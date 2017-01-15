Мальтийский орден выступил против Ватикана и папы Римского Франциска. 10 января на сайте этого рыцарского сообщества появилось официальное заявление Великой магистратуры. В нем сообщается, что орден отказывается сотрудничать со специальной комиссией, созданной Святым престолом для расследования обстоятельств недавних кадровых решений, в первую очередь — увольнения великого канцлера Альбрехта фон Боселагера. Великая магистратура напоминает, что «орден признается государствами в качестве субъекта международного права», а замена великого канцлера — это «внутреннее дело руководства ордена».

Llbeagle.wordpress.com Мальтийские рыцари накануне болезненных перемен

И вот с чего все начиналось.

В начале декабря прошлого года католический портал Tablet сообщил о скандале в старейшем сообществе. Причиной его послужила та самая отставка «министра иностранных и внутренних дел» Мальтийского ордена Боселагера, к чему того принудил великий магистр (глава) Мэтью Фестинг. Великий канцлер в ответ предъявил Фестингу факт «нарушения» конституции рыцарей. Издание отмечало, что увольнение Боселагера вынудило некоторых старших членов ордена обвинить великого магистра в провоцировании «конституционного кризиса», который может быть разрешен «только с помощью специально организованной встречи на высшем уровне или расследования Святого престола». Боселагера поддержали ряд региональных отделений. Так, Великий приорат Богемии (филиал рыцарей в Праге) заявил о грядущих «катастрофических последствиях», если выяснится, что великий канцлер был уволен с нарушением правил ордена. По непроверенной информации, Боселагера поддерживают и американские рыцари. Вместе с тем определенные приораты встали в этом вопросе на сторону великого магистра.

Британская газета Telegraph усматривает в противостоянии борьбу английского аристократа Фестинга с немецким аристократом Боселагером. Каждый из участников — наследник славных родов. Предком великого магистра является кавалер Мальтийского ордена блаженный Адриан Фортескью, замученный в 1539 году. А великий канцлер — сын немецкого офицера Филиппа фон Боселагера, который, будучи молодым офицером вермахта, принимал участие в заговоре с целью убийства Адольфа Гитлера в 1944 году. Однако есть все основания полагать, что за рядовым кадровым перемещением скрывается нечто большее. Возможно, в отстранении от власти великого канцлера замешан кардинал Рэймонд Берк, патрон Мальтийского ордена с 8 ноября 2014 года. Берк — активный критик папы Римского Франциска, его нынешняя должность расценивается как своего рода понижение, поскольку ранее кардинал возглавлял Верховный трибунал апостольской сигнатуры. Как указывает Tablet, Берк присутствовал во время встречи Фестинга с Боселагером, где шел разговор об отставке последнего. При этом великого канцлера обвиняли в том, что он якобы «либеральный католик, не желающий принять учение Церкви». На «либерализм» папы Франциска постоянно намекает и кардинал Берк.

В итоге в эту историю был вынужден вмешаться Ватикан. В интервью итальянской газете Messaggero государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин рассказал, что Мальтийский орден столкнулся с «беспрецедентным кризисом». Ватикан создал специальную папскую комиссию, которая будет «собирать информацию». В нее вошли опытнейший ватиканский дипломат, архиепископ Сильвано Томази, бывший глава Папского Григорианского университета отец-иезуит Джанфранко Гирланда, адвокат Жак де Лидекерке, инвестиционный банкир Марк Одендол и глава отделения Мальтийского ордена в Ливане Марван Зенауи. Как передает американский католический портал National Catholic Register, кроме отца Гирланда, все остальные члены комиссии являются членами Мальтийского ордена, большинство из них известны в качестве союзников великого канцлера. Более того, отмечает издание, поддержку Боселагеру оказывает банкир Одендол, а уже его хорошим другом считается архиепископ Томази. Все это говорит о том, что великому магистру Фестингу будет не так-то просто отстоять свое право увольнять по собственному желанию высокопоставленных рыцарей.

Вышедший на поверхность конфликт затрагивает напрямую и Россию. Мальтийский орден — это не какой-то там «кружок реконструкторов», это могущественная организация, работающая более чем в 120 странах, и приглашение вступить в которую считают честью очень влиятельные люди. Орден не чужд нашей стране. Так, в 2012 году совершил официальный визит в Россию, в ходе которого встретился с патриархом Московским Кириллом и открыл выставку в Московском Кремле «Сокровища Мальтийского ордена», сам великий магистр Фестинг. Его интересы в Москве представляет сегодня Джанфранко Факко Бонетти, бывший посол Италии в России, мальтийским рыцарем является и предыдущий апостольский нунций в России архиепископ Иван Юркович. Стоит помнить, что в самом конце 1798 года был провозглашен великим магистром Мальтийского ордена российский император Павел I. А сама Российская империя имела на рыцарей большие виды. В частности, замечает петербургский историк Михаил Асварищ, в начале XIX века «носились слухи, что Грузия, вошедшая в это время в состав империи, должна была стать оплотом мальтийских рыцарей, и тогда присоединение Кавказа могло принять формы «Священной войны», которая совершенно иначе воспринималась бы в Европе».

Ситуацию с противостоянием руководства Мальтийского ордена и Ватикана для нашего агентства прокомментировал обозреватель израильского журнала «Вести 2» Олег Насобин.

ИА REGNUM : С формальной точки зрения — на что упирает руководство Мальтийского ордена — Ватикан не имеет права вмешиваться в кадровые вопросы этого суверенного института. И тем не менее Святой престол пошел на экстраординарные шаги, создав специальную комиссию по расследованию обстоятельств отставки великого канцлера. Что вынудило Ватикан поступить так?

С точки зрения ватиканских богословов, папа Римский — это преемник святого Петра. Через него говорит Святой Дух. Поэтому любое вмешательство папы в духовные дела католиков легитимно априори. Именно этой точки зрения придерживается государственный секретарь Святого престола кардинал Паролин. На встрече 6 декабря 2016 года, в ходе которой была предпринята попытка увольнения Альбрехта фон Боселагера с поста великого канцлера, вместе с Фестингом присутствовал кардинал Берк, который имеет официальный статус «патрона Ордена» и назначен на эту должность Ватиканом. Кардинал, как сообщается, уведомил присутствующих, что отставка Боселагера происходит в соответствии с личным пожеланием папы Франциска. Поскольку подобных «пожеланий» понтифик не выражал, назначенная комиссия должна разобраться в обстоятельствах произошедших событий.

ИА REGNUM : Можно ли говорить, что этот, на первый взгляд, рядовой кадровый вопрос является частью нечто большего, элементом мозаики, связанной с противостоянием определенных сил реформам папы Франциска и его союзников?

Разумеется, то, что мы наблюдаем сейчас, — это часть больших тектонических сдвигов, которые происходят как в парадигме идеологии Католической церкви, так и в ее финансово-хозяйственном секторе. Папа Франциск — это пастырь и реформатор. Он продолжает реформы, начатые его предшественниками, и добавляет к ним свои собственные. Родной брат опального Боселагера был назначен Ватиканом в наблюдательный Совет так называемого «Банка Ватикана» (IOR) примерно в эти же дни, когда происходило смещение великого канцлера. Вполне вероятно, что эти события связаны.

ИА REGNUM : Насколько, на ваш взгляд, сильны позиции понтифика в отстаивании права курировать деятельность Мальтийского ордена?

Без благословения и духовного окормления Святым престолом Мальтийский орден вполне способен существовать. У него достаточно материальных ресурсов, он обладает статусом независимого государства. Однако без поддержки и признания Ватиканом орден превратится в нечто вроде большой франкмасонской ложи, конкурируя на этом поприще с другими ложами и не имея особых преимуществ перед ними. Многим влиятельным рыцарям такие перемены не по вкусу.

ИА REGNUM : Что может предпринять Ватикан в данной ситуации?

Святой престол уже четко сформулировал свои позиции. Теперь ему остается ждать, когда в ордене углубится раскол. У Ватикана нет ограничений по времени, мне не известны факторы, которые могли бы вынудить Ватикан поспешить. Напротив, затянувшийся кризис болезненно отразится на репутации и влиянии руководства ордена. В зависимости от размеров и географии трещины будут предприниматься дальнейшие шаги. Например, если Фестинг останется в подавляющем меньшинстве — очевидна угроза его отставки, хотя великий магистр избирается пожизненно. Если же вокруг фра Фестинга сомкнется большинство рыцарей — решение Святого престола и судьба ордена будут иными. Но в любом случае раскол в ордене — это свершившийся факт, он уже произошел: Боселагер отказывается покидать свой пост. Он обратился к внутреннему правосудию ордена и ожидает рассмотрения своего дела. Боселагер пользуется поддержкой значительного количества рыцарей и приоратов ордена. Хотя на пост великого канцлера уже назначен другой рыцарь, фра Джон Эдвард Критиен, который намерен приступить к исполнению своих новых обязанностей.

ИА REGNUM : Можно ли ожидать, что в эту историю вмешаются и другие силы — в частности, аристократические роды и епископат, чьих представителей издавна приглашали вступить в Мальтийский орден?

Все силы уже в игре.

ИА REGNUM : Мальтийский орден не чужд России и ее истории. Что значит для Москвы эта «битва за великого канцлера»?

Московское представительство ордена в лице Его Превосходительства Посла и его консула, насколько мне известно, поддерживает Фестинга. Это означает, что в случае смещения великого магистра эта группа лиц потеряет, по крайней мере, часть своего влияния. А в случае, если Фестинг продолжит руководить, орден можно полагать «мятежным» по отношению к Святому престолу. Таким образом, возникший конфликт в любом случае ведет к потере влияния и схизме.