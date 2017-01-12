Украинская региональная пресса на неделе с 5 по 11 января заметила разрушение памятника мирным полякам, погибшим от рук «бойцов» СС «Галичина» и УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 1944 году в селе Гута Пеняцкая на Львовщине, и отреагировала.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Примечательно, что информация об этом событии впервые появилась в российском ИА REGNUM, а также в пророссийских украинских изданиях, — информирует «Zaxid.net» (Львов). — К тому же, первые сообщения появились еще вечером 9 января, хотя, по данным местных властей, памятник повредили в ночь на 10 января (на самом деле, 8 января — ИА REGNUM )». Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович назвал уничтожение памятника в Гуте Пеняцкой провокацией, направленной на обострение польско-украинских отношений и выгодной третьей стороне, сообщив, что это польское село «уничтожено по приказу немецких оккупантов из-за провокаций дислоцированного здесь отряда советских партизан… Действия вандалов на украинской земле не просто похожи на вандализм, который в течение последних месяцев мы наблюдали против украинских кладбищ в Польше. Они аналогичны и имеют ту же цель — разжигание войны памятников». Напомним, в феврале 1944 года в Гуте Пеняцкой уничтожили все 172 дома и убили всех жителей (по разным подсчетам, от 500 до 800 человек, вместе с женщинами и детьми). «Пропагандистские источники обвиняли в уничтожении польского села Гута Пеняцкая украинскую дивизию СС «Галичина», — продолжает издание. — Однако, по утверждению исследователя Андрея Боляновского, в то время курени галицкой дивизии там не действовали».

После того, как польский Сейм прошлым летом признал массовые убийства поляков на Волыни в 1943 году геноцидом и обвинил в них украинских националистов, радикально настроенные лица в Польше начали уничтожать украинские кладбища, в том числе те, где были похоронены местные жители и воины УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), дополняет «Збруч» (Галичина). Но можно ли считать инцидент на Львовщине местью украинских правых за разрушение могил воинов УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Польше? Такой вывод настолько очевиден, что сразу настораживает. За эти годы не было ни одного намека на инциденты вокруг монумента, несмотря на его конфликтную сущность — украинцы не разделяют господствующее в польских кругах мнение о том, что в уничтожении села принимали участие подразделения УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или СС «Галичина». В конце концов, украинские правые имеют сейчас большего врага — Россию, которая «оккупировала» Крым и часть Донбасса, и все свое внимание сосредоточили на борьбе с ним. О природе этой провокации написал и заместитель главного редактора польско-украинского портала Polukr.net Адам Лелонек. По его мнению, авторы этой акции запланировали снова поднять температуру польско-украинских отношений, вызвать новый скандал, возложить вину на украинских праворадикалов, чтобы побудить к «акциям возмездия». В этом контексте совершенно по-другому воспринимается еще один недавний инцидент на Львовщине, когда в начале нового года под Львовом сгорел музей УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вполне возможно, что это был не такой уж и несчастный случай, как могло показаться. Опять же статистика расследования подобных случаев на Львовщине скорее отрицательная. В свое время правоохранители поймали жителя Львова, который резал цветной металл с могил воинов Красной Армии на Холме славы. А вот поиски злоумышленников, которые несколько лет назад взялись разрушать памятники лидерам ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и УПА (организации, деятельность которых запрещены в РФ) на Львовщине, так ничего и не дали.

Луцкий горсовет решил выделить деньги на памятник лидеру украинских националистов Степану Бандере, пишут «Волинські Новини» (Луцк). Несмотря на то, что в областном центре не утихают споры о месте расположения монумента, уже начали создавать гипсовую скульптуру. За нее в прошлом году дали авансом 200 тысяч гривен. На заседании бюджетной комиссии горсовета депутаты проголосовали за выделение еще 350 тысяч гривен на оплату памятника Бандере. Однако место установки монумента до сих пор является предметом дискуссий. Так, депутат Павел Данильчук отметил, что он категорически против установления памятника Бандере напротив ЗАГС.

«Слава Гитлеру! Слава Бандере!…» — надпись на вывеске на Глинских воротах Жолковского замка. Лето 1941 года, до ареста Бандеры

«Галичина» (Ивано-Франковск) вспомнила о «неисчерпаемых источниках духовности». Обнаружены они в селе Средний Березив, что на Косивщини, жители которого «традиционно 9 января после литургии празднуют одновременно завершение большого христианского праздника Рождества Христова, память перводиакона святого Стефана и годовщину со дня рождения вождя украинских националистов (бандеровцев) Степана Бандеры (на самом деле Бандера родился 1 января — ИА REGNUM «. Нынешнее празднование, как и предыдущие, началось в центре села с панихиды и освящения памятника Бандере. После освящения проповедь произнес отец-дьякон Роман, который отметил, что в этот напряженный период российско-украинской войны особенно важно молиться за наших воинов-защитников, которые в сильные морозы, под минами, снарядами и пулями мужественно стоят на страже нашей мирной жизни, не жалея ни своего здоровья, ни самой жизни, чтобы выполнить священный долг перед Украиной — не допустить «российских агрессоров» на территорию многострадальной украинской земли, не позволить врагам разрушать нашу мирную жизнь, не превращать мирных украинцев в рабов, а маленьких детей в сирот. Продолжение торжеств состоялось в актовом зале местной средней школы, где силами школьной молодежи и сельского хора «Березун» состоялся концерт. Руководства хора сумело возродить те колядки и песни, которые пели украинские повстанцы. Какой оптимизм, какая вера в победу, какая великая сила духа чувствуется в этом пении, которое рождалось в неравной борьбе с тогдашними москалями!

Общественный активист Иван Данацко, который называет себя русином, на площади Народной в Ужгороде снял с флагштока флаг ЕС и повесил флаг, который используют русинские общественные организации, передают «Новини Закарпаття» (Ужгород). За это он был задержан полицией, а дальше передан в СБУ, где с ним провели соответствующую беседу и отпустили. На эту акцию отреагировали украинские СМИ, которые начали распространять различные фейки и делать из русинов сепаратистов. «24 канал» даже не понял, где был вывешен флаг и сообщили, что он находился на здании облгосадминистрации. «Информатор» выдал, что его вывесили пророссийские организации. ZIK рассказал, что это флаг сепаратистов. Хотим опровергнуть эти фейки и довести до журналистов вышеназванных изданий, что этот флаг использует, например, Всемирный совет русинов, который назвать пророссийским язык не повернется! Добавим, что во время последней переписи населения русинами в Закарпатье признало себя более 10 тысяч, а в соседней Словакии около 50 тысяч человек. PS: фейки продолжают публиковать и другие издания. Неужели украинские журналисты настолько тупые, что не видят, где висит флаг? Получается, что да! Похоже, им сбросили «темник», и они, как запрограммированные роботы, все копируют.

Румыны Черновицкой области возмущены новыми учебными планами, так как в школах уменьшили количество часов их родного языка, сообщают «BukNews») (Черновцы). Новый проект для 10−11 классов, который был предложен на обсуждение министерством образования и науки Украины, вызвал сопротивление жителей Герцаевского района — в первую очередь педагогических работников, членов родительских комитетов, а также представителей общественности. Дело в том, что язык национального меньшинства в 10−11 классах фактически перестает быть базовым предметом и переходит в разряд факультативного. А румынская литература, которая до этого шла в составе зарубежной литературы, вообще отсутствует в новом плане. В Герцаевском районе более 97% населения называют румынский язык родным. Из 29 учебных заведений в 27 учебный процесс ведется на румынском языке. Практически все учебные заведения района и отдел образования, молодежи и спорта местной администрации написали письма министру образования и науки Лилии Гриневич с просьбой не допустить таких грубых нарушений прав румынского национального меньшинства.

Aaronstj, Eupator Самогон

Сотрудники специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, работающие в ЛНР, сознательно уклоняются от прямого общения с представителями местных органов власти, констатирует «Жизнь Луганска» (Луганская Народная Республика). Об этом заявил уполномоченный представитель ЛНР на переговорах Контактной группы Владислав Дейнего. Он вместе с представителями СММ ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) провели мониторинг одного из участков на линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. По словам Дейнего, «все общение» между представителями ОБСЕ и Республиками проходит исключительно через посредничество СЦКК, что «нигде не прописано». При этом сотрудники СММ «выдвигают явно незаконные требования, которые не можете ничем подтвердить сейчас и ссылаетесь на «так вы же сделали». Представитель ЛНР подчеркнул, что ряд проблем невозможно решить в ходе встреч в Минске, их необходимо решать на местах. К таким вопросам относятся: мониторинг и согласование маршрутов, разминирование и многие другие.

7 января было возобновлено водообеспечение «оккупированной» части Луганской области, пишет «ОстроВ» (Донбасс). Депутаты от власти начали оправдывать этот шаг старой песней про то, что «там наши граждане». Хотя, месяц назад, когда отключали воду, о «наших гражданах» никто не вспоминал. И далее: «Как не вспоминают и о двух миллионах тех наших граждан, которые вынуждены были бросить свои дома и ехать в неизвестность, потому, что государство не выполнило своих обязательств по защите права своих граждан на безопасность в собственной стране (вопрос, почему колонна Стрелкова без помех прошла 120 км и вошла в Донецк по-прежнему остается открытым)… Для ясности: поставки на оккупированную территорию воды, электроэнергии, водки, денег, металла, леса и всего, всего, всего — к «нашим гражданам» никакого отношения не имеют! Люди, живущие на захваченных территориях, и платящие налоги в бюджеты «ДНР"-"ЛНР» должны получать все это от тех властей, которые эти территории контролируют, и в бюджеты которых они платят».

Житомирские налоговики нейтрализовали винокурню, которая работала в кузове грузовика и ездила по всей Украине, передает «Житомир.info» (Житомир). Нелегальное предприятие обеспечивало массовое производство фальсификата и сбыт на территории Украины. Поставки конечным потребителям осуществлялись через одну из известных логистических фирм. Продажа фальсифицированных алкогольных напитков могла привести к отравлению людей. В ходе проверки налоговики обнаружили местонахождение мощного производства фальсификата. Склад готовой продукции располагался на территории Киевской области в ангарном промышленном помещении. На территории склада находилась технологическая лаборатория, где изготовлялись образцы нелегального алкоголя. Сами производственные мощности по изготовлению фальсификата и розлива в тетрапакеты находились в кузове грузового автомобиля, который время от времени менял свое местонахождение, а также доставлял суррогат оптовым клиентам.

В Днепропетровске количество самогонщиков увеличилось вдвое, информирует «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Об этом на пресс-конференции сообщил начальник отдела управления превентивной деятельности главного управления национальной полиции в Днепропетровской области Владимир Коваленко. По его словами, «полицейскими области за прошлый год было составлено 1314 административных протокола по статье 176 (изготовление, хранение самогона и аппаратов для его изготовления) Кодекса об Административных нарушениях Украины. В 2015 году за такое правонарушение было привлечено к административной ответственности лишь 747 человек». Он подчеркнул, что санкция данной административной статьи предусматривает символическое наказание: штраф от 51 до 170 гривен.

Закарпатцы получили первые платежки за отопление: люди в шоке, рассказывает «Mukachevo.net» (Мукачево). В соцсетях уже шутят, что дешевле улететь на зиму в Египет, чем оплачивать газ. Декабрьские счета заставляют закарпатцев бить тревогу. За однокомнатную квартиру они начинаются от 1000 гривен, двух-трехкомнатные квартиры обходятся от 2000 гривен. Хуже с частными домами — 5−8 тысяч гривен. И это в режиме жесткой экономии. Пользователи соцсетей делятся впечатлениями: «Мало того, что людей на завышенных тарифах на газ развели, еще и некачественный газ пускают! Греешь, греешь, а квартира не нагревается! Вот хотя бы на месяц с нашими чиновниками поменяться местами!». Большинство, действительно, заметило, что качество газа существенно изменилась, «кубы крутятся, а батареи не греют». Еще и погода сыграла злую шутку с закарпатцами, таких морозов, как ударили на Рождество, земляки не помнят за последние годы.

А в Ровно, устав на Рождество страдать от собачьего холода в своих домах, жители вызвали патрульную полицию, информирует «Рівне Вечірнє» (Ровно). Почему в домах был дубак, выяснилось быстро. В котельной на улице Дворецкой, 108, которая обслуживает не только около десятка многоквартирных домов, но и два детских дома и две больницы, правоохранители застали двух пьяных кочегаров. Один спал, а другой едва сидел на кресле. На место сразу прибыл Юрий Федина, руководитель компании «Укртепло Ровно», которая арендует котельную. Он вызвал на работу трезвых кочегаров, сказал, что пьяных нарушителей уволят, а также пообещал, что котельная в дальнейшем уже будет работать, как следует. Однако на этом история не закончилась. На следующий день в котельной побывали чиновники горисполкома и выяснили, что там сжигают не специальные спрессованные паллеты, а сырые сосновые дрова, в результате чего температура воды на выходе вместо 80 градусов не доходит даже до 40.

Запорожцы штурмовали Макдональдс, потому что им не хватает массовых гуляний, выяснил «Новый день» (Запорожье). Недавнее открытие обновленного здания Макдональдса в областном центре вызвало ажиотаж среди местных жителей — люди выстроились в длинную очередь, а некоторые пытались прорваться внутрь раньше времени открытия. Кандидат социологических наук, сотрудник компании IRG Аскад Ашурбеков отмечает, что такая бурная реакция связана не со всеми фастфудами. «Для запорожцев это стало событием года. Это говорит о многом. Во-первых, о стремлении запорожцев быть первыми. Первым прийти в Макдональдс, первым купить свой гамбургер. Также в определенной степени это может быть дефицит событий в локальном масштабе. В том числе, культурных событий. Не хватает массовых гуляний, где можно изменить рутинную атмосферу», — заявил социолог. По мнению эксперта, «штурм Макдональдса» стал таким себе «массовым гулянием», который органично влился в череду новогодних праздников. При этом он считает, что на происходящее повлияли несколько факторов — частично дефицит культурных событий, но больше маркетинг и традиционный ажиотаж вокруг Макдональдса.