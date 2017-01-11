



Цитата из к/ф «Дьявол носит Prada». Реж. Дэвид Фрэнкел. 2006. США, Франция Мэрил Стрип в роли редактора журнала мод

Великая актриса Мерил Стрип во время вручения премии «Золотой глобус» очень впечатлила широкую общественность, рассказав, как у нее разрывалось сердце, пока она смотрела на избранного президента США, который передразнивал журналиста-инвалида.

Что и говорить, выглядел тот эпизод совсем некрасиво. Наверное, Трамп устал и от продолжительной предвыборной кампании, и от повторения одних и тех же, из методички, вопросов, не имеющих отношения к реальности. И все это, конечно, его не оправдывает.

Проблема, как говорится, в контексте. Разрывалось ли сердце у Мерил Стрип, когда бомбы американской авиации и ракеты вооруженных ее страной террористов падали на жилые кварталы ближневосточных городов? Там, кстати, тоже наверняка были инвалиды. Но об этом она почему-то ничего не сказала.

Разрывалось ли сердце великой актрисы при чтении переписки Хиллари Клинтон, в частности, в тех ее местах, где речь идет о провокации государственных переворотов с многочисленными жертвами и о намерении развязывать войны с еще более многочисленными жертвами? И об этом тоже она не сказала ни слова.

Разрывается ли сердце Мерил Стрип от новостей из Донбасса, где приведенные ее страной к власти преступники продолжают время от времени обстреливать свои собственные (как они считают) города, ведя гражданскую войну ради сохранения власти и освоения средств? Об этом она тоже промолчала.

Жертвы «боевого отряда» украинских националистов. Одесса, Дом профсоюзов, 2 мая 2014 года

Разрывалось ли ее сердце, когда десятки людей в одесском Доме профсоюзов горели и задыхались, когда их убивали «боевые отряды» той власти, что появилась на Украине при американской поддержке, и которым за все это потом ничего не было? Мерил Стрип ничего про это не сказала.

Северная Африка, Ближний Восток, Украина, террористы и «свои» преступники у власти, бомбардировки и войны, разжигание гражданской ненависти и натравливание одной группы граждан на другую, ложь и провокации — ничто из этого, судя по всему, не вызывало у Мерил Стрип никаких сердечных переживаний.

Что же так отличает одного журналиста-инвалида от многих тысяч жертв внешней политики Барака Обамы и Хиллари Клинтон?

Может быть, великая актриса, подобно своему пока еще не ушедшему президенту, считает американскую нацию особенной. Тут живут люди первого сорта, у которых есть права всех категорий, в том числе и право на безупречно корректное обращение. А там живут люди второго сорта, чьи интересы и мнения не только не принимаются в расчет, но даже и не изучаются. Которых в своих целях можно немного побомбить.

Есть и другая версия, более комплиментарная для Мерил Стрип. Она состоит в том, что все эти арабы и прочие одесситы живут где-то там, далеко за океаном, словно в альтернативной реальности, с той стороны киноэкрана — а несчастный журналист-инвалид сидит вот тут, совершенно конкретный, с именем и фамилией.

Что это — простое лицемерие, в соответствии с которым можно бомбить с помощью беспилотников, словно в компьютерной игре, каких-то безымянных людей, а вот обижать конкретного, стоящего перед тобой, человека с микрофоном — нельзя? Лицемерие, в соответствии с которым можно оружием решать за другие народы их судьбу, прикрываясь важными словами, но нельзя вести себя нетактично в личном разговоре?

Ирак. Дети войны

Но ведь великая актриса — конечно, умная женщина, и она, без сомнения, знает, что каждая из многих тысяч жертв американской внешней политики тоже имела имя и фамилию, работу и биографию, родной дом и свои представления о прекрасном. И что все это было уничтожено благодаря в том числе и любимой ею Хиллари Клинтон. Но это не важно, потому что есть «белые люди», несущие «бремя цивилизации», и есть «папуасы», которых можно немножко побомбить, чтобы они впитали в себя «цивилизацию».

Из этого факта как будто бы следует сделать простой вывод: заниматься надо своими делами, реальными и конкретными, а не «мировыми», вмешиваясь в судьбы миллионов людей без всякого внимания и уважения к их жизням и ценностям. Тогда и оптика вернется в нормальное состояние. Тогда будет видна ценность жизни каждого.