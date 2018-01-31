



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Избранный президент США Дональд Трамп может последовать примеру своего предшественника Ричарда Никсона, который поспособствовал расколу между Советским Союзом и Китаем, от чего значительно выиграли США. Сегодня президент-республиканец Трамп может так же, как и Никсон, ограничить амбиции КНР, договорившись с Москвой, пишет Блейк Франко в статье для American Conservative.

Автор указывает на то, что вооруженные силы США слишком рассредоточены, национальный долг страны вышел из-под контроля, а потенциальные противники Вашингтона сокращают разрыв с военным потенциалом США. И хотя Россия и была головной болью администрации Джорджа Буша — младшего и Барака Обамы, долгосрочная угроза исходит именно от КНР.

Визит Никсона в Китай был расценен многими как уступки перед «коммунистическим бедствием». Сегодня же многие утверждают, что работа с Путиным лишь поспособствует воссозданию Российской империи. Все эти утверждения имеют смысл для русофобов, Кремль же не намерен захватывать мир.

Москва всего лишь стремится контролировать регионы, расположенные по её границам, и не дать Западу залезть на своей «задний двор» или по меньшей мере остановить расширение НАТО. Но, кроме этого, США и их союзникам мало чего стоит бояться. Даже если бы Москва хотела пройтись маршем по Европе, у неё не хватило бы ни материальных, ни человеческих ресурсов для этого. Более того, по многим оценкам, российскую экономику ждет не самое светлое будущее. Другие противники устремлений Трампа указывают на несоблюдение в России прав человека, однако США работают и с более жесткими «режимами», такими как Саудовская Аравия, проводящая казни своих граждан и не разделяющая с США почти никаких ценностей.

Китай, напротив, показывает довольно позитивные перспективы. Экономический рост страны, может, и снизился до 6,5%, но по-прежнему является завидным показателем. Поэтому для США КНР станет более значительным и длительным геополитическим вызовом, чем Россия. Пока Москва пытается стать устойчивой региональной державой, Китай, по всем признакам строит далеко идущие планы, о чем говорит широко растиражированная идея проекта «Один пояс и один путь», который протянется от Евразии в Африку. Пекин также открыто испытывает мощь США. Китай, иными словами, является страной, которая с большей вероятностью может бросить вызов США как сверхдержаве на глобальной сцене.

И на данный момент Китай и Россия занимают единую позицию против США. Очень многое было сказано об оси Москва — Пекин и о том, выдержат ли эти отношения испытание временем. По некоторым прогнозам, Россия может занять более враждебную позицию по отношению к КНР по мере того, как будет возрастать влияние Пекина. Вероятность этого будет выше, если Трамп будет этому способствовать.

Во времена Никсона считалось, что коммунистические Китай и Советский Союз действовали совместно против США, однако политика президента-республиканца продемонстрировала, что близость Москвы и Пекина преувеличена и подвержена воздействию со стороны дипломатии США. В результате Советский Союз оказался в ситуации, при которой к югу от него находился неспокойный коммунистический режим. Благодаря этому Москву можно было сдерживать. Никсон вдребезги разбил убежденность в монолитности коммунизма, тогда как Трампу, возможно, удастся развеять иллюзию о монолитности «автократии».

Россия может сыграть ключевую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Так, пока президент Филиппин Родриго Дутерте ищет расположения Пекина, США нужен каждый партнер, какого Вашингтон только сможет перетянуть на свою сторону, чтобы Китай мог расти и оставаться частью глобальной системы, а не стремился поживиться за счет своих соседей.

Силы самообороны Японии имеют достаточный потенциал, чтобы противодействовать Китаю, вооруженные силы Южной Кореи проводят активные тренировки с военными из США, поэтому так просто на Сеул не удастся надавить. Благодаря подключению российских вооруженных сил, которые показали рост своего потенциала за последние годы, Пекин точно не захочет испытывать решимость США или их союзников.

Без сомнения, для того чтобы добиться успеха в направлении Москвы, нужно получить гарантии по некоторым аспектам. Прежде всего Россия должна перестать осуществлять травлю стран — членов НАТО, таких как Эстония — один из немногочисленных примеров стран, выплачивающих 2% своего ВВП на собственную оборону. Возможно, избранный президент США Трамп сможет выработать соглашение с Москвой, в рамках которого защищается территориальная целостность восточных членов Североатлантического альянса, в то время как НАТО гарантирует, что не будет расширяться еще дальше на «задний двор» России.

Хотя нет гарантий, что Дональд Трамп последует по стопам Никсона, есть признаки, что он поступит именно так. О Трампе еще с апреля говорили, что его внешняя политика зиждется на реализме, поэтому Трамп поступит мудро, если воспользуется появившейся возможностью и сделает ход, который уже называли «обратным Киссинджером».