Петербургские оппозиционеры и общественные деятели попытаются отговорить власти города от передачи Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви, хотя в Смольном этот вопрос уже назвали решенным: один из символов Санкт-Петербурга окажется в полном распоряжении Московского патриархата.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Внутреннее убранство Исаакиевского собора

Губернатор снова сдался

В 2015 году на просьбу о передаче Исаакия в руки РПЦ Смольный, после некоторого размышления, ответил отказом. Однако РПЦ, умеющая ждать, не смирилась с таким положением дел и, наконец, сломила волю петербургского губернатора. Если раньше Георгий Полтавченко соглашался сохранить светский характер памятника, зарабатывающего на собственные нужды сотни миллионов рублей в год, то накануне нового, 2017 года вновь поползли слухи о том, что Санкт-Петербургская епархия не сдалась. В итоге сдался губернатор: об окончательном решении передать собор Церкви сообщил вечером 10 января сам Георгий Полтавченко.

Исаакиевский собор возвели по проекту Огюста Монферрана в XIX веке за казенный счет на месте церквушки, построенной еще при Петре I. Сейчас это самый крупный православный храм Северной столицы. В 1980-е годы ему удалось выйти на самоокупаемость, а в последние десятилетия — приносить прибыль, благодаря чему были спасены от разрушения Сампсониевский собор и Спас-на-Крови, объединенные в рамках единого Государственного музея-памятника (ГМП) «Исаакиевский собор». Основная часть заработанных средств идет на реставрацию как самого Исаакия, так и других объектов ГМП.

Исаакиевский собор входит в число самых посещаемых туристических объектов в Петербурге, наряду с Эрмитажем и Петропавловской крепостью. В 2016 году собор принял около 4 миллионов туристов.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Исаакиевский собор

«Парадоксально со стороны церкви требовать «вернуть» в свою собственность объект, который никогда ей не принадлежал. Собор был построен за деньги государства и всегда принадлежал министерствам. Он никогда не был собственностью церкви, как и большинство соборов в нашем городе, — говорит руководитель фракции «эсеров» в петербургском Заксобрании Алексей Ковалев. — У меня возникает мысль, что они хотят деньги получить не для того, чтобы что-то реставрировать, а чтобы на них хорошо жить. Это же сотни миллионов рублей! Взяли бы что-нибудь, что дохода не приносит! Но они хотят то, что дает доход, в следующий раз придут за Петропавловским собором».

Храм, названный в честь Исаакия Далматского, имеет богатую историю взаимоотношений с Санкт-Петербургской епархией РПЦ. Как уже говорилось, в 2015 году именно она попросила передать ей собор, но петербургское правительство отказалось это делать. Комитет по культуре Санкт-Петербурга тогда назвал такую передачу «нецелесообразной».

10 апреля 2016 года митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий вновь поднял вопрос, но уже на федеральном уровне. Он попросил премьер-министра Дмитрия Медведева помочь с получением Исаакиевского собора, Спаса-на-Крови и здания Смольного монастыря, где расположены факультеты политологии, социологии и международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. Варсонофий полагает, что из-за светского, «музейного» характера Исаакия и Спаса-на-Крови там ограничены богослужения. Параллельно откуда-то возникли некие православные активисты из «Священной лиги Святого Георгия» и подали иск в Смольнинский районный суд, оспаривая отказ властей в передаче храма, но суд отказался даже принять к рассмотрению составленный с ошибками документ.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Музей-памятник Исаакиевский собор

Окончательно вопрос, казалось, был снят 5 июня 2016 года, когда власти продлили контракт с директором ГМП «Исаакиевский собор» Николаем Буровым, который хоть и заявлял, что с церковью не воюет, но всегда являлся последовательным противником передачи собора РПЦ. Теперь же, когда, по словам губернатора, с Исаакием «вопрос решен», некоторые собеседники ИА REGNUM в Смольном высказывают сожаление, что Бурова не избавили от новых переживаний, не вывели из-под удара. Судя по всему, продлив трудовой договор, директор считал, что получает у Смольного некие гарантии на сохранение собора в прежнем статусе.

Как заметили представители ГМП «Исаакиевский собор», в музейном учреждении трудятся более 300 работников сферы культуры, посему изнутри ситуация выглядит намного более сложной и болезненной, чем просто передача некоего здания от одного пользователя другому. «Дирекция свою позицию не поменяла, целесообразности в передаче собора РПЦ мы не видим. Богослужения в соборе проводятся ежедневно, доступ для верующих туда бесплатный», — пояснила накануне последнего решения Смольного пресс-секретарь ГМП Мария Морозова.

Денежный вопрос

Алексей Ковалев убежден, что передача Исаакиевского собора Русской православной церкви нарушает не только историческую справедливость, но и существенно бьет по интересам охраны памятников. «Скажем прямо, эксплуатация Исаакия — это источник средств для ремонта еще двух церковных сооружений, Сампсониевского собора и Спаса-на-Крови. На эти же деньги был отреставрирован и Смольный собор, который сейчас передан церкви. Как впоследствии будут организованы денежные потоки, в чьих карманах они будут оседать, мы не знаем и знать не можем», — сказал народный избранник.

Например, сейчас петербуржцы и туристы свободно могут попасть в Казанский кафедральный собор, принадлежащий церкви, плату же можно опустить в кружку для пожертвований, которые налогом не облагаются и, по свидетельству епархии, идут на содержание внутреннего убранства. Формально налогом не облагаются только те доходы церковной организации, которые непосредственно связаны с отправлением культа. «Но практика показывает, что к этому относятся и пожертвования на что угодно, включая продажу любого типа. Только сегодня видел: получи пирожок за пожертвование в 100 рублей. Очень сомнительно, что удастся получить эти налоги. Но главное, что нас ожидает прямое недополучение доходов государством», — предупреждает Ковалев.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Фреска Исаакиевского собора

Собеседники ИА REGNUM в Смольном опасаются, что будут нарушены или отменены уже существующие планы развития музея как хозяйствующего субъекта, например, на Большой Морской улице. Туманно и будущее Спаса-на-Крови, который тоже постоянно упоминают в связи с церковной реституцией. «Вероятно, это решение более высокого политического уровня, чем даже администрация города», — заметил один из чиновников, пожелавший остаться анонимным.

У Санкт-Петербурга нет накопленного опыта передачи настолько крупных музейных ценностей, какими являются объекты ГМП «Исаакиевский собор». Специалисты сейчас называют различные сроки, в которые Исаакий может быть передан Церкви: на это потребуется не меньше года или даже двух, если будут соблюдены все нормы трудового законодательства, а также приняты во внимание условия музейного хранения. Но, как известно, «политическая воля» в России способна придать ускорение абсолютно любому процессу, так что Георгий Полтавченко может успеть справиться с задачей до декабря 2017 года — слухи о подобном зароке, якобы данном градоначальником церковным иерархам, озвучивались в СМИ.

«Охта-центр» учит не отступать

Депутат городского парламента от Партии роста Максим Резник ранее направил обращение Георгию Полтавченко с просьбой прояснить губернаторскую позицию, хотя теперь она уже очевидна. Резник надеется, что с помощью общественного давления всё же удастся оттянуть передачу собора и не допустить ее в 2017 году, а в 2018-м, когда грядут президентские выборы, у Смольного якобы не хватит духа осуществлять такие перемены. Резник вдохновляется успешной борьбой с планами строительства высотки «Охта-центра», которые в итоге были свернуты.

«По «Охта-центру» Валентина Матвиенко тоже изначально была «за». А теперь мне говорят, что якобы она сразу была против. Когда мы собор не дадим передать, все будут хором заявлять, что тоже всегда были против. Есть все предпосылки к тому, чтобы оттянуть это до конца года, а в 2018 году уже никто ничего передавать не станет, никому это в 2018 году не нужно», — подчеркивает Резник.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Вознесение Христа

В борьбе с «трансфером» Исаакия он готов сотрудничать со всеми, включая непарламентские партии и своих «заклятых» друзей по Заксобранию в лице бывших однопартийцев из «Яблока». «Яблочник» Борис Вишневский тоже направил похожий запрос Георгию Полтавченко относительно Исаакия, а также предложил учесть уникальность музейного объекта.

«Ситуация критическая и потребует большой консолидации сил. Думаю, что нужно и общественное давление, и уличное, стоит продумать и юридические возможности оспорить это решение через суд. Оснований для передачи нет никаких, и мотивация здесь, с моей точки зрения, скорее материальная, а не духовная», — согласен сопредседатель ПАРНАСа в Петербурге Андрей Пивоваров.

Истерия ради пиара?

По слухам, спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров тоже всячески поддерживает передачу Исаакия в руки РПЦ, но, как говорят в кулуарах, не из меркантильных соображений, а идейно. С аналогичной позицией и раньше, и сейчас выступает его бывший коллега, а ныне депутат Государственной думы Виталий Милонов.

«Я слышал, что нельзя передавать собор, потому что он построен за счет казны Российской империи. Насколько я понимаю, сторонники этой теории мало относятся к империи, но должен сказать, что большинство соборов тогда строилось за счет казны, потому что казна была общая. Так что говорить об этом нет никакого смысла», — сказал Милонов корреспонденту ИА REGNUM.

Вопрос же сохранности Исаакия, по мнению народного избранника, и должен стать предметом обсуждения между органами государственной власти, и к нему стоило бы подключиться тем петербургским депутатам и общественным деятелям, которые, по выражению Милонова, лишь тратят время на «постики в фейсбуке» и предлагают учинить референдум. Депутат Госдумы подчеркивает, что никакой региональный референдум не сможет побороть силу федерального законодательства.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Исаакиевский собор в привычном освещении

«Нужно спокойно обсудить, как все желающие смогут по-прежнему попадать в Исаакиевский собор. То, что Собор Святого Петра не принадлежит мэрии Рима, а принадлежит Католической церкви, не запрещает китайцам бродить там с фотоаппаратами», — подчеркнул он. Парламентарий напомнил, что у РПЦ в ведении находится множество подобных объектов, и получение доходов от Исаакия может помочь отремонтировать церкви и соборы Петербурга и Ленобласти, страдающие от недостатка финансирования.

В связи с этим Виталий Милонов призывает региональных коллег к «цивилизованному решению вопроса». «Мне кажется, что истерия нагнетается ради собственного пиара. Никто из иерархов РПЦ не считает возможной отмену функции Исаакиевского собора как туристического объекта. Пожалуйста, приходите, как приходят сейчас в Никольский и Троицкий, никаких проблем не будет. А если кто-то увидит, что там бухгалтерия нарушится, — к сожалению, это уже за рамками моей компетенции», — добавил депутат Госдумы.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Музыкально-световое шоу в Исаакиевском соборе

Гибкость губернатора

Губернатор Георгий Полтавченко уже не впервые демонстрирует поразительную гибкость в решении политических вопросов, легко оставляя прежние позиции, будто отмершую кожу. Сначала он публично поддержал идею передачи Цирка на Фонтанке в ведение Петербурга, чтобы сохранить самостоятельность этого учреждения, а в конце 2016 года отказался участвовать в обсуждении этого вопроса, когда цирк всё-таки отдали федеральному «Росгосцирку».

Сначала он выступал против увековечивания в Петербурге имени Ахмата Кадырова, так как этот деятель не имеет отношения к городу, а в 2016 году внезапно поддержал идею появления одноименного моста на юго-западе города. К слову, референдум по этому вопросу до сих пор не удалось не то что объявить, а даже обсудить с парламентской трибуны. Тему референдума всячески «тормозили» то на уровне Горизбиркома, а теперь на уровне комитета ЗакСа по законодательству, который в последний раз затребовал у инициативной группы кипу дополнительных документов.

Так что попытка погрозить Смольному референдумом в отношении Исаакиевского собора может оказаться предприятием затяжным и безуспешным. По убеждению Николая Бурова, которым ранее он не стеснялся делиться, девять из десяти петербуржцев, кого об этом спросят, будут против «воцерковления» Исаакия. Но кто их будет спрашивать?