Решение парламента Венесуэлы о лишении полномочий Николаса Мадуро было названо им «путчем». «Я прошу государственные власти не оставить безнаказанными нарушения конституции и неуважение к законному порядку», — заявил Николас Мадуро, комментирует AVN.

thierry ehrmann Уго Чавес (фрагмент рисунка)

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Николас Мадуро несколько дней назад принял решение о создании специальных подразделений «Антишок» по противодействию попытке государственного переворота. Иными словами, Мадуро добровольно покидать пост президента не собирается. И настроился на вооруженное противостояние в случае, если оппозиция предпримет попытки по его насильственному смещению.

В такой ситуации оперировать нормами внутреннего венесуэльского законодательства уже бессмысленно. Оппозиционный парламент может вслед за решением об отставке Мадуро заявить о досрочном проведении выборов. Соответствует это конституции страны или нет, как на это посмотрит Верховный суд и Избирком страны лидеров оппозиции уже мало интересует.

И если Чавеса поддерживал народ, пусть и не весь, то у Мадуро такого потенциала нет. А потому «путч» обречен на успех. Отметим, что по данным социологических опросов более 80 процентов населения Венесуэлы считает, что Николас Мадуро должен покинуть свой пост. И если ранее речь шла о референдуме об импичменте, то сейчас оппозиция требует от Мадуро добровольного и немедленного отрешения от власти.

Сложившаяся ситуация уже не может быть разрешена путем переговоров. Этот шанс остался неиспользованным. Сейчас возможно два варианта развития событий: либо Мадуро уходит сам, выторговав себе гарантии неприкосновенности (если это еще возможно), либо его отстранят от власти силовым путем.

Заявления Верховного суда Венесуэлы, обвинившего парламент в превышении полномочий, вряд ли окажут реальное влияние на оппозицию. Смена власти неизбежна. Вопрос в том, каким путем это произойдет: силовым и кровавым или добровольным. Учитывая, что оружие имеется, практически, в каждой семье Венесуэлы, достаточно спички, чтобы внутриполитический конфликт перерос в вооруженное противостояние.

Нельзя сбрасывать со счетов и высокий криминогенный уровень Венесуэлы. Кроме этого, есть реальная угроза еще большего обострения пограничных конфликтов с Гайаной и Колумбией. Усилились традиционные сепаратистские настроения в штатах Тачира и Сулия. Ситуация накалена до предела.

Даже если Венесуэле удастся избежать погружения в длительный вооруженный внутренний конфликт, ни одна власть не сможет в одночасье навести порядок в этих авгиевых конюшнях. Прежде всего, вывести экономику из состояния коллапса. Стоит признать наличие в сегодняшней Венесуэле гуманитарной катастрофы, на преодоление которой понадобятся существенные вливания и помощь международного сообщества.

Однако, гасить свой национальный пожар, искать пути недопущения вооруженного противостояния, гражданской войны, прежде всего, должна сама Венесуэла. Счет уже идет не на месяцы, а на дни. И вспомним, что еще несколько десятилетий назад это была вполне благополучная страна, с потоком мигрантов из Европы. Что и почему случилось с Венесуэлой должны тоже разобраться сами венесуэльцы. Примеры ужасных последствий затяжных внутренних конфликтов в Латинской Америке есть. В том числе, в соседней Колумбии. Гражданские войны разгораются быстро, а гасить их приходится не один десяток лет.

Венесуэльцы говорят, что проблемы страны начались, когда Уго Чавес потревожил прах Симона Боливара, инициировав его эксгумацию. Вскоре после этого легендарный команданте ушел из жизни. А страна в период правления Николаса Мадуро начала сползать в экономический коллапс и внутриполитическое противостояние.

Как известно, Симон Боливар, которому национальный конгресс Венесуэлы присвоил титул «Либертадор» (Освободитель), возглавил в XIX веке войну за независимость от Испании. Погружение страны в гражданский конфликт неминуемо приведет к утрате реальной независимости. И об этом венесуэльцам надо помнить в час, когда будет принято окончательное решение о президентской власти в стране.