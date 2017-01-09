Китайское экономическое присутствие на Балканах уже давно не новость. Наибольшая активность инвесторов из Поднебесной уже несколько лет отмечается в Сербии в области инфраструктурных и энергетических проектов.

Lingva-mir.ru Великая китайская стена

Доказательством серьезности намерений Китая на Балканах является и открытие китайского банка в Белграде, который должен начать работу в 2017 году. Банк будет работать с китайскими и связанными с ними сербскими компаниями. Китайские инвесторы особенно заинтересованы в сотрудничестве в области строительства объектов инфраструктуры, приватизации государственных предприятий, горнодобывающей промышленности, энергетики и туризма.

За последние два года можно говорить о китайской экспансии в экономику соседней страны — Черногории.

Ранее считалось, что балканские рынки неинтересны Китаю из-за их малочисленности (для справки в Черногории живет около 650 тысяч человек — ИА REGNUM ), однако проект Новый шёлковый путь, очевидно, заставил китайских инвесторов пересмотреть мнение относительно балканских стран, в частности маленькой Черногории.

Инфраструктура

Самым главным китайским проектом в Черногории является строительство участка Смоковац-Матешево трассы Бар-Боляре длиной в 41 км. Этот участок проходит в горах и почти полностью состоит из мостов и тоннелей, которые и строят китайские специалисты. Напомним, что трасса Бар-Боляре должна соединить приморский черногорский порт Бар с югом Сербии, а после с Белградом. В настоящее время между Сербией и Черногорией не проложено ни одной скоростной автострады.

Для строительства участка Смоковац-Матешево черногорские власти обратились к Китайской компании телекоммуникаций и инфраструктуры (CCCC) с предложением принять участие в строительстве первого участка трассы Бар — Боляре. Была достигнута договоренность о строительстве этого участка за 809 млн евро. Китайский банк Exim одобрил Черногории кредит в 687 млн евро на 20 лет для строительства участка трассы. Эти обязательства немедленно сказались на дефиците бюджета на 2015 год. Расходы на финансирование строительства составляют около 25% от ВВП страны. Строительство участка трассы началось в мае 2015 года.

Его ведет китайская компания CRBC. Примечательно, что технику и рабочих доставили из Китая, недалеко от дороги был воздвигнут целый временный поселок, где живут рабочие и инженеры из Поднебесной.

По состоянию на конец 2016 года, работы были выполнены на 171,2 млн евро или 21% от контрактной стоимости. Строительство дороги идет круглосуточно в три смены. Материалы и технику доставляют в порт Бара морскими судами из Китая, а потом отправляют на север к месту строительства.

Помимо этого строительства трассы китайские инвесторы заявили о готовности и заинтересованности реализовать еще ряд сложных транспортных проектов.

Первый — это строительство моста через Боко-Которскую бухту, сейчас там работает паромное сообщение. Пока у властей нет понимания, как лучше решить транспортную проблему — паромная переправа является частью Адриатической магистрали, которая проходит через Албанию, Черногорию и Хорватию в Западную Европу. Есть варианты строительства моста или подводного тоннеля. Дело осложняется тем, что бухта относится к объектам природного, культурного и исторического наследия ЮНЕСКО. Построить мост уже предлагали азербайджанские инвесторы в обмен на отмену всех пошлин и налогов на азербайджанский бизнес в Черногории. Власти отказались, так как предложение несло, по их мнению, высокие риски. После с предложением построить мост через Боку выступили китайские инвесторы. Их предложение пока находится на рассмотрении.

Второй возможный проект — это реконструкция железнодорожного сообщения по маршруту Бар-Будапешт. Сейчас в Черногории активно используется железная дорога Бар-Белград, однако ее состояние и состояние подвижного состава сильно устарели.

До последнего времени китайцы претендовали на покупку порта Бара, что дало бы им возможность построить свой хаб на Адриатике. Однако по этому поводу подробностей пока нет.

Энергетика

По примеру Сербии китайские инвесторы высказывают готовность участвовать в строительстве гидроэлектростанции в Черногории, в частности на реке Морача. В Черногории сейчас работает только одна ГЭС, однако потенциал для развития малой гидроэнергетики достаточно велик.

Сотрудничество

Власти Черногории и Китая постоянно заявляют о больших перспективах сотрудничества. Делегации бизнесменов из разных провинций Китая стали частными гостями в Черногории. А в конце 2016 года прошла встреча посла Китая в Черногории с министром обороны страны, где была достигнута договоренность о расширении сотрудничества в военной сфере. Напомним, что 1 декабря 2016 года Черногория получила приглашение в НАТО.

Также в январе 2017 года глава туристической организации Черногории Жарко Радулович призвал отменить визовый режим для китайских туристов. Эта мера по его расчетам принесла бы в бюджет Черногории дополнительных 220 млн евро ежегодно.

Гуманитарные проекты

Помимо экономического взаимодействия в Черногории развивается и гуманитарное сотрудничество. В столице Черногории Подгорице был открыт Институт Конфуция, где желающие могли бы учить китайский язык, знакомиться с культурой и т.д.

В свою очередь, университет Подгорицы с каждым годом принимает все больше китайских студентов. Дело в том, что несколько лет назад практически не было китайских специалистов, знавших черногорский язык. Сейчас эта ситуация китайцами активно выправляется.

Посольство Китая активно делает подарки муниципалитетам. За последний год Китай подарил разным городом Черногории машины скорой помощи, бесплатные учебники всем первоклассникам одного из муниципалитетов, городское освещение на солнечных батареях, машины и дроны для национальных парков и многое другое.