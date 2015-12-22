ИА REGNUM : Вы прибыли в Россию. Обычно для посла первый год — это время, когда он осматривается и составляет свое впечатление о стране пребывания. Но вы буквально сразу стали выходить в свет, бывать на различных мероприятиях. Это фирменный стиль дипломата Мильоре или специфика вашей службы в нашей стране?

Я бы сказал, и то, и другое. По мере участия в жизни различных сфер — религиозной, культурной и гуманитарной — происходит знакомство с людьми и положением дел, и устанавливаются плодотворные личные и рабочие контакты. Да и в целом без выхода в мир и встреч с людьми — никак не обойтись, если хочешь чувствовать себя в стране служения, как дома.

ИА REGNUM : В одном из интервью, говоря о своей новой миссии, вы сказали: «Я отдаю себе отчет в том, что ожидания папы и решение о том, кто будет представлять его на российской земле, есть следующие: оставить в стороне дипломатические механизмы, которые по своей сущности жестки и обозначены, в пользу открытого и хорошо работающего стиля действий, направленного на налаживание отношений, соединяющих взгляды и мнения, какими бы разными они ни были, так, чтобы идти по общему пути». Как этот принцип вы собираете реализовать на практике?

Я убежден в уместности и полезности всех дипломатических и протокольных процедур, поскольку они, по сути, являются не чистыми формальностями, но скорей позволяют установить диалог на общие рельсы, уже хорошо известные его участникам, и этим его облегчают. Но в целом дипломатическая деятельность выходит за рамки дипломатических процедур, она является искусством, целиком захватывающим участников. Например, опыт научил меня, что и в профессиональных отношениях должна всегда присутствовать эмпатия. Для того чтобы выступать с корректными идеями и мудро оценивать реалии какой-либо страны, надо прежде попытаться понять и узнать ее историю и культуру, выделяя в них положительное и достойное, но более всего — развить в себе некое единочувствие с народом, которое позволяет сотрудничать даже при имеющихся различиях.

ИА REGNUM : Ваше служение проходит в новых условиях — после встречи папы Франциска и патриарха Кирилла в Гаване наши Церкви, Православная и Католическая, стали теснее общаться друг с другом. Как вы оцениваете перспективы этого диалога?

Этот диалог вращается на основании надежды, которая мотивирует и сохраняет динамику в спокойствии и постоянстве. Разделение, совершившееся тысячу лет назад, породило затем различные формы отрицания, а также взаимного недоверия и нетерпимости. Поэтому сейчас речь идет о том, чтобы заново обнаружить общее религиозное и культурное наследие, обнаружить точки схождения и взаимодополняемости и создать пространство для сотрудничества и для единства в разнообразии.

ИА REGNUM : Ватикан открывает себя России. В Третьяковской галерее проходит потрясающая выставка сокровищ ватиканских музеев, совместные выставки планируют ватиканские архивисты и российские. Монсеньор, а что еще вы хотели бы рассказать о вашей стране, Ватикане, и Католической церкви нашему народу?

Культура представляет собой широчайшее поле сотрудничества. Появляются различные инициативы — и те, о которых вы упомянули, и иные. Одновременно также на церковном уровне развиваются совместные действия, нацеленные на обновленное понимание и осознание духовного, литургического, пастырского и доктринального наследия наших традиций. Достаточно подумать об учебных обменах студентами-богословами между соответствующими факультетами. Также недавно созданная комиссия намерена побудить католиков и православных совместно предлагать конкретную помощь и выступать с общими солидарными действиями — в том, что касается темы христиан, преследуемых на Ближнем Востоке, темы семьи и образования.

ИА REGNUM : Ваш предшественник по долгу службы курировал, помимо России, и Узбекистан. Будет ли Средняя Азия входить в ваше поле зрения? Если да, то каким вы видите этот регион?

Я ожидаю агреман от властей Узбекистана, после чего отправлюсь для вручения верительных грамот. Таким образом, я смогу открыть новую для себя реальность, продолжая и развивая существующие формы взаимного сотрудничества и, возможно, предлагая новые.

ИА REGNUM : Чем для вас является Рождество Христово?

Рождество может казаться некой рутиной, поскольку каждый год пунктуально наступает в один и тот же день. На самом же деле это событие — свежее и возрождающее. Католики и православные отмечают его в разные, хотя и близко стоящие, дни. Это происходит в короткий промежуток времени, когда подводятся итоги завершающегося года и выступают планы и надежды года открывающегося. Общим знаменателем является надежда на лучший мир, мирную и благополучную жизнь. Ее нам принес Иисус Христос, главный герой Рождества, — принес на землю и поручил нам.