



Португальская расистская и ксенофобская пропаганда — теперь против украинцев. Листовка португальских радикалов

Запущенная в оборот политтехнологами сказка о «революции достоинства» прижилась, оказалась востребованной, приобрела популярность. Особо «достойными» ощутили себя и записные «майданные» «скакуны», те, кто скакал на майдане Независимости во время протестных акций, и немало обычных украинцев, для которых события, связанные со сменой власти в Киеве, были не более чем «картинка» на экране телевизора. В атмосфере общей эйфории по случаю победы на то обстоятельство, что предложенный феномен, произвольно обозначенный словом «достоинство», не имеет опоры в реальности, представляет собой умозрительный конструкт, созданный с определенной целью, мало кто удосужился обратить внимание. Жизнь, однако, взяла свое. Век этого, как и других мифов, неподкрепленных практикой, оказался недолгим. Эфемерное «достоинство» стало для многих украинских граждан в тягость, начало им мешать буквально на каждом шагу. Особенно в повседневном существовании, где миф чаще всего, жестче всего, безобразнее всего сталкивается с реалиями жизни. Непросто, ой, непросто украинцам высоко нести свое мнимое «достоинство», сидя при этом в луже, отказываясь от самого необходимого, пересчитывая последние гривны в тощих кошельках, с ужасом опять и опять прикидывая, удастся ли дотянуть до зарплаты, пенсии, стипендии или какого-нибудь случайного заработка.

В последнее время украинское «достоинство» приобрело крайне болезненный характер. Навязчивое стремление убеждать себя в том, что оно — не фантом, что оно на самом деле есть, не выдержав испытанием реальностью, себя исчерпало. Расставание с иллюзиями оказалось непростым процессом. Особенно если учесть, что объективная необходимость такое расставание осуществить натолкнулась на серьезную преграду в виде субъективного желания, оставив все, как было, сохранить полюбившуюся игрушку. Вреда от «достоинства» стало еще больше, чем было поначалу. Вред начал ощущаться не только в быту, но и в более серьезных вещах. В политике, в экономике, в гуманитарной сфере, в геополитике. А еще — в государственной стратегии, пусть в ее редуцированном на современной Украине варианте. Ситуацию усугубил тот факт, что достоинство, якобы обретенное на «майдане», было по какой-то невообразимой в прежних, домайданных, условиях ассиметричной модели противопоставлено «Русскому миру». Дескать, вот, русские нам все время мешали иметь такое достоинство, а теперь мы его, наконец-то, заимели. Продолжать, вопреки здравому смыслу и логике жизни, эксплуатировать тему «достоинства» оказалось патриотичным. Сомневаться в том, что оно есть, или же тем более отрицать его существование, было приравнено к государственной измене.

Ходить далеко за примерами не придется. Вот, предложил В. Пинчук свой вариант мирного урегулирования конфликта Киева с Москвой, а ему из Киева хором отвечают: «Не можем согласиться с тем, что Вы предлагаете, нам достоинство не позволяет». Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Самое забавное тут то, что людям «не позволяет» делать то, что со всей очевидностью отвечает их собственным интересам и интересам государства, гражданами и элитой которого они с некоторых пор являются, нечто такое, чего не существует в природе. То есть слово такое вроде бы есть, а явления, им обозначаемого, нет. В этом легко убедиться, взглянув на ситуацию не изнутри, а извне, из-за пределов Украины. Почему украинская валюта — гривна — не принадлежит к свободно конвертируемым валютам, понятно, тут ничего объяснять не надо. А вот по какой причине некое особое достоинство украинцев, якобы обретенное ими в ходе протестных акций на «майдане», в результате этих акций, не признается нигде, кроме самой Украины, остается загадкой. А ведь не признается! Сто, тысячу раз повтори: «достоинство» — никто относиться к тебе, как к достойному, не подумает. Как считали «быдлом», так и продолжают считать.

На новое достоинство украинцев, о котором те без устали тараторили на всех углах два года подряд, не обратили никакого внимания голландцы. Для них оно не послужило фактором, способным изменить негативное мнение о европейских перспективах Украины, высказанное на референдуме 6 апреля. Глядя на то, как сотрудники польской пограничной службы «строят» украинских граждан при пересечении ими польско-украинской границы, регулярно переступая грань между бдительностью и пустыми придирками, сопровождаемыми унижением человеческого достоинства, в голову не придет подозревать поляков в том, что они слышали о достоинстве их жертв. Португалия по праву слывет страной западного мира, в которой украинским «заробітчанам» живется лучше, чем где бы то ни было. К ним толерантны и власть, и общество, и большинство обычных граждан этой страны. Но даже тут дела с уважением украинского достоинства обстоят далеко не безоблачно и не беспроблемно. «Самоклейка» португальских радикалов, украсившая недавно улицы португальской столицы, не требует комментариев, посмотришь, и все станет понятно без перевода: монголоидного вида украинцы стоят на первом месте в перечне ненавистных иммигрантов.

Географические рамки украинского «достоинства» оказались ограничены территорией Украины. Для многих украинцев открытие этого факта стало весьма болезненным ударом. Причем как по самолюбию, так и по образу жизни. Несмотря на все неприятности и даже унижения, которые подстерегают их за рубежом, миллионы украинцев предпочитают покидать свою страну, уезжая из нее. Стремясь конвертировать «достоинство» в относительно нормальные условия жизни. Не обращая внимания, что едут туда, где их могут обидеть и унизить. В любом случае там, куда они едут, им лучше, чем дома в атмосфере государственного культа мнимого достоинства на фоне реальной нищеты, несвободы, безысходности. От приобретенного дома комплекса «превосходства», которым для многих оборачивается гипертрофированное представление о своей уникальности, люди быстро излечиваются. И это спасает их от больших проблем. Тем, кто остается в стране, приходится труднее. Официальная пропаганда упорно продолжает внедрять в общественное сознание миф о «революции достоинства». Это приносит вред гражданам, это привело к тому, что у Киева назревает конфликт с остальным миром или, по крайней мере, с некоторой его частью. Даже не назревает, а дозревает. Превратно истолкованное достоинство все более явно начинает служить плохую службу государству Украина. В этой связи сам Бог велит вернуться к В. Пинчуку и его предложениям по тем возможным компромиссам, на которые Киев мог бы и должен был бы согласиться ради урегулирования конфликта в Донбассе и мира с Россией.

Цепные псы «майданной» идеологии, как по команде, набросились на В. Пинчука. Лейтмотив развернутой ими псевдодискуссии: на то, что он предлагает, «мы» никогда и ни за что не согласимся. Никаких компромиссов, пусть другие принимают то, что им предлагаем мы. Киевских противников диалога с «другими» ждет горькое разочарование, в матче «Украина против всего остального мира» у них нет ни одного-единственного шанса. Поражение гарантировано. Как раз бы самое время подумать о том, что жить все равно придется в реальном мире, а не в том, какой бы им хотелось видеть. Но это им не по силам. Да и ума явно не хватает.

Часть украинской элиты изо всех сил стремится удержать в руках знамя европейской интеграции. Пусть даже не знамя, а оставшийся от него огрызок, но удержать. Под девизом: если нет интеграции, пусть будет хотя бы знамя. В новогоднем приветствии П. Порошенко, сделав вид, что ему неизвестно о «голландских» поправках в «Соглашение об ассоциации ЕС — Украина», исключающих для Киева перспективу членства в Евросоюзе, в очередной раз подтвердил курс на «сближение с ЕС и НАТО». Киевский режим готов и далее «сближаться» с теми, кто о сближении с ним не помышляет, не стесняясь откровенно говорить об этом. В чем тут дело? Прежде всего, в том, что мнимое сближение Киеву было и остается выгодно. Когда-то выгода определялась коммерческими соображениями: казалось перспективно обещать Европе разрыв с Россией, предлагая ей к тому же разного рода бизнес-проекты по покупке объектов на Украине. Теперь такого рода вещи сведены к минимуму. Но выгода не только осталась, но даже увеличилась. Сегодня для киевской элиты декларируемое «сближение» с ЕС — это главнейший инструмент… защиты себя от России.