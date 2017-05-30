В Бийский епархии назревает скандал, который, судя по всему, не может не дойти до патриарха Московского и всея Руси Кирилла: в главном храме наукограда — Успенском кафедральном соборе — наблюдается массовый отток прихожан. При выяснении обстоятельств, фабула могла бы быть такой:

Официальный сайт Бийской епархии Серапион, епископ Бийский и Белокурихинский

«Люди не хотят идти в церковь не потому, что перестали ощущать в этом потребность, а потому, что считают: новый епископ — владыка Серапион — в буквальном смысле слова разрушает намоленные годами святыни старинного храма, который, к тому же, является памятником архитектуры конца XIX — начала XX века.

Светлана Шаповалова Храмовый недострой в районе вокзала Бийска

Новый владыка, как выяснилось, еще и службы вести не умеет, и читает дурные проповеди. В них бийчане, жившие в 19 веке, обозначены, как «самые страшные и кровавые», а Иисус Христос, оказывается, не смог с первого раза с себя все грехи смыть, и ему второй раз креститься пришлось.

Начавшуюся в храме перестройку местные называют «отмыванием денег», так как не понимают, зачем нужно устанавливать новые купола и окна, которые только недавно были заменены. Но больше всего от нового наместника досталось коллективу работников Успенского кафедрального собора: глубоко верующих христиан, посвятивших служению многие годы, попросту выгнали. И сейчас в храме можно увидеть грязь и запустение. В светлый Рождественский праздник там даже не кому было исповедоваться. Ситуацию спас авторитетнейший священнослужитель — бывший настоятель Успенского собора — отец Ермоген. Хотя ему, как и остальным священнослужителям, нелегко даются теперь службы».

Светлана Шаповалова Рождественское убранство двора в Успенском кафедральном соборе

Представители духовенства, как известно, люди просветленные и терпеливые, а возникающие вопросы и проблемы предпочитают решать в своем кругу, не донося до нас, мирян. Вот и подумалось: если хотя бы половина из того, что изложено выше православными наукограда — правда, — нужно ехать в Бийск и попробовать на месте разобраться что к чему.

Забегая вперед, отмечу, что действительность оказалась и вовсе бесподобной.

Владыка Серапион, его образование и «полеты»

Серапион стал епископом Бийским и Белокурихинским в мае 2015 года. Его кандидатуру выбрали на заседании Священного Синода РПЦ. Бийская епархия находится в административных границах Бийского, Зонального, Красногорского, Солтонского, Алтайского, Быстроистокского, Петропавловского, Троицкого, Ельцовского, Целинного, Смоленского, Советского и Солонешенского районов Алтайского края. Судя по биографии, опубликованной на официальном сайте администрации Алтайского края, епископ Бийский и Белокурихинский Серапион (в миру Игорь Саввович Дунай) родился 2 октября 1967 года в Кишинёве Молдавской ССР в семье рабочего. Свою жизнь со служением Богу связал еще будучи двадцатилетним юношей, — после службы в армии. Однако первое духовное образование получил почти в 30 лет (в 1995 году — диплом Московской духовной семинарии). Еще через 8 лет отучился по специальности строителя: в 2003 году окончил Новомосковский строительный техникум по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Через год им была получена еще одна мирская специальность (окончил Тульский государственный университет по специальности «Юриспруденция»). В 2003—2011 гг. служил в штате Астанайской епархии. В 2006—2010 гг. заочно обучался в Киевской духовной академии. До алтайского назначения был принят в штат Новороссийской и Геленджикской епархии во главе с епископом Феогностом (Дмитриевым).

Официальный сайт Бийской епархии Серапион, епископ Бийский и Белокурихинский

Гораздо интереснее биография Игоря Дуная выгладит на сайте Московского патриархата. Судя по ней, ни на одном месте Серапион не задерживался более года-двух. Храмы разных приходов и городов, через которые прошел Серапион, идут чередой — Кишинев, Тула, Воронеж, Астана, Пермь, снова Астана, Новороссийск, Анапа. Причем назначения, порой, производились по несколько раз в год.

А вот с духовным образованием — явный недостаток: обучение оба раза (Московская духовная семинария, 1995 год и Киевская духовная академия, 2010 год) было заочным. Кстати, весьма иронично об этом обучении высказывался миссионер, православный публицист протодиакон Андрей Кураев. «По национальности он молдаванин. И для него мука сказать на русском проповедь. Когда он пытался защитить кандидатскую работу по богословию в Киевской духовной академии — оказалось, что он не может толком ответить на вопрос, о чем написана его диссертация, и ученому совету он запомнился крайне плохим знанием русского языка», — заявлял он летом 2015 года в интервью сайту «Совершенно секретно».

А вот интерес к перестройке, инициированной Серапионом в Успенском соборе Бийска, может быть совершенно логичным, раз епископ очно закончил Новомосковский строительный техникум: строить и эксплуатировать здания и сооружения у него должно хорошо получаться. Но, как выяснилось, с этим тоже возникли проблемы.

Долгострой и «коммерческая жилка»

Многие жители Бийска помнят состоявшиеся по лету общественные слушания, на которых решался вопрос о выделении земли под очередную православную церковь в квартале АБ. Одной из причин, по которым положительное решение так и не было приятно, связано с долгостроями.

«Они места-то берут, но со стройкой дела затягиваются. Видимо, финансирования у них не хватает. На вокзале вот уже давно церковь строится — хотя когда мы там место выделяли, то предупреждали: мол, вы только не затягивайте здесь со строительством, ведь вокзал — лицо города. И тем не менее долго уже строят и, по всей видимости, так еще долго будет продолжаться», — пояснил глава администрации Бийска Николай Нонко.

Светлана Шаповалова На строящемся уже несколько лет храме, землю под который выделили в центре Бийска, были замечены всего двое рабочих

По его словам, еще один церковный долгострой расположен на улице Ударная.

«Как мне владыка Серапион сказал: там мы будем работать по технологии, которая позволяет в течение года храм построить. То есть, быстровозводимый деревянный объект пообещал открыть, но тоже что-то там у них не заладилось, затянулось и остановилось опять — стоит и не движется. Поэтому, когда речь заводят о новых отводах земли, от населения звучат претензии по поводу долгостроя», — пояснил Николай Нонко.

На вопрос о причине долгостроев — скрывать не стал, согласился с тем, что Серапиону, скорее всего, не хватает авторитета, чтобы привлечь серьезных меценатов.

«Бийск — город маленький — друг друга все знают. Вот и доходят слухи разные. К примеру, о том, как он с Ермогеном поступил. Отец Ермоген — самый авторитетный священнослужитель, посвятивший служению всю свою жизнь — сейчас он болеет. Об этой истории сам он, наверное, говорить не будет в силу своей порядочности», — отметил глава администрации Бийска Николай Нонко.

Светлана Шаповалова Фасад в Успенском кафедральном соборе Бийска

Он также высказал еще одно интересное наблюдение: «С Серипионом мы встречались всего несколько раз. В основном, во время встреч он высказывал просьбы — выделить земельный участок. А, а в последнее время — может, я не прав — но мне кажется, что в разговорах с Серапионом проявилась ярко выраженная коммерческая линия».

«Коммерческую жилку» Серапион продемонстрировал даже не встрече с алтайским губернатором в 2015 году (информация об этой встрече есть на сайте Алтайского края, — прим. ИА REGNUM). Когда 5 августа митрополит Алтайский Сергий представлял Александру Карлину трех новоназначенных епископов, чьи епархии расположены в границах Алтайского края, Серапион был единственным из епископов, кто задал вопрос «Подскажите, в каком банке лучше кредиты брать?», чем вызвал недоуменный взгляд коллег и губернатора.

Единство Серапиона и «кровавые бийчане»

«Прежде всего, единство, единство и еще раз единство. Единство священников и мирян, представителей власти и простых людей. Единство всей нашей страны», — вещает с официального сайта Бийский епархии владыка Бийский Серапион, — а на деле все выглядит, мягко сказать, странно.

Прихожане даже на диктофон проповеди его стали записывать. В одной их таких записей, сделанных на предыдущее Рождество, можно услышать не только невежественные речи, но и откровенно нерождественский смысл послания:

«< …> как Вы знаете, когда Святейший патриарх Кирилл направлял меня именно в Алтайскую митрополию, то, конечно, он говорил, что надо быть всегда внимательным, потому что именно что, если взять посмотреть по всему Алтайской республике, самые страшные и кровавые — именно жители в городе Бийске. Здесь в городе Бийске расстреливали и священников, и архиереев, и даже тех христиан, которых, скажем, может быть, они ходили в храм, приходили, и в один прекрасный момент им дали заявку о том, что ихняя жизнь уже кончилась. И конечно, братья и сёстры, это иногда я задумываюсь и задаю вопрос: почему получилось именно так? Вроде самый старинный город, красивый. Кроме того, здесь начиналось именно здесь православие. Но получилось так, что нечистая сила настолько не хотела здесь православия и находилась сама здесь на этой земле и простым людям…», — так изъяснялся епископ Серапион в Успенском соборе Бийска всего год назад.

Страшно подумать, какими же проповедями епископ Бийский и Белокурихинский мог бы завлекать прихожан в церкви Белокурихи — города-курорта, который, как известно, является всесоюзной здравницей, и где после проведения Владимиром Путиным заседания президиума Госсовета, было принято решение распространять алтайский опыт по развитию санаторно-курортных зон на всю Россию?

Кстати, невежеством глава администрации Бийска Николай Нонко считает и поведение Серапиона в отношении митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия. «Я не могу себе представить ситуацию, когда бы губернатор приехал в наш город, а я бы занимался своими делами. Но я наблюдаю эту картину очень часто: митрополит в Бийск приезжает, но для епископа нашего это вообще «ни о чем», у него свои дела. Для меня это несколько диковато, я человек светский, но я не могу себе представить, если бы к нам прибыл, к примеру, заместитель председателя правительства, а у меня были бы какие-то свои дела. Ведь, раз приехало руководство, как не уделить внимание?» — отметил Николай Нонко.

Проповедь про «кровавых бийчан» он назвал «чистейшей глупостью».

«Я не думаю, что в Бийске времена репрессий происходили как-то более жестоко и более кроваво. Были, наверное, где-то и покруче места. То, что в Бийске строилось много церквей — так это исторически сложилось. Нужно учитывать, что Бийск — это самый старый город Алтайского края. Здесь действительно было очень больше количество церквей — более 30. Они почему здесь возводились? Потому что в Бийске на квадратный метр площади было самое большое количество купцов первой гильдии. А ведь раньше это считалось правилом хорошего тона: если ты достиг определенного уровня — наступала потребность какой-то благотворительностью заниматься. У нас так появился Народный дом, где у нас театр теперь драматический, у нас так появлялись церкви и православная гимназия. Потому что их строили зажиточные люди — купцы прежде всего — они вкладывали немалые деньги, чтобы эти церкви появлялись», — заключил глава администрации Бийска Николай Нонко.

«Приехал к нам медведь»

Самое сильное впечатление о жизни работников Успенского храма произвел рассказ, который под большим секретом озвучила горожанка, по понятным причинам попросившая не называть ее имени и фамилии (координаты есть в редакции).

Светлана Шаповалова Фасад в Успенском кафедральном соборе Бийска

Правда, его изложение я начну, пожалуй, со своего впечатления от посещения храма. Была там впервые, — уже под конец дня удалось заехать и туда. Думала, попаду на вечернюю службу, и поэтому фотоаппарат брать не стала. Удивляться пришлось прямо у входа, когда заходила, чуть не запнулась о дрова, разбросанные возле печи. Прихожан насчитала не более пяти человек, да и те явно пришли не на службу, а свечи поставить. Когда стояла у алтаря, меня толкнул плечом мужчина: как был в фуфайке и заснеженных сапогах, так и взошел по красному ковру, скрывшись за дверью.

Моя анонимная собеседница — женщина в годах и глубоко верующая — начала с того, что вспомнила свой необычный сон.

«Как раз накануне перед тем, как мы узнали, что у нас в Бийске будет свой епископ, мне сон приснился: заваливает в храм медведь, а я спрашиваю батюшку: «чем же мы его кормить будем? А он во сне мне отвечает — «гречкой». И ведь правда, когда владыка Серапион в Бийск приехал, он ел одну гречку — у него диабет оказался. А вот чем простым людям питаться, которых он вскорости с работы выгнал и которым зарплату не платит?» — сокрушается женщина. Но, по ее словам, Серапиона в приходе даже не медведем, а скорпионом называют.

«Потому что это имя ему подходит. Как приехал — начал всех разгонять, хотя на приеме по случаю его вступления в должность, сам-же заявил, мол, «вы все остаетесь на своих местах и при своей зарплате, никого трогать не буду. Но уже спустя неделю начали происходить странные вещи: служащих церкви стали вызывать в контору и ставить перед фактом, что работать они будут без трудовой книжки, чтобы налоги не платить. Давали бумагу и люди писали, что увольняются по собственному желанию. После этого всем были разосланы письма: в них было сказано, что по вашей инициативе ваша трудовая деятельность закончена. Так были убраны многие из храма», — делится откровением моя собеседница.

Из тех, кто, по ее словам, таким вероломным способом был уволен, оказались продавец, звонарь, пономари, технички и сторожа. «У нас работники все были людьми глубоко верующими. Продавцов убрал — поставил молодую девчонку с накрашенными ногтями, и она берет свечи этими черными своими когтями. Поставил на посты людей, которые в храм не заходили и ничего не знают. Вы видели, какие стены? Он их разгромил! То, что созидал наш батюшка за 50 лет, он все за год разгромил. На Успение — престольный праздник — мы всегда готовились — наводили порядок и чистоту. А он рушит — доски лежат. Отец Роман из Коробейниково пошел вокруг собора крестным ходом, да об эти доски запнулся. Стыдоба, нет хозяина в храме», — считает прихожанка. Говорит, что множество раз писали о происходящем в письмах на имя Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Но никакого ответа, и ни единой проверки фактов так и не дождались. Особенно душа моей собеседницы болит за Ермогена.

«Мы приходим утром после того, как нас этими письмами повыгоняли, а Серапион ночью сменил замки. Бухгалтер плакала — ей было жалко, как отца Ермогена вышвырнули — ведь ему уже 80 лет, он всю жизнь отдал людям — народу, храму ‑ и он его так вышвырнул. В общем, в одну ночь произошел захват нашего храма. Разве мог верующий человек поступить так? Серапион из Молдавии приехал. Ведет себя как цыган, и крутит-вертит тут все. Он служил раньше в Казахстане, так там всем народом выгнали его. Все гнали, а у нас некому выгнать», — поделилась прихожанка.

Наслышана она и о проповеди с «кровавыми бийчанами».

«Мы эти слова его записывали, и тоже отправляли в Москву. Он же жуть, что плетет, службы не знает, служить не умеет. Как-то даже на проповеди нам сказал, что первый раз Господь не смог грехи свои смыть, и второй раз крестился. Он не умеет разговаривать, он общаться не умеет. Издевается над народом — люди плачут. Взял одну нишу в храме разворотил и туда крест поставил. Весь народ заплакал: зачем он в такое место распятие приладил? Кое-как всем приходом уговорили вернуть крест на место. А на алтаре — посмотрите, какая грязь! И ризы грязные, рваные. Всех уволил ради экономии денег. А те, кто еще там держатся, зарплату месяцами не получают — такое вот наказание, кто поперек слово скажет. Ну, а народ в собор даже ходить перестал — да, а и к кому? Священников нет, исповедаться некому. В Рождественский праздник один отец Ермоген и пришел, которого Серапион выгнал. Пришел, исповедовал — больше некому», — продолжает делиться наболевшим моя собеседница.

Она также высказала предположение, что церковный долгострой возник тоже по причине «отмывки денег».

«Сейчас придумал еще в нашем Успенском соборе купола менять. Народ начал писать — возмущаться — зачем? Недавно же отец Ермоген все менял — окна только все сменили деревянные. Батюшка последнее окно при Серапионе уже ставил. А тот теперь все ломает, и все по своему переделывает, рушит все освещенное и намоленное десятилетиями! Вот в народе терпение и кончилось, не хотят на его службы ходить и слушать дурные проповеди», — отметила прихожанка.

В завершение разговора, когда я сказала, что хотела бы встретиться с Серапионом, она попросила меня дословно передать ему такие вот слова: «Вы ненавидите священников, издеваетесь над ними, а вас за это ненавидит народ. Поставь на место все, как было, не вздумайте ничего ломать в храме!».

"Серебро Господа моего»

Увы, но не только Ермоген, но и другие уважаемые и известные бийчане и батюшки отказались говорить о происходящем. Также поступил и известный меценат — генеральный директор оборонного предприятия «Сибприбормаш» Александр Черемисин. Более 4 лет заводчане всем миром собирали деньги на строительство храма Покрова Божией Матери, и летом прошлого года этот уникальный комплекс православных сооружений был возведен и освящен.

Светлана Шаповалова Храмовый православный комплекс, построенный на народные деньги заводчанами бийского оборонного предприятия «Сибприбормаш»

Эта церковь поражает своим необычным убранством и иконами, которые самолично украшает стразами Сваровски Александр Черемисин. Так получилось, что он многое рассказал мне при встрече, но потом попросил информацию «пока не обнародовать», вероятно, все еще надеясь по-свойски наладить необходимый ему контакт с Бийской епархией.

Светлана Шаповалова Фасад церкви, построенной на территории бийского оборонного предприятия «Сибприбормаш»

Отказался от встречи и сам Серапион. Но хотелось бы надеяться, что в виду большого общественного резонанса эта тема поучит дальнейшее развитие, а я с удовольствием еще раз побываю в храмах Бийска и пообщаюсь со многими из тех, кто разговоров с прессой пока опасается.

Светлана Шаповалова Здание Бийский духовной Миссии

Это, к примеру, директор Православной гимназии во имя Иоанна Кронштадтского Николай Афонин. Даже глава администрации Бийска Николай Нонко оказался в курсе того, что Серапион уже неоднократно пытался забрать это прославленное образовательное учреждение «под свое крыло».

«Насколько я знаю, сейчас наш епископ пытается православную гимназию себе забрать. А они там не очень хотят того. Там и родители, насколько я знаю, против, письма писали. Наверное, не без оснований не хотят переходить под Бийскую епархию», — отметил Нонко. А вот Николай Афонин с горящими глазами только про несомненные достижения своих учеников мне рассказывал, про успехи в каллиграфии, но когда речь зашла об этом вопросе — предпочел сказать, что такой проблемы нет.

Светлана Шаповалова Директор Православной гимназии во имя Иоанна Кронштадтского Николай Афонин демонстрирует уникальную работу учеников гимназии — триптих Дмитрия Донского выполненный каллиграфией

«Мы придерживаемся своей точки зрения, что делаем свое дело. Есть у нас, к примеру сектанты — такие-сякие они, все неправильно делают. Но ты покажи, что ты-то не такой! Они-то не Христовы, а ты покажи, что ты Христов, покажи любовь, покажи, что ты добро делаешь! И мы решили идти таким путем с самого начала», — признался Николай Афонин.

Светлана Шаповалова Памятник Петру и копии пушек с ядрами, которыми охраняли Бийскую крепость

Светлана Шаповалова Купола церкви, построенной на территории бийского оборонного предприятия «Сибприбормаш»

Приставленная к храму Покрова Божией матери работница «Сибприбормаша» до сих пор со слезами вспоминает, как полюбил новый приход отца Евгения. Этого молодого священника ласково называли «Воробышек». Говорит, что такого светлого и доброго человека, относившегося с искренней любовью ко всем в церкви, руководство Бийской епархией загнобило только за то, что от него жена ушла. Говорит, что 20-летнему пареньку в итоге поставили условие: либо иди в монахи, либо — в мир. А он в мир не хочет — ему служить в церкви по душе.

Светлана Шаповалова Работница, присматривающая за порядком во храме, построенном на территории бийского оборонного предприятия «Сибприбормаш», рассказывает про отца Евгения ("Воробышка")

«Вот что зависть людская делает! Сколько не просили, чтобы нам его вернули — бесполезно. «Воробышек» наш все с такой любовью делал, он как только в церковь входил, к нему тянулись все, как к ясному солнышку», — сожалеет работница. Говорит, что если был бы плох отец Евгений, то не взял бы его сейчас к себе в епархию митрополит Барнаульский Сергий…

Светлана Шаповалова В кабинете генерального директора бийского оборонного предприятия «Сибприбормаш» Александра Черемисина

Светлана Шаповалова Фрагмент иконы, украшенной стразами генеральным директором бийского оборонного предприятия «Сибприбормаш» Александром Черемисиным

Светлана Шаповалова Икона в кабинете генерального директора бийского оборонного предприятия «Сибприбормаш» Александра Черемисина. Работа по украшению стразами Сваровски только начата

В известной песне Бориса Гребенщикова есть слова, которые было бы уместно привести в этой статье:

А мы все молчим, а мы все считаем и ждем,

А мы все поем о себе — о чем же нам петь еще?

Но словно бы что-то не так,

Словно бы блеклы цвета,

Словно бы нам опять не хватает Тебя…

Серебро Господа моего…

Представляется, что эти строки весьма красноречиво подчеркивают недостаток «серебра Господа» у Серапиона — недостаток любви к ближнему своему, недостаток того светлого чувства, которым по сути своей (и предназначению) должны сполна обладать все священнослужители.

Светлана Шаповалова Икона со стразами в храме, построенном на территории бийского оборонного предприятия «Сибприбормаш»

Ведь, по всему выходит, что единство бийского епископа — только на словах, — в нынешнем рождественском послании. А деяния его уже принесли определенный негатив прихожанам.

Светлана Шаповалова Работница в храме, построенном на территории бийского оборонного предприятия «Сибприбормаш»

«Нам, православным, нужно быть очень внимательными к себе, чтобы не стать соблазном для людей нецерковных. Чтобы по неосторожности или невежеству нашему, или же суевериями и «фарисействованием» не оттолкнуть человека от Церкви. Надо чувствовать ответственность за то, как себя ведем, как живем, за то, что мы говорим или советуем людям», — пишет в газете «Православная жизнь» насельник Архистратиго-Михайловского Зверинецкого монастыря архимандрит Хризостом (Грищенко). Разбирая причины, по которым люди уходят в секты, он сделал вывод, что отчасти в этом виноваты сами православные.

Интересно сколькими кандидатами и с каким постоянством пополняют теперь ряды сектантов бийчане?