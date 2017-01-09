Когда палестинские террористы отрабатывали на израильтянах приемы наезда на автомобиле, грузовике или тракторе, мировая пресса воспринимала это с дежурным спокойствием. Более того, министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём резко осудила Израиль за расправу с террористами и призвала провести международное расследование. Шведскую чиновницу возмутил тот факт, что нападающие с ножами или врезающиеся в людей на автомобилях были обычно ликвидированы сразу после совершения нападения, а не преданы суду.

Андрей Колеров. Искусство саморазрушения. 1990-е

Давить людей грузовиком на высокой скорости. За последние годы в Израиле было немало таких инцидентов вкупе с терактами за рулем трактора и обычного автомобиля. Однако в сознании потребителей СМИ этот вид злодеяний предстал в своей животной свирепости только после массовой гибели людей в Ницце и в Берлине.

В ходе последнего теракта в Иерусалиме погибло четверо молодых израильтян — несравненно меньше, чем в Ницце и даже в Берлине. Но на этот раз никто не осуждал Израиль в незаконной расправе над террористом. Покуда не ударило по Европе, рассуждали о правах нелюдя с ножом или за рулем. На этот раз хора солидарности с убийцей не было слышно.

Многолетние навыки борьбы с терроризмом в Израиле помогают сводить к минимуму количество жертв при попытках душегубства со стороны врага. Можно смело предположить, что, произойди аналогичный «наезд» грузовиком в другой стране, количество жертв исчислялось бы десятками.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о следах ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). И это не ново. Вся последняя волна терроризма, начавшаяся полтора года назад и унесшая жизни пятидесяти израильтян, — это след ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вернее, своеобразная франшиза: охваченные пламенем идеологии ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) идут на преступление, как бы обращаясь к окружающим «считайте меня исламистом»… Еще месяц назад террорист мог прогуливаться по дискотекам, а потом услышал воспламеняющую проповедь или поговорил с вербовщиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в одной из социальных сетей.

Занимавшиеся антитеррористической деятельностью двадцать или тридцать лет назад коллеги подтвердят, что все основные задачи решались при помощи внедрения агентов в террористическую сеть с последующей грамотной ликвидацией ее. Разумеется, такие операции проводят и сегодня. Но террор одиночек требует расширенного подхода. Речь идет о душегубцах, которые еще неделю назад могли казаться обычными прохожими.

Как можно предотвратить террор одиночек? Этот вопрос актуален особо для Израиля, но также и для США, для России и Европы. Для начала не терроризировать друг друга осуждениями, резолюциями в ООН, а объединиться против общего врага. Ибо как бороться с терроризмом, если у извергов есть столько союзников в мире? Кто только не осуждал Россию за антитеррористические операции в Чечне и в Сирии! Ну, об Израиле уже и говорить не приходится. Его осуждают все, кто потом приезжает в Иерусалим учиться борьбе с терроризмом.

Предотвращение терактов одиночек начинается с выявления идеологических центров, прямо или косвенно вербующих душегубцев. Это четко сформулированная идеология, приводящая в действие самые низменные побуждения в человеке. Эффективным и простым решением была бы ликвидация всех рассадников идеологии убийства.

Однако на практике в современных демократических странах такие действия подпадают под категорию нарушения прав человека. Представьте себе, что в европейских странах начнут арестовывать и выселять всех, кто пропагандирует идеологию ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Аль-Каиды» (организация, деятельность которых запрещена в РФ), салафитов, «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ХАМАСа и «Имарата Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)…

Даже в съевшем пуд соли Израиле возможно такое, например: муфтий Иерусалима призывает своих единоверцев из мечети на Храмовой горе убивать израильтян, а также захватывать всеми доступными методами Европу. Этот человек по сей день на свободе, ибо власти Израиля не хотят «злить их еще больше». Это касается не только исламистов, но и западных либералов.

Вторым важным средоточием потенциальных шахидов являются социальные сети. Обычно осатаневшие отмечаются там и оставляют следы. Если мы хотим успешно предотвращать зверства по отношению к нашим гражданам, то следует применять немедленно методику «превентивной нейтрализации» по отношению к отметившимся в соцсетях, написав кодовые слова. Нейтрализация не обязательно предполагает ликвидацию или арест — есть вариант выдворения этих «тикающих бомб» из страны.

Третий метод предотвращения — это объявление высокой цены за каждое злодеяние. Для начала надо дать им понять, что живыми с теракта не возвращаются. Англичане хоронили подобных в Афганистане в свиных шкурах и утверждали, что это было эффективно. Разрушение домов террористов и выдворение из страны их родственников тоже относится к полезным действиям для предотвращения новых преступлений. Жесткие ответные методы — это не ради возмездия, а для острастки. В некоторых местах практиковалась ликвидация террориста со всеми членами его семьи в ходе как бы ареста. Тоже ради острастки. Потенциальный душегубец подумает лишние сто раз, если будет знать о том, какая участь постигнет его близких.

Не сомневаюсь, что среди читателей найдутся и сморщивающие нос при чтении такого. Не спешите фыркать, господа! Предложите более впечатляющие методы предотвращения злодейств. На повестке дня не возмездие и не попытка разгрома иной идеологии. Мы обсуждаем пути спасения жизни тех, на кого направляется следующий грузовик.