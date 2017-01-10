Избранный президент Дональд Трамп стал объектом яростной критики как со стороны левых, так и со стороны правых сил США из-за своего желания поддерживать хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. На обвинения в своей адрес Трамп заявил, что, пока он президент, Россия, хорошие отношения с которой — вещь хорошая, будет уважать США больше, чем сейчас.

Viralizzer.com Дональд Трамп

Как может избранный президент США Трамп добиться этого? Ответом на этот вопрос могут быть слова римского историка Вегеция, автора известного высказывания «хочешь мира — готовься к войне». Поэтому если Дональд Трамп хочет мира с Россией, он должен готовиться к войне с ней, пишет Дэн Гор в статье для National Interest.

Автор отмечает, что будущая администрация, в том числе сам Трамп, понимают эту истину. В ходе своей предвыборной кампании Трамп неоднократно призывал перестроить вооруженные силы США, чтобы никто не смог бросить вызов стране. Он призвал увеличить численность армии и флота, а также дать больше тактических истребителей ВВС. Уже победив в гонке за кресло президента США, Трамп заявил о своем намерении перестроить ядерный арсенал США.

Однако для поддержания мира с Россией и рабочих отношений с её президентом нужен еще один шаг: сдерживание потенциальной российской угрозы в Европе. Россия, подчеркивает автор, нарушила мир в регионе, который граждане США оплатили своей кровью в двух мировых войнах, а также поддерживали на протяжении более 70 лет в рамках НАТО. «Захватив» Крым, какими бы ни были их притязания на полуостров, Москва впервые за три четверти века изменила силой границу европейской страны.

Более того, Кремль «разжег» гражданскую войну на востоке Украины, пытался подорвать политическую стабильность нескольких стран ЕС, развернул целый спектр наступательного вооружения, в том числе тактическое ядерное оружие, на своих западных границах, а также проводит многочисленные и широкомасштабные военные учения, носящие решительно наступательный характер.

На сегодняшний день США и НАТО по-прежнему недостаточно подготовлены для сдерживания политической и военной агрессии России в Европе. Проще говоря, в ЕС размещена недостаточно мощная военная группировка для проведения эффективной защиты восточной границы Североатлантического альянса. Так, из-за развития Россией потенциала систем ограничения доступа страны Балтийское и Черное моря стали российскими озерами. Этот потенциал может также вынудить ВВС США и НАТО уйти из воздушного пространства Восточной Европы.

В недавно опубликованном докладе аналитического центра RAND Corporation высказывалась рекомендация развернуть полноценную бронетанковую дивизию вместе со вспомогательным контингентом в трех странах Прибалтики для создания эффективной защиты в них. Командование сухопутных войск США в Европе, по словам их командующего генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, не может сделать так, чтобы 30 тыс. военнослужащих США выглядели как 300 тыс.

Поэтому, считает автор, новой администрации нужно сделать две вещи. Во-первых, объявить о программе ближнесрочной модернизации армии США. Благодаря пятилетней программе, нацеленной на ускорение текущих военных закупок, боевой потенциал армии США может возрасти уже в ходе первого срока Трампа в Белом доме.

Во-вторых, в Европу нужно вернуть как можно больше американских войск. Новый глава Белого дома должен предложить программу, в рамках которой за каждое боевое формирование, развернутое в Восточной Европе НАТО, США должны добавлять одно свое.

Намерение избранного президента добиться позитивных отношений с Владимиром Путиным похвально и даже может оказаться достижимой целью. Однако новому главе Белого дома нужно признать, что если он хочет мира с Россией, он должен быть готовым к войне с ней, особенно в Европе.