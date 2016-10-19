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В Латвии на портале общественных инициатив начат сбор подписей за восстановление обязательной военной службы. Автор инициативы Раймонд Лейниекс-Пуке, взывая к патриотическим чувствам соплеменников, заявил: «В нынешней геополитической ситуации необходимо развивать обороноспособность Латвии. А чтобы укреплять безопасность страны и эффективнее выполнять 3-ю статью Североатлантического договора, каждый латвийский мужчина, достигший 18 лет, должен пройти обязательную военную подготовку».

На этот мобилизационный призыв мгновенно отреагировало министерство обороны страны, подвергнув резкой критике «патриотическую» инициативу. И чтобы придать весомости своим аргументам, по сложившейся традиции, косвенно обвинило активиста в предательстве, так как по мнению ведомства, восстановление обязательного призыва непременно «послужит целям России», уничтожит профессиональную армию и заменит ее «пушечным мясом»:

«Восстановление обязательной военной службы в текущей ситуации отлично послужит целям России, а именно, будут значительно ослаблены и даже уничтожены профессиональная армия и Земессардзе, потому что и та, и другая лишатся финансирования и будут вынуждены приостановить начатое развитие. Подводя итог вышесказанному, уместен вопрос, кто заинтересован уничтожить функционирующую систему обороны государства, которая после стольких лет сокращения финансирования вновь восстанавливается и становится реальной силой, и заменить ее солдатами обязательного призыва или «пушечным мясом», — говорится в заявлении Минобороны.

Но главной помехой в реализации возможности «обязательно послужить родине», в ведомстве считают необходимость привлечения значительных человеческих ресурсов и финансовых средств. А как известно, как с одним, так и с другим Латвия испытывает серьезные трудности.

Конечно, профессиональным военным маленькой страны виднее, как именно, исходя из возможностей государства, строить свое, и без того не по средствам дорогостоящее «войско». Ведь только по недавнему бравурному заявлению члена Комиссии Сейма по безопасности, внутренним делам и предотвращению коррупции Вейко Сполитиса, Латвия в 2016 году на оборону тратила 1 млн евро в день. И конечно же они имеют право на подозрения в «предательстве», когда кто-то выдвигает инициативу подрывающую не просто основы армии, а уже экономическую основу всего государства, вынуждая еще сильнее затянуть налоговую удавку на шее латвийцев, экономить на отсталой медицине и образовании, подталкивая к эмиграции всех способных к передвижению носителей латышской идентичности. Вопрос в другом: почему Минобороны так оперативно и резко реагирует на сбор подписей никому неизвестным «патриотом», в то время как представители правящей элиты, находясь в состоянии антироссийского транса, с больших трибун призывают потратить все до копейки на оборону, и поставить все половозрелое мужское население под ружье? Неужели стоит напоминать специалистам в погонах, что не простой латышский парень вбросил в массы суицидальную для латвийского бюджета идею, а вполне респектабельный по местным меркам политик, спикер Сейма, борец за «Латвию для латышей» Инара Мурниеце?

Так, открывая заседание комитетов Балтийской ассамблеи, она подняла тему реанимирования обязательной службы:

«Мы видим, что Кремль наращивает военные мускулы. Нас пытаются ранить элементами гибридной войны — их Кремль уже длительное время использует против Балтии. Это и экономические рычаги, и пропаганда в информационном пространстве, и агенты влияния, и политика в области соотечественников… В латвийском обществе нужно продолжить дискуссию о возможности ввести обязательную военную службу для самообороны, как это происходит в Эстонии и Литве».

Может латвийским спецслужбам стоит отвлечься от «врагов народа» в лице русских школьников, шагающих в «Бессмертном полку», «нелояльных» педагогов, листающих советский учебник истории, «шпионов», фотографирующих открытую перевозку натовских танков, да «кремлевских» интернет-комментаторов, с обывательской непосредственностью высказывающих свое мнение?

Реальный враг, имеющий возможности для реализации своих планов намного ближе и сильнее школьников и педагогов предпенсионного возраста. И совсем неважно, что делает он это из «русофобско-клинических» соображений — урон для государства очевиден и внушителен.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, опрос проведенный компанией социологических и маркетинговых исследований TNS в сотрудничестве с передачей телеканала LNT «900 секунд» в апреле 2016 года показал, что большинство (60%) жителей Латвии не поддерживает идею восстановления в стране обязательной военной службы, однако 33% респондентов поддерживают эту идею.