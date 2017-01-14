В 2016 году произошли важные назначения в высших эшелонах власти ИРИ. Они затронули парламент, правительство, Совет стражей конституции, Совет экспертов, Генеральный штаб, а также банковский сектор.

Начальник Генерального штаба ВС ИРИ Мохаммад Багери

Гостелерадио «Голос Исламской Республики Иран»

В начале мая 2016 года директор Гостелерадио Ирана «Голос Исламской Республики Иран» (IRIB) Мохаммад Сарафраз ушел со своего поста, проработав всего 18 месяцев. Три предыдущих руководителя национальных медиа отработали на своем посту по два полных срока (по 10 лет). Сарафраз работал в IRIB с 1993 года. Он сыграл ключевую роль в создании иранских международных телеканалов — Press TV, Hispan TV, Al-Alam и iFilm.

Новым главой Гостелерадио духовный лидер Ирана Али Хаменеи назначил Абдоллахи Али Асгари. Ему 58 лет, из которых 15 лет он посвятил работе на Гостелерадио. Именно Асгари руководил переходом от аналогового телевидения к цифровому. В Иране его называют «отцом цифрового телевидения». Асгари покинул IRIB сразу после назначения Сарафраза в ноябре 2014 г. И до мая 2016 г. был советником главы судебной системы Ирана Садега Ардешира Амоли Лариджани. IRIB — крупнейший в Иране медиахолдинг с ежегодным бюджетом около $1 млрд. В организации работает более 50 тыс. сотрудников.

Меджлис

В мае Али Лариджани сохранил за собой пост спикера иранского парламента. Его кандидатуру поддержали 173 из 281 депутата. Кандидат от реформистской фракции «Надежда» Мохаммад Ареф набрал всего 103 голоса. Таким образом, начиная с 2008 года Лариджани остается бессменным руководителем законодательного органа исламской республики. В феврале 2016 года в Иране состоялись выборы в Меджлис (парламент) X созыва. За 290 парламентских мест боролось 6,2 тыс. кандидатов, в том числе 600 женщин. Явка составила 62%, из 55 млн избирателей проголосовало порядка 34 млн.

По результатам голосования коалиция реформаторов «Список Надежды» получила 103 места в парламенте, коалиция консервативных сил — 84, коалиция «Голос народа» — 10, в Меджлис прошли 72 независимых кандидата, а 5 кресел досталось представителям религиозных меньшинств.

Совет экспертов

В мае на первом собрании 5-го созыва Совета экспертов Ирана, избранного в феврале 2016 года, избрали нового председателя, двух заместителей и руководителей шести отделов. Председателем совета стал Ахмад Джаннати. Зампредами назначены Мохаммад Али Мовахеди-Кермани и Махмуд Хашеми-Шахруди. Председатель Совета экспертов — вторая по значимости должность в иерархии исламского строя. Согласно конституции ИРИ, в полномочия Совета входит контроль за деятельностью верховного лидера. В 2005 г. для достижения политического равновесия к полномочиям Совета добавили еще и контроль над правительством. В его состав входят 88 представителей духовенства, которые избираются прямым голосованием на восьмилетний срок.

Генеральный штаб

В июне генерал-майор Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Багери заменил на должности главы Генерального штаба Хасана Фирузабади. Багери 58 лет. Ранее он занимал должность заместителя командующего КСИР по разведке и информации, а также служил на аналогичной позиции в Генеральном штабе. В тот же день генерал Фирузабади был назначен на должность высшего военного советника верховного лидера.

Хасан Фирузабади занимал уникальное положение в иранской властной иерархии, на протяжении 27 лет являясь несменяемым главой Генерального штаба. По данным официальных СМИ, у генерала проблемы со здоровьем, он борется с ожирением и уже перенес одну операцию. И именно это стало причиной его отставки.

Новое назначение свидетельствует о росте влияния КСИР в военной иерархии. Ведь должность главы Генштаба была создана для надзора за деятельностью армии и КСИР, урегулирования споров между силовыми ведомствами.

Банки

В конце июня президент Ирана Хасан Рухани уволил руководителей банков «Садерат», «Меллат», «Мехр» и «Рефах». Причиной отставок послужил скандал с завышенными зарплатами высших должностных лиц в госкомпаниях ИРИ. Верховный лидер Али Хаменеи в публичных выступлениях неоднократно указывал на необходимость решительных действий в борьбе с коррупцией и «астрономическими» зарплатами чиновников.

Совет стражей конституции

В июле 2016 года состоялось первое заседание VII состава Совета стражей конституции ИРИ. Председателем вновь избран Ахмад Джаннати, который на протяжении последних 28 лет руководит Советом. Его заместителем стал Мохаммад Реза Ализаде. Согласно указу рахбара, в новый состав Совета вошли: Ахмад Джаннати, Мохаммад Реза Модарреси Язди и Махди Шабзендедар. От законодательной власти в Совет вошли Аббас Али Кадходайи, Мохаммад Реза Ализаде и Сайед Фазулла Мусави.

В Совет стражей конституции входит 12 членов, шесть юристов и шесть факихов. Верховный лидер назначает 6 богословов, а оставшиеся 6 членов Совета утверждаются Меджлисом по предложению главы судебной системы ИРИ. Члены Совета избираются на шесть лет. Совет отвечает за проверку кандидатов на выборах президента, парламента и Совета экспертов. Осуществляет надзор над выборами и проверяет соответствие нормам ислама законов, принятых в Меджлисе.

В мае Ахмад Джаннати был избран председателем Совета экспертов на двухлетний срок. Сохранив за собой место главы Совета стражей конституции, Джаннати сосредоточил в руках консерваторов два ключевых органа в политической системе исламской республики.

Правительство

В октябре президент Хасан Рухани подписал указы о назначении трех новых министров. Перестановки произошли в министерстве культуры и исламской ориентации, министерстве спорта и молодежной политики, а также в министерстве культуры. Свой пост покинул министр спорта и молодежной политики Махмуд Гударзи, его сменил Насрулла Саджади. Вместо Али Асгар Фани новым министр образования стал Фахруддин Ахмади Данеш-Аштиани. На место экс-министра культуры Али Джаннати поставили Сейеда Аббаса Салехи.

«Басидж»

В декабре верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил генерала Голям-Хоссейна Гейбпарвара новым главой силы сопротивления «Басидж» и заместителем командующего КСИР по делам «Басидж». Рахбар поставил перед ним задачу «повысить уровень организации народа (особенно молодежи), активизировать работу в сфере науки, культуры и обороны, не допустить вражеского проникновения в Иран, а также наладить координацию внутри подразделений «Басидж».

Экс-командующий сил сопротивления генерал Мохаммад-Реза Нагди переведен на должность заместителя командующего КСИР по культурным и общественным вопросам. Он возглавил ополчение с октября 2009 года, сразу после массовых протестов, последовавших за президентскими выборами в Иране.

«Басидж» — наиболее подготовленная часть мобилизационного резерва иранского общества, своего рода социальный лифт для иранской молодежи. Кроме того, общество оказывает социальную помощь, организует религиозные церемонии, следит за моральными нормами и политическими настроениями в молодежной среде. В состав организации, по разным оценкам, входит от 10 до 12 млн человек.