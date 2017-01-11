В театре человек может спровоцировать себя на нужные переживания, которых боится в жизни. Так считает генеральный директор Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская. Пианистка по образованию, она является супругой народного артиста СССР. Поэтому ей обеспечено особое внимание публики и СМИ, не всегда доброжелательное, что вряд ли заслуженно. Что же внутри этого театра и жизни?

ИА REGNUM Виталина Цымбалюк-Романовская

О театре, поколениях, их судьбах и душах, о любви, комплексах и планете Джигарханян говорили мы с Виталиной Цымбалюк-Романовской в «Людях России».