без вас. Дело даже не в том, что у депутатов потребовали изменить свое решение, и они сделали это. Конфронтации с региональной властью депутаты не хотят вовсе не из страха, что их постигнет участь мэра Дениса Кошурникова, а из понимания, что без денег областного бюджета город просто не сможет существовать. С другой стороны, от новой региональной власти на местах ждут позитивных перемен, бюджетных вливаний и инвестпроектов. В такой ситуации ссориться с этой властью, конечно, не с руки.

В чем-то похожая ситуация возникла и в областном центре вокруг присоединения микрорайона «Новый Ярославль» к городу. В «дорожной карте» чиновники регионального правительства дают указания местной исполнительной власти, когда представительные органы должны принять то или иное решение. И это решение (несмотря на спорные моменты) принимается муниципалитетом Ярославля — ярославские депутаты фазу «самостийности», похоже, уже прошли.

Означает ли это, что «все всё поняли», и новых «коммуникационных сбоев» не будет? Вероятно, нет. И политическая, и экономическая палитра региона продолжает оставаться очень пестрой. Время от времени она будет неизбежно приходить в противоречие с новой, более жесткой командно-административной вертикалью. В ситуации, когда буфер в виде местного самоуправления фактически отменен, ответственность за решение спорных вопросов ляжет на того, кто находится на вершине вертикали.