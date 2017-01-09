На протяжении последних лет официальной независимости создаваемую в Грузии «демократию» именовали по-разному: в период правления Шеварднадзе демократию называли то «кровавой», учитывая разгоревшиеся в первые же годы его прихода к власти грузино-абхазский и грузино-осетинский конфликты, то «клановой», исходя из того, что каста Шеварднадзе прибрала к рукам все бразды правления и основные экономические рычаги, выкачивая последние копейки из скудного бюджета обнищавшего населения. В последовавший за «революцией роз» период правления Михаила Саакашвили демократия получила четкое определение «фасадной», так как все изменения, которые были предприняты «революционным» правительством, в основном носили лишь внешний, фасадный характер. Ее еще именовали «иллюзорной», так как обладающий явным ораторским талантом Михаил Саакашвили своими речами умел создавать у населения видимость хорошей жизни: помпезно открывались участки недостроенных дорог, предприятия, которые после открытия так и не начинали свое функционирование или закрывались вскоре после помпезной церемонии открытия. С течением времени, после того как власть Саакашвили постепенно набрала обороты и упрочила свои позиции, раз за разом подавляя любые протесты оппозиции, усиленно культивируя «образ врага» (внутреннего в лице оппозиции и внешнего в лице России), демократия обрела новый эпитет — авторитарной, режимной. «Конец» авторитарной демократии Саакашвили сумел положить олигарх Бидзина Иванишвили, который пообещал народу полную свободу и безбедную жизнь спустя четыре года после прихода к власти созданной им коалиции «Грузинская мечта». Правда, обещанию этому сбыться пока не суждено. А демократию, которую создает Иванишвили и учрежденная им партия, уже метко называют «карманной».

Все, что так или иначе происходит сегодня в Грузии, прямо или косвенно связано с личностью и финансами олигарха. В последние месяцы это особенно ощущается в Тбилиси, где усиленными темпами ведется строительство различных объектов, в основном гостиничного и торгового назначения. Осуществляются проекты, финансируемые Партнерским фондом и другими финансовыми структурами, одним из главных инвесторов в которых также выступает Бидзина Иванишвили.

Жизнь в стране постепенно вошла в мирное русло, так как «главная оппозиционная сила» — партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» уменьшила или приостановила критику действий и планов нынешнего правительства и целиком занялась своими внутренними противоречиями и распрями.

Эти распри стали выходить за стены офисов ЕНД еще до парламентских выборов и фактически расчленили партию на две группы — сторонников лидерства Михаила Саакашвили и его противников.

Сегодня лидеры ЕНД уже не скрывают, что партия расчленена, более того, соответственно разделилась и парламентская фракция.

«Решение уже принято: партия будет распущена. Национальное движение уже разделено, разделена партия, разделена фракция», — признался журналистам исполнительный секретарь ЕНД Серго Ратиани.

По его словам, все началось с разногласий в вопросе формы проведения съезда. Ратиани и его единомышленники выступали за проведение съезда в ограниченном формате с избранием нового председателя партии. Но группа сторонников Михаила Саакашвили поддержала поданную с Украину инициативу экс-президента о проведении масштабного съезда без переизбрания председателя партии. Таким образом, Михаил Саакашвили, который уже несколько лет не является гражданином Грузии и успешно ведет политическую деятельность на некогда дружественной Украине, останется лидером и председателем основанного им «Единого национального движения» в Грузии.

Сторонников Саакашвили в политсовете партии оказалось на одного больше, чем его противников, в результате чего политсовет принял решение о проведении съезда в предложенном экс-президентом формате. Но позднее Ратиани как исполнительный секретарь партии разослал всем местным организациям ЕНД заявление, в котором сообщил, что утвердить повестку дня и форму проведения съезда политсовету так и не удалось, поэтому съезд, в случае его созыва, будет нелегитимным.

Он же обратился к ЦИК Грузии и потребовал исключить из партийного списка ЕНД 6 его членов, которые ассоциируются со сторонниками линии Саакашвили. В их число попали Леван Бежашвили, Нино Каландадзе, Давид Киркитадзе, Ираклий Надирадзе, Петр Цискаришвили и Эка Херхеулидзе.

Сторонники Саакашвили тут же расценили эти действия исполнительного секретаря партии как оскорбительные для партии в целом и обвинили его в сделке с Бидзиной Иванишвили и нынешним правительством.

«Это прямое оскорбление наших многочисленных избирателей и очень похоже на осуществление сценария Иванишвили. Главная цель Иванишвили — наше отстранение от грузинской политики. Жаль, что это делается руками малочисленной группы наших бывших единомышленников, ускоренно, перед назначенным на 20 января съездом нашей партии, который подтвердит единство партии и то, что эта горстка людей не имеет никакой поддержки», — заявил Леван Варшаломидзе, при правлении Саакашвили на протяжении лет возглавлявший правительство Аджарской автономной республики. Он вернулся в Грузию за несколько месяцев до парламентских выборов 2016 года и возглавил предвыборную кампанию ЕНД в Аджарии, а также стал первым номером партсписка на выборах в Верховный совет Аджарии. Но после того, как были объявлены результаты выборов, отказался от депутатского мандата, мотивируя отказ тем, что не сумел защитить голоса своих избирателей от фальсификации властей.

Варшаломидзе, который продолжает оставаться верным соратником Саакашвили, заверил своих сторонников, что план развала партии и нанесения ей ущерба провалится, а «Единое национальное движение» выйдет из всех перипетий более сильным и единым.

9 января исполнительный секретарь партии Ратиани уже четко заявил, что партия фактически распалась. Это заявление он сделал журналистам после того, как в кабинете фракции ЕНД в парламенте произошла потасовка между сторонниками и противниками Саакашвили.

Поддерживающий линию экс-президента молодой член ЕНД Ника Мелия, в свое время претендовавший на пост мэра Тбилиси, обвинил Серго Ратиани и его единомышленников в том, что они вслепую доверились Гиге Бокерия и вместе с ним вступили в сделку с Бидзиной Иванишвили. Ответные обвинения в развале партии получил в свой адрес и сам Ника Мелия.

На сегодняшнем заседании фракции лидеры ЕНД должны были рассмотреть вопрос переизбрания председателя фракции, каковым является Ника Мелия.

О переносе заседания и рассмотрения вопроса перевыборов председателя фракции на три дня сообщил вышедший из тюрьмы накануне Рождества бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава.

В ночь на 9 января он написал на странице партии в сети Facebook, что в течение трех дней проведет консультации по данному вопросу, после чего фракция примет соответствующее решение.

«Заседание фракции Национального движения сегодня не состоится. По заявлению Гиги Угулава, он провел консультации с членами фракции, и, несмотря на легитимные и обоснованные аргументы с их стороны, обсуждение вопроса председателя партии сегодня не состоится», — говорится в сообщении.

Приводятся и слова самого Гиги Угулава: «Я попросил у членов фракции три дня на консультации, и решение фракция примет по истечении этого срока».

Соратников, которые выступали против лидерства Саакашвили в партии, Угулава поддержал еще будучи в тюрьме, откуда публиковал недвусмысленные послания, адресованные соратникам по партии.

В одном из своих посланий вскоре после парламентских выборов Угулава сделал анализ причин поражения партии и пришел к выводу, что определенную роль в этом деле сыграли заявления о том, что к выборам экс-президент Саакашвили переплывет море или перейдет с Украины в Грузию по прорытому им же тоннелю. А также та неопределенность, в которой держали общество лидеры партии, не давая четкого ответа на вопрос, кто будет кандидатом в премьер-министры от ЕНД в случае победы на выборах.

«Я, конечно, вообще ни в какой форме не вмешивался в предвыборную кампанию, но мое сегодняшнее положение дает мне право открыто сказать — кандидатом в премьер-министры от Национального движения на выборах 2016 года не был Михаил Саакашвили (несмотря на его возможное желание). Это знали я и еще 20 человек, но для избирателей мы излучали неопределенность, смятение. Мы или прямо должны были заявить, что кандидат в премьер-министры от нашей партии Михаил Саакашвили, или сказать, что наш кандидат — Давид Бакрадзе, первый номер нашего партийного списка, которого логически должны были назвать, или предложить этот пост конкретному человеку, который бы возглавил избирательную кампанию. Неопределенность, которую мы допустили, создала у общества ппредставление, что мы предлагали ему формальное или неформальное правление Миши Саакашвили», — пояснил Угулава.

Своим письмом бывший мэр ясно подчеркнул, что лидерство экс-президента он не поддерживает. А тот факт, что Угулава был досрочно освобожден из тюрьмы на основании решения Тбилисского апелляционного суда после сокращения ему присужденного судом первой инстанции срока, навел многих на мысль, что Угулава примкнул к группе лидеров ЕНД, вступивших в определенную сделку с Бидзиной Иванишвили.

Такой вывод сделал и грузинский эксперт Мамука Арешидзе, который в интервью изданию «Квирис палитра» пояснил: «Шаги Угулава еще из тюрьмы указывали на то, что он готовится к борьбе, которая будет развиваться в направлении, совпадающем с интересами некоторых лидеров «Грузинской мечты», то есть в направлении распада Национального движения».

К ситуации в ЕНД добавилось и сообщение о том, что телекомпания «Имеди» создает крупный медиахолдинг, в который войдут телекомпания «Маэстро», а также основанная сыном Бидзины Иванишвили телекомпания GDS и ряд радиостанций, газет и журналов. И хотя заявление о завершении переговоров с руководством «Маэстро» сделала вдова покойного Бадри Патаркацишвили Инна Гудавадзе, представители грузинской общественности незамедлительно отреагировали на это сообщение и расценили его как попытку олигарха прибрать к рукам основные грузинские СМИ, несмотря на то, что формально сам Бидзина Иванишвили нигде в этих переговорах не фигурирует.

Как заявил журналистам учредитель телекомпании «Маэстро» Мамука Глонти, он давно говорил о том, что за всеми событиями, развернувшимися вокруг «Маэстро», стоят правительство и неформальный «премьер» Грузии Бидзина Иванишвили.

«Я давно говорил, что реальным покупателем «Маэстро» является Ираклий Рухадзе, а кто является реальным покупателем Ираклия Рухадзе и реальным покупателем «Имеди», понять не трудно. Сегодня говорят, что телекомпания «Имеди» закупила телекомпанию «Маэстро» и «GDS», но на самом деле за всем этим я вижу правительство и Бидзину Иванишвили», — подчеркнул Глонти.

Он предположил, что на следующем этапе правительство Грузии продолжит преследование независимых СМИ путем приобретения их активов, налоговых споров и иными способами.

Ряд политиков высказал предположение, что таким же путем Бидзина Иванишвили попытается распространить свое влияние на Общественное телевидение и телекомпанию «Рустави-2».

Тот факт, что генеральным директором Общественного телевидения был избран бывший заместитель гендиректора связанного с именем Иванишвили «9-го канала», в последний период занимавший пост продюсера передачи «20/30» на телеканале GDS Васил Маглапердзе, оппозиционные нынешним властям эксперты и политики сочли как подтверждение подобных предположений.

А о том, что правительство Грузии ни одного решения вне ведома Бидзины Иванишвили не принимает, сегодня практически не спорят…

Карманной создаваемую Бидзиной Иванишвили демократию назвал экс-президент Михаил Саакашвили. Как заявил он в одном из своих телеинтервью несколько месяцев назад, Иванишвили действует так, как в свое время действовал глава правительства Аджарии Аслан Абашидзе и как действовал экс-президент Украины Виктор Янукович.

«Сегодня Иванишвили действует так же, как Аслан Абашидзе. Присваивает все новые земли, берет новые заводы, действует так, как действовал в последние годы Янукович, который прибрал к рукам земли в центре Киева, завладел новым имуществом и опирался на бандитские группировки», — заявил Саакашвили и предупредил слушателей, что Иванишвили готов пойти на все, чтобы сохранить власть и положить Грузию себе в карман.

Еще до выборов 2016 года экс-президент предсказал, что Иванишвили разделит судьбу Януковича и Абашидзе и будет вынужден покинуть свою страну, так как народ не позволит ему остановить развитие Грузии. «Иванишвили обязательно проиграет, и проиграет в этом году», — заявил Саакашвили, но его предсказания не исполнились.