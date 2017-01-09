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Юлия Карнаева ИА REGNUM Русская зима

На территории Пермского края установилась аномально холодная погода. По данным синоптиков, 9 января ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, гололед. Ветер неустойчивый 2−7 м/с.Температура воздуха может достигнуть 45 градусов по Цельсию ниже нуля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 и более градусов ниже климатической нормы сохранится и 10 января. Ожидается мороз до — 45о .

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует гражданам быть предельно осторожными во время морозов и соблюдать меры безопасности, в частности не выходить в морозы на улицу без крайней необходимости; не отпускать на прогулки детей; не допускать перегруза электросети, использования электрообогревателей кустарного производства и перекала печи.

Читайте подробнее: В Прикамье пришли аномальные морозы

В аэропортах Москвы отменено более 40 авиарейсов, задержано 20, свидетельствуют данные портала «Яндекс.Расписание».

Согласно данным сервиса, по состоянию на 10:15 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 10 рейсов, столько же отменено.

В аэропорту «Шереметьево» отменен вылет 32 рейсов, задержано — десять. Во «Внуково» отмен и задержек рейсов нет.

Вечером 8 января из-за аномальных морозов был задержан вылет более 80 рейсов. Ранее Гидрометцентр России объявил в Москве «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальных морозов.

Читайте подробнее: В аэропортах Москвы отменено более 40 рейсов

В Нижегородской области при температуре воздуха от — 25° до — 29° учащимся 1−4-х классов можно не посещать учебные заведения. Соответствующее постановление выпустило региональное Минобразования.

В сельской местности в такую погоду также могут оставаться дома и учащиеся 5−9-х классов.

При снижении температуры воздуха до отметки — 30° градусов в школу могут не ходить учащиеся 1−9-х классов городских школ и 1−11-х классов сельских школ.

Читайте подробнее: Нижегородским детям разрешили не ходить в школу

В Костроме учебный процесс в школах не стали приостанавливать из-за морозов — 9 января учащиеся приступили к занятиям. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии со ссылкой на городское управление образования, если температура воздуха достигает минус 25 градусов и ниже, то в образовательных учреждениях отменяются занятия для учащихся начальных классов, при минус 27 градусах и ниже — для учащихся 5−11-х классов.

Все учебные заведения были готовы к приему учеников — по распоряжению губернатора Сергея Ситникова в школах региона во время новогодних выходных было организовано круглосуточное дежурство, отслеживался температурный режим и работа систем водоснабжения.

В Костроме на уроки 9 января пришли 966 школьников. Для них были организованы занятия согласно учебной программе. При этом для детей действует «входной фильтр» — перед занятиями их осматривали медики, чтобы отправить на больничный тех, у кого обнаружатся признаки заболевания гриппом или ОРВИ.

Читайте подробнее: Костромским школьникам не продлили каникулы из-за аномальных холодов

Правоохранительные органы Чувашии подводят итоги происшествий, зарегистрированных в новогодние праздники, с 31 декабря 2016 по 8 января 2017 года. За это время в Чувашии четыре человека погибли в результате отравления угарным газом при пожарах. Замёрзли насмерть 8 человек — их тела были найдены либо во дворах домов, либо недалеко от тех мест, где проживали погибшие (с 1 по 10 января 2016 года — 11 человек), всего с декабря 2016 года по настоящее время в Чувашии от общего переохлаждения организма скончались 23 человека. Сообщения о замёрзших продолжают поступать, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев. По его словам, впервые за последние годы в новогодние праздники не было убийств.

Первый труп был обнаружен 1 января в селе Красные Четаи: в 1 км от дома было найдено тело 83-летней местной жительницы, которая утром вышла погулять. На следующий день в селе Янтиково было обнаружено тело 51-летнего мужчины, проживавшего на той же улице — проверяется информация о том, что при жизни он злоупотреблял спиртным.

Читайте подробнее: Без убийств, но с пожарами и морозами: хроника ЧП в Чувашии

Новогодние морозы в Ярославле стали причиной множества коммунальных аварий. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте городского хозяйства, основными проблемами стали перебои с подачей отопления по стоякам и отсутствие холодного водоснабжения.

В ДГХ отмечают: в новогодние праздники от жителей города поступило немало обращений и жалоб на коммунальные проблемы. Однако чрезвычайных ситуаций удалось избежать благодаря работе 52 аварийных бригад, сформированных коммунальными службами.

«Все вопросы носят локальный характер, ни один многоквартирный дом не отключался от отопления полностью. Отмечу, что в течение всего периода новогодних каникул бригады работали оперативно, что позволило избежать массовых отключений», — пояснила первый заместитель директора департамента-начальник управления жилищного хозяйства Наталья Шетнева.

Кроме того, в числе коммунальных проблем прошедших каникул в ДГХ называют срывы вывоза твердых бытовых отходов. В департаменте подчеркивают: гидравлика мусоровозов не справлялась с такими минусовыми температурами.

Читайте подробнее: Ярославль новогодний: ЧП удалось избежать

Аномальный холод добрался и до столицы Чувашии. Столбик термометра на чебоксарской метеостанции опустился ниже 30-градусной отметки, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Сегодня, 9 января, в Чебоксарах показания термометров составляют −30…−35 градусов мороза. 8 января отклонение среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы составило около 15 градусов. Но это еще не так много по сравнению с другими регионами страны, говорит синоптик-любитель. К примеру, в Архангельской области сейчас почти на 30 градусов холоднее привычных значений. На другом конце страны, в Чукотском автономном округе, температура воздуха на 35 градусов выше, чем обычно в это время года.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, с 3 января 2017 года до особого распоряжения для органов управления и сил территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций введён режим «Повышенная готовность».

Читайте подробнее: 35-градусный мороз в Чувашии сменится резким потеплением

Мобильные пункты обогрева работают на шести участках федеральных и крупных региональных автодорог Смоленской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону 9 января. Спасатели развернули пункты обогрева там, где отсутствуют кафе и автозаправочные станции.

В мобильных пунктах водители и их пассажиры могут согреться, получить горячие напитки, подзарядить мобильные телефоны. Пункты обогрева укомплектованы мобильными радиостанциями, одеялами и всеми необходимыми медикаментами. Также пункты обеспечены техническими средствами спасения: тепловыми пушками для отогрева техники, жесткими сцепками, электрогенераторами, паяльными лампами и другими необходимыми средствами. Всегда в готовности прийти на помощь автолюбителям находится техника высокой проходимости для буксировки автомобилей.

Всего за помощью уже обратились 59 человек, преимущественно — водители, у которых машины не заводились или не могли подняться в гору из-за снежных заносов. Все они получили помощь спасателей.

Читайте подробнее: На дорогах Смоленской области работает шесть пунктов обогрева

Несмотря на потепление, пришедшее в петербургский регион 8 и 9 января, продолжают работу два пункта обогрева для водителей и пассажиров автотранспорта на федеральных трассах в Ленинградской области. Всего же в Ленобласти в состоянии готовности находятся 9 мобильных пунктов обогрева.

По данным Главного управления МЧС России по Ленобласти, в настоящее время работают пункты на 657-м километре трассы М-10 «Россия» (в районе города Тосно) и 115-м километре трассы «Кола» (город Волхов).

В случае необходимости, при усилении холодов, могут быть задействованы мобильные пункты обогрева в Кировском, Гатчинском, Тихвинском, Приозерском, Выборгском районах Ленобласти, а также по два таких пункта в Тосненском и Ломоносовском районах.

«В случае возникновения автомобильных заторов, дорожно-транспортных происшествий, проблем с автотранспортом водители и пассажиры смогут получить необходимую помощь», — отмечают в региональном главке МЧС.

Мобильные пункты обогрева работают круглосуточно и оснащены полевой кухней, средствами связи и первой помощи. Кроме того, как напоминают спасатели, вдоль всех федеральных автодорог есть стационарные пункты обогрева и питания на базе кафе, гостиниц и автозаправочных станций.

Читайте подробнее: Два мобильных пункта обогрева работают на федеральных трассах в Ленобласти

На первой в новом году планерке у главы Архангельска руководство территориальных округов доложило о проведении праздничных мероприятий и взаимодействии с коммунальными службами в праздничные дни. В каждом округе были назначены ответственные дежурные, которые в круглосуточном режиме мониторили ситуацию и оказывали содействие жителям, управляющим компаниям, ремонтно-аварийным бригадам. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

За минувшие дни нового года в округах не было зафиксировано чрезвычайных ситуаций, однако произошло 10 пожаров по причине перекала печей, неисправности электропроводки, неосторожного обращения с огнем и курения. Нуждающейся семье из Исакогорского округа, обратившейся за предоставлением маневренного жилья после пожара в квартире, жилье было предоставлено незамедлительно. Обратившийся за помощью житель Маймаксанского округа был временно размещен в помещении школы, рассматривается вопрос о предоставлении ему маневренного жилья.

В связи с установлением морозной погоды и рядом аварий на коммунальных сетях, главами округов велась постоянная работа с департаментом городского хозяйства и руководством управляющих компаний. В большинстве случаев, управляющие компании стремились оперативно локализовать и устранить последствия повреждений на внутридомовых сетях.

Читайте подробнее: 28 домов в Архангельске испытывают трудности с коммунальными сетями

Сильные морозы, до — 35, сохраняются на территории Ивановской области 9 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Главное управление МЧС России по Ивановской области напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности при нахождении на улице.

Спасатели готовы оказывать помощь водителям: на самом загруженном направлении федеральной трассе М-7 — подъезде к городу Иваново — продолжает круглосуточно работать мобильный пункт обогрева. Мобильный пункт обогрева МЧС России оборудован всем необходимым для того, чтобы водители, попавшие в трудную ситуацию, могли получить всю необходимую помощь. В отапливаемых палатках имеются устройства для подзарядки мобильных телефонов и аккумуляторов. Пункт обеспечен медицинской аптечкой. В арсенале у спасателей находятся автомобили повышенной проходимости с буксировочными тросами, а также радиостанции, работающие в сети водителей-дальнобойщиков, которые позволяет специалистам МЧС проводить мониторинг дорожной обстановки и своевременно оказывать помощь.

Читайте подробнее: -35: в Иванове отменяют занятия в школах, в Вичуге замерзают трубы

Из-за аномально низкой температуры департамент образования Владимирской области рекомендовал школам областного центра продлить каникулы до 11 января, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Владимира.

«Целесообразность такой меры объясняется аномально холодной погодой, которая установилась во Владимире в последние дни», — говорится в сообщении пресс-службы.

Школы должны оформить приказ и оповестить родителей о продлении каникул.

Читайте подробнее: Владимирским школам рекомендовали продлить каникулы из-за мороза

В Нижнем Новгороде из-за сильных морозов останавливаются работы по вывозу снега с городских улиц. Чиновники решили поберечь коммунальную технику и ждут потепления.

По словам главы городской администрации Сергея Белова, при низких температурах гидравлические узлы коммунальной техники работают с нарушениями. В связи с этим было приято решение переждать морозы и начать активный вывоз снега с улиц Нижнего Новгорода, дождавшись более приемлемых температур.

В то же время, по данным мэрии, 9 января все муниципальные транспортные предприятия Нижнего Новгорода усилили работу на линиях в связи с морозами.

МП «Нижегородпассажиравтотранс» увеличило количество подвижного состава на маршрутах с обычных 380 до 410 единиц. Большинство муниципальных автобусов, выходящих на линии, на ночь загоняются в отапливаемые ангары, а у тех, которые остаются на улице, техники периодически прогревают двигатели.

На всех станциях нижегородского метро усилена работа тепловых пушек, чтобы обеспечить плюсовую температуру.

В МП «Нижегородэлектротранс» с 7 января работают усиленные технические бригады, которые оперативно устраняют возникающие проблемы на контактной сети.

Читайте подробнее: Нижегородская мэрия жалеет технику и не вывозит снег с улиц

Глава российского сегмента сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» Дмитрий Медовой предложил своему главному конкуренту компании «Макдоналдс» поработать совместно. Об этом сегодня, 9 января, сообщает пресс-служба «Бургер Кинга».

Сообщается, что Медовой направил руководителю российского сегмента «Макдоналдса» Хамзату Хасбулатову предложение открыть двери заведений быстрого питания для бездомных, которые страдают от лютых морозов, сковавших Россию.

Медовой предлагает накормить бесплатно людей без определённого места жительства и бродяг и дать им согреться в ресторанах быстрого питания «Бургер Кинг» и «Макдоналдс».

Читайте подробнее: «Бургер Кинг» предлагает «Макдоналдсу» накормить и обогреть бездомных

В Костромской области во время Новогодних каникул оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов восемь раз оказывали помощь на дорогах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС, спасатели совместно с ГИБДД в усиленном режиме патрулируют все направления загородных автодорог, чтобы вовремя прийти на помощь участникам движения, оказавшимся в чрезвычайных ситуациях.

Во время новогодних каникул оперативные группы костромских пожарно-спасательных гарнизонов оказали помощь 14 жителям региона: четверо из них обратились на мобильный пункт обогрева на дороге Р-243 «Макарьев — Мантурово» в районе населенного пункта Мослово.

Читайте подробнее: Костромские дороги в сильные морозы патрулируют спасатели и пожарные

В Липецкой области почти 250 единиц техники были задействованы в новогодние праздники при расчистке от снега автодорог Липецкой области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации 9 января.

Все дорожные предприятия региона начали борьбу с гололедом и снежным покровом во время снегопада c 4 на 5 января — тогда на дорогах в общей сложности работали 211 единиц техники.

Затем в дни снегопада с 6 по 8 января на дороги было выведено до 250 снегоуборщиков, тракторов и КамАЗов, из них до 95 машин — в областном центре. Транспортных заторов в городах и селах не было. Дорожные службы и органы местного самоуправления направляли технику для расчистки дворовых территорий по заявкам граждан. «Обеспечение транспортной безопасности — одна из важнейших задач органов власти. Для этого необходимо использовать все возможности дорожных служб», — заявил глава региона Олег Королев.

Читайте подробнее: В Липецкой области дороги от снега в праздники расчищали 250 машин

Более 40 школ Кировской области продлят каникулы из-за морозов, сообщили ИА REGNUM в областном министерстве образования.

Время начала и окончания каникул каждая школа определяет индивидуально. В ряде учебных заведений каникулы ещё продолжаются официально, в некоторых школах учёба должна была начаться с понедельника, 9 января, но принято решение о переносе этих сроков.

В число таких учебных заведений входят три школы г. Кирова (№33, 18, 56), 10 школ Кирово-Чепецка, а также некоторые школы Лузского, Мурашинского, Опаринского, Подосиновского, Арбажского, Орловского, Свечинского, Сунского, Кумёнского и Унинского районов.

Читайте подробнее: Кировские школы продлевают каникулы