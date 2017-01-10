Петербургские оппозиционеры и общественные деятели попытаются отговорить власти города от передачи Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви, хотя в Смольном этот вопрос уже назвали решенным: один из символов Санкт-Петербурга окажется в полном распоряжении Московского патриархата.

Юлия Карнаева ИА REGNUM
Внутреннее убранство Исаакиевского собора

Губернатор снова сдался

В 2015 году на просьбу о передаче Исаакия в руки РПЦ Смольный, после некоторого размышления, ответил отказом. Однако РПЦ, умеющая ждать, не смирилась с таким положением дел и, наконец, сломила волю петербургского губернатора. Если раньше Георгий Полтавченко соглашался сохранить светский характер памятника, зарабатывающего на собственные нужды сотни миллионов рублей в год, то накануне нового, 2017 года вновь поползли слухи о том, что Санкт-Петербургская епархия не сдалась. В итоге сдался губернатор: об окончательном решении передать собор Церкви сообщил вечером 10 января сам Георгий Полтавченко.

Исаакиевский собор возвели по проекту Огюста Монферрана в XIX веке за казенный счет на месте церквушки, построенной еще при Петре I. Сейчас это самый крупный православный храм Северной столицы. В 1980-е годы ему удалось выйти на самоокупаемость, а в последние десятилетия — приносить прибыль, благодаря чему были спасены от разрушения Сампсониевский собор и Спас-на-Крови, объединенные в рамках единого Государственного музея-памятника (ГМП) «Исаакиевский собор». Основная часть заработанных средств идет на реставрацию как самого Исаакия, так и других объектов ГМП.

Исаакиевский собор входит в число самых посещаемых туристических объектов в Петербурге, наряду с Эрмитажем и Петропавловской крепостью. В 2016 году собор принял около 4 миллионов туристов.

Юлия Карнаева ИА REGNUM
Исаакиевский собор

«Парадоксально со стороны церкви требовать «вернуть» в свою собственность объект, который никогда ей не принадлежал. Собор был построен за деньги государства и всегда принадлежал министерствам. Он никогда не был собственностью церкви, как и большинство соборов в нашем городе, — говорит руководитель фракции «эсеров» в петербургском Заксобрании Алексей Ковалев.У меня возникает мысль, что они хотят деньги получить не для того, чтобы что-то реставрировать, а чтобы на них хорошо жить. Это же сотни миллионов рублей! Взяли бы что-нибудь, что дохода не приносит! Но они хотят то, что дает доход, в следующий раз придут за Петропавловским собором».

Храм, названный в честь Исаакия Далматского, имеет богатую историю взаимоотношений с Санкт-Петербургской епархией РПЦ. Как уже говорилось, в 2015 году именно она попросила передать ей собор, но петербургское правительство отказалось это делать. Комитет по культуре Санкт-Петербурга тогда назвал такую передачу «нецелесообразной».

10 апреля 2016 года митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий вновь поднял вопрос, но уже на федеральном уровне. Он попросил премьер-министра Дмитрия Медведева помочь с получением Исаакиевского собора, Спаса-на-Крови и здания Смольного монастыря, где расположены факультеты политологии, социологии и международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. Варсонофий полагает, что из-за светского, «музейного» характера Исаакия и Спаса-на-Крови там ограничены богослужения. Параллельно откуда-то возникли некие православные активисты из «Священной лиги Святого Георгия» и подали иск в Смольнинский районный суд, оспаривая отказ властей в передаче храма, но суд отказался даже принять к рассмотрению составленный с ошибками документ.

Юлия Карнаева ИА REGNUM
Музей-памятник Исаакиевский собор

Окончательно вопрос, казалось, был снят 5 июня 2016 года, когда власти продлили контракт с директором ГМП «Исаакиевский собор» Николаем Буровым, который хоть и заявлял, что с церковью не воюет, но всегда являлся последовательным противником передачи собора РПЦ. Теперь же, когда, по словам губернатора, с Исаакием «вопрос решен», некоторые собеседники ИА REGNUM в Смольном высказывают сожаление, что Бурова не избавили от новых переживаний, не вывели из-под удара. Судя по всему, продлив трудовой договор, директор считал, что получает у Смольного некие гарантии на сохранение собора в прежнем статусе.

Как заметили представители ГМП «Исаакиевский собор», в музейном учреждении трудятся более 300 работников сферы культуры, посему изнутри ситуация выглядит намного более сложной и болезненной, чем просто передача некоего здания от одного пользователя другому. «Дирекция свою позицию не поменяла, целесообразности в передаче собора РПЦ мы не видим. Богослужения в соборе проводятся ежедневно, доступ для верующих туда бесплатный», — пояснила накануне последнего решения Смольного пресс-секретарь ГМП Мария Морозова.

Денежный вопрос

Алексей Ковалев убежден, что передача Исаакиевского собора Русской православной церкви нарушает не только историческую справедливость, но и существенно бьет по интересам охраны памятников. «Скажем прямо, эксплуатация Исаакия — это источник средств для ремонта еще двух церковных сооружений, Сампсониевского собора и Спаса-на-Крови. На эти же деньги был отреставрирован и Смольный собор, который сейчас передан церкви. Как впоследствии будут организованы денежные потоки, в чьих карманах они будут оседать, мы не знаем и знать не можем», — сказал народный избранник.

Например, сейчас петербуржцы и туристы свободно могут попасть в Казанский кафедральный собор, принадлежащий церкви, плату же можно опустить в кружку для пожертвований, которые налогом не облагаются и, по свидетельству епархии, идут на содержание внутреннего убранства. Формально налогом не облагаются только те доходы церковной организации, которые непосредственно связаны с отправлением культа. «Но практика показывает, что к этому относятся и пожертвования на что угодно, включая продажу любого типа. Только сегодня видел: получи пирожок за пожертвование в 100 рублей. Очень сомнительно, что удастся получить эти налоги. Но главное, что нас ожидает прямое недополучение доходов государством», — предупреждает Ковалев.

Юлия Карнаева ИА REGNUM
Фреска Исаакиевского собора

Собеседники ИА REGNUM в Смольном опасаются, что будут нарушены или отменены уже существующие планы развития музея как хозяйствующего субъекта, например, на Большой Морской улице. Туманно и будущее Спаса-на-Крови, который тоже постоянно упоминают в связи с церковной реституцией. «Вероятно, это решение более высокого политического уровня, чем даже администрация города», — заметил один из чиновников, пожелавший остаться анонимным.

У Санкт-Петербурга нет накопленного опыта передачи настолько крупных музейных ценностей, какими являются объекты ГМП «Исаакиевский собор». Специалисты сейчас называют различные сроки, в которые Исаакий может быть передан Церкви: на это потребуется не меньше года или даже двух, если будут соблюдены все нормы трудового законодательства, а также приняты во внимание условия музейного хранения. Но, как известно, «политическая воля» в России способна придать ускорение абсолютно любому процессу, так что Георгий Полтавченко может успеть справиться с задачей до декабря 2017 года — слухи о подобном зароке, якобы данном градоначальником церковным иерархам, озвучивались в СМИ.

«Охта-центр» учит не отступать

Депутат городского парламента от Партии роста Максим Резник ранее направил обращение Георгию Полтавченко с просьбой прояснить губернаторскую позицию, хотя теперь она уже очевидна. Резник надеется, что с помощью общественного давления всё же удастся оттянуть передачу собора и не допустить ее в 2017 году, а в 2018-м, когда грядут президентские выборы, у Смольного якобы не хватит духа осуществлять такие перемены. Резник вдохновляется успешной борьбой с планами строительства высотки «Охта-центра», которые в итоге были свернуты.

«По «Охта-центру» Валентина Матвиенко тоже изначально была «за». А теперь мне говорят, что якобы она сразу была против. Когда мы собор не дадим передать, все будут хором заявлять, что тоже всегда были против. Есть все предпосылки к тому, чтобы оттянуть это до конца года, а в 2018 году уже никто ничего передавать не станет, никому это в 2018 году не нужно», — подчеркивает Резник.

Юлия Карнаева ИА REGNUM
Вознесение Христа

В борьбе с «трансфером» Исаакия он готов сотрудничать со всеми, включая непарламентские партии и своих «заклятых» друзей по Заксобранию в лице бывших однопартийцев из «Яблока». «Яблочник» Борис Вишневский тоже направил похожий запрос Георгию Полтавченко относительно Исаакия, а также предложил учесть уникальность музейного объекта.

«Ситуация критическая и потребует большой консолидации сил. Думаю, что нужно и общественное давление, и уличное, стоит продумать и юридические возможности оспорить это решение через суд. Оснований для передачи нет никаких, и мотивация здесь, с моей точки зрения, скорее материальная, а не духовная», — согласен сопредседатель ПАРНАСа в Петербурге Андрей Пивоваров.

Истерия ради пиара?

По слухам, спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров тоже всячески поддерживает передачу Исаакия в руки РПЦ, но, как говорят в кулуарах, не из меркантильных соображений, а идейно. С аналогичной позицией и раньше, и сейчас выступает его бывший коллега, а ныне депутат Государственной думы Виталий Милонов.

«Я слышал, что нельзя передавать собор, потому что он построен за счет казны Российской империи. Насколько я понимаю, сторонники этой теории мало относятся к империи, но должен сказать, что большинство соборов тогда строилось за счет казны, потому что казна была общая. Так что говорить об этом нет никакого смысла», — сказал Милонов корреспонденту ИА REGNUM.

Вопрос же сохранности Исаакия, по мнению народного избранника, и должен стать предметом обсуждения между органами государственной власти, и к нему стоило бы подключиться тем петербургским депутатам и общественным деятелям, которые, по выражению Милонова, лишь тратят время на «постики в фейсбуке» и предлагают учинить референдум. Депутат Госдумы подчеркивает, что никакой региональный референдум не сможет побороть силу федерального законодательства.

Юлия Карнаева ИА REGNUM
Исаакиевский собор в привычном освещении

«Нужно спокойно обсудить, как все желающие смогут по-прежнему попадать в Исаакиевский собор. То, что Собор Святого Петра не принадлежит мэрии Рима, а принадлежит Католической церкви, не запрещает китайцам бродить там с фотоаппаратами», — подчеркнул он. Парламентарий напомнил, что у РПЦ в ведении находится множество подобных объектов, и получение доходов от Исаакия может помочь отремонтировать церкви и соборы Петербурга и Ленобласти, страдающие от недостатка финансирования.

В связи с этим Виталий Милонов призывает региональных коллег к «цивилизованному решению вопроса». «Мне кажется, что истерия нагнетается ради собственного пиара. Никто из иерархов РПЦ не считает возможной отмену функции Исаакиевского собора как туристического объекта. Пожалуйста, приходите, как приходят сейчас в Никольский и Троицкий, никаких проблем не будет. А если кто-то увидит, что там бухгалтерия нарушится, — к сожалению, это уже за рамками моей компетенции», — добавил депутат Госдумы.

Юлия Карнаева ИА REGNUM
Музыкально-световое шоу в Исаакиевском соборе

Гибкость губернатора

Губернатор Георгий Полтавченко уже не впервые демонстрирует поразительную гибкость в решении политических вопросов, легко оставляя прежние позиции, будто отмершую кожу. Сначала он публично поддержал идею передачи Цирка на Фонтанке в ведение Петербурга, чтобы сохранить самостоятельность этого учреждения, а в конце 2016 года отказался участвовать в обсуждении этого вопроса, когда цирк всё-таки отдали федеральному «Росгосцирку».

Сначала он выступал против увековечивания в Петербурге имени Ахмата Кадырова, так как этот деятель не имеет отношения к городу, а в 2016 году внезапно поддержал идею появления одноименного моста на юго-западе города. К слову, референдум по этому вопросу до сих пор не удалось не то что объявить, а даже обсудить с парламентской трибуны. Тему референдума всячески «тормозили» то на уровне Горизбиркома, а теперь на уровне комитета ЗакСа по законодательству, который в последний раз затребовал у инициативной группы кипу дополнительных документов.

Так что попытка погрозить Смольному референдумом в отношении Исаакиевского собора может оказаться предприятием затяжным и безуспешным. По убеждению Николая Бурова, которым ранее он не стеснялся делиться, девять из десяти петербуржцев, кого об этом спросят, будут против «воцерковления» Исаакия. Но кто их будет спрашивать?

Юлия Карнаева ИА REGNUM
Отражение Исаакиевского собора в Неве