Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 2 — 8 января стали: вслед за католиками Рождество отпраздновали православные; хрупкое перемирие в Сирии; теракт в Стамбуле расколол турецкое общество; президент Ливана первый визит совершает в Саудовскую Аравию; католическая вера нового генсека ООН Антониу Гутерреша; в Вене появился первый украиноязычный приход и другое.

Иван Шилов ИА REGNUM

Иерусалим, Кипр, Россия, Сербия и США: православные, следующие юлианскому календарю, отпраздновали Рождество Господне, пишет L'Osservatore Romano (Ватикан). В священном городе Вифлееме тысячи христиан восточной традиции под руководством православного патриарха Иерусалимского Феофила III молились в базилике Рождества, в то время как молодежь под звуки волынок распевала рождественские колядки. На службу пришли местные палестинские христиане, но были и те, кто приехал издалека — из Австралии, например. Египетские копты праздновали Рождество в условиях строгих мер безопасности (после теракта 11 декабря). Служба в соборе святого Марка, перемежаемая молитвословиями и песнопениями на арабском и коптском языках, закончилась около полуночи. Возглавил ее коптский православный патриарх Тавадрос II, в храме присутствовал президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси. А в Москве с посланием к верующим обратился патриарх Кирилл: «Как важно, чтобы мы, христиане, не только призывали других следовать высоким нравственным идеалам, но и сами эти идеалы старались воплощать в своей повседневной жизни и в первую очередь через служение ближним. И тогда милостью Божией будем иметь в себе истинные плоды духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание (Гал. 5:22−23). «Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам» (Евр. 10:24). Преодолевая конфликты и разделения, мы несем миру самую убедительную проповедь о Родившемся Спасителе и делами свидетельствуем о необычайной красоте и духовной силе православной веры».

Рождество в Тунисе показывает Terrasanta.net (Милан, Италия). В канун праздника костел святого Викентия де Поля обставлен джипами с военными — это «вопрос безопасности». Большинство верующих родом из Африки к югу от Сахары. Конголезский инженер Марко Мванба, который живет в Тунисе уже 15 лет, весьма разочарован: «Для нас очень тяжело быть на рождественской литургии в окружении полицейских машин, как будто в постоянной осаде». Его видение страны и столицы не сулит ничего хорошего религиозному диалогу и сосуществованию. По словам Марко, «тунисское общество принимает нас на словах, но не на деле. Христианство — это табу. Объявившие себя христианами здесь выглядят как отказавшиеся от свидетельства о превосходстве ислама, для большинства тунисцев единственной религией, по сути, является мусульманство». За последние годы в Тунисе выросло число салафистских проповедников и их школ. Лейтмотивом их выступлений является утверждение о чистоте ислама и неуступчивости его текста и традиций вызовам времени. Неполноценность христианства эти проповедники объясняют тем, что Библия была «изменена», а вот Коран со времен Мухаммеда всегда оставался неизменным.

В Сирии установилось хрупкое перемирие, достигнутое 30 декабря благодаря посредничеству России и Турции при поручительстве Ирана, сообщает Radio Vaticana (Ватикан). Однако из него исключено ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), продолжаются бомбардировки баз джихадистов, на которые не распространяется перемирие. В январе в Казахстане пройдут переговоры о мире, на которые мировая общественность возлагает большие надежды, пояснил в интервью радиостанции кардинал Марио Дзенари, апостольский нунций в Сирии. Он надеется, что достигнутое перемирие будет переломным моментом для страны. Алеппо «вздохнул с облегчением», говорит иерарх, и христианские общины переживают эти рождественские дни в атмосфере относительного спокойствия, какого не было уже несколько лет. «Мы дышим атмосферой оптимизма и доверия, хотя — повторяю — нужно быть крайне осторожными», — отметил Дзенари. Он снова упомянул о том, с каким трудом в последнее время достигаются международные соглашения из-за разделений внутри мирового сообщества и в особенности в Совете безопасности ООН: «Эти разделения не содействуют поиску путей мира». Принятые на днях единодушно резолюции, подчеркнул кардинал, есть мощный знак того, что возможен решительный поворот событий. «Надеемся, что 2017 год будет действительно переломным!», — говорит апостольский нунций в Сирии. — Разумеется, предстоит сделать многое, но важно, чтобы прекратилось насилие. Пора залечивать глубочайшие раны в душах и умах. Нужно сделать все, чтобы исцелить эти разнообразные раны».

Нынешнее соглашение о прекращении огня в Сирии является для международного сообщества «окном времени» для серьезных переговоров о стабильном мире в стране, считает архиепископ Сильвано Томази, авторитетный ватиканский дипломат, бывший представитель Святого престола при структурах ООН и других международных организациях в Женеве, который в настоящее время является членом дикастерии по интегральному развитию человека. «Окно возможностей» ограничено, но оно должно быть использовано для согласования на международном уровне, убежден иерарх. На устойчивое решение можно полагаться только тогда, когда сирийцам будет гарантирована гуманитарная помощь, а оружие смолкнет. Все должны также знать, «что нельзя играть с жизнями других людей», сказал иерарх. Решение проблем никогда не приходило через оружие, но исключительно с помощью диалога, встречи и создания «мостов вместо стен».

Новогодний теракт в стамбульском ночном клубе Reina вызвал раскол в турецком обществе, передает Agenzia Fides (Ватикан). Социальные сети переполнены различными сообщениями, которые показывают накопившиеся противоречия. Турецкий аналитик по геополитическим вопросам, пожелавший остаться неизвестным, рассказал агентству, что споры вызывает вопрос «совместимости празднования Нового года и исламских моральных предписаний». Накануне 1 января государственное Управление по делам религий (Диянет) заявило о своем неодобрении празднования Нового года. После инцидента в Reina Диянет осудило терроризм и подчеркнуло, что «злой характер убийств» одинаков и в случае, когда жертвы веселились в клубе, и когда они молились в мечети. Однако в социальных сетях встречаются реплики, в которых об убитых в новогоднюю ночь говорят: «Они сами заслужили свою участь». Нашлось место и теориям заговора. Некоторые блогеры ведут споры о происхождении хозяев Reina, предполагая, что они были евреями или алевитами. Другие упоминают, что клуб посещали богатые иностранцы, в основном арабы. Третьи цитируют заявление ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в котором террориста назвали «героем», атаковавшим место, где «христиане праздновали свой языческий праздник».

Утверждая свою независимость и своей страны, новый президент Ливана Мишель Аун совершил первый зарубежный визит в Саудовскую Аравию, которая давно выступает против него из-за связи политика с «Хизбаллой» и Ираном, рассказывает AsiaNews (Рим, Италия). Аун хочет показать, что союз основанного им «Свободного патриотического движения» с «Хизбаллой» не будет влиять на его президентство. Особенно на фоне того, что сделка, которая привела его на высшую позицию, сделала премьер-министром Саада Харири, лидера суннитского «Движения будущего» и большого друга саудовцев. Если Аун сможет вести себя как президент, равноудаленный от Тегерана и Эр-Рияда, Ливан будет способен вернуть себе роль примера сосуществования, имевшего место в прошлом, и стать посредником между саудовцами и иранцами. Также Аун надеется, что его визит в Саудовскую Аравию принесет финансовую выгоду: вернет инвесторов и богатых туристов стран Персидского залива в Ливан, а также разблокирует транш в $3 млрд, обещанный Эр-Риядом на перевооружение ливанской армии.

National Catholic Register (Айрондэйл, США) ожидает в 2017 году «знакового прорыва» в ходе переговоров Ватикана с Китаем, где существует две католические общины — официальная, признаваемая Пекином, но не Святым престолом, и «подпольная», признаваемая Святым престолом, но не Пекином. Первоочередная цель Ватикана перед полноценным восстановлением дипломатических отношений с КНР — решение вопроса с избранием епископов, чтобы защитить права Святого престола в отношении хиротоний на фоне настроя Пекина, отвергающего «иностранное вмешательство» в китайскую религиозную жизнь. «В этом году ждем еще одну хорошую новость», — говорит отец Джером Хендрикс, член ватиканской комиссии по делам Церкви в Китае. Противником договоренностей, однако, остается бывший архиепископ Гонконга кардинал Джозеф Дзен, выступающий против уступок Пекину.

Антониу Гутерриш — практикующий католик, который выступает против абортов и однополых браков. Как же он был назначен главой ООН, задается вопросом Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Отец Витор Меличес, францисканский монах, близкий к Гутерришу, зашел так далеко, что описал нового генсека как «светского Франциска», и не сомневается в том, что религиозные убеждения политика являются важной частью всего, что он делает. «Он глубоко религиозный и духовный человек, сформированный в духе Второго Ватиканского собора с его открытостью, плюрализмом и экуменизмом, уважающий разделение между религией и политикой, — говорит отец Меличес. — Его политические действия не будут мотивированы католицизмом, хотя он всегда будет выступать в роли человека, чье образование и ценности являются религиозными, а именно, католическими». Звездный час Гутерриша пришелся на тот момент, когда он являлся Верховным комиссаром ООН по делам беженцев — нуждающиеся в помощи люди знали, что в отличие от многих чиновников Гутерриш на самом деле заботится о них. Но сегодня важным тестом для нового генсека станут такие вопросы, как аборты, права ЛГБТ и гендерная политика.

Митрополит Венский (Константинопольский патриархат) Арсений принял решение учредить в австрийской столице новый приход: служба в нем будет проходить на украинском языке, информирует KATHPRESS (Вена, Австрия). Это первый приход такого рода. Ожидается, что в него перейдут украинцы, которые больше не хотят посещать русскую церковь Московского патриархата в Вене. По оценкам экспертов, украиноязычный приход оттянет на себя членов «Киевского патриархата» Украинской православной церкви, которую президент Порошенко все чаще представляет как «государственную Церковь». Константинопольский патриархат надеется, что украиноязычный приход в Вене особенно пополнится после ожидаемой в 2017 году отмены визового режима между Евросоюзом и Украиной.

Слухи о покушении на президента Белоруссии Александра Лукашенко — это вторая жизнь старой дезинформации, утверждает Polonia Christiana (Краков, Польша). Недавно польские СМИ, пишет издание, на основе заявлений белорусского диссидента Дмитрия Бондаренко, который уже три года не живет в Белоруссии, сообщили о том, что «Москва могла готовить план покушения на Лукашенко». Чему «доказательством» приводился отказ белорусского президента от поездки на саммит Евразийского экономического союза в Санкт-Петербург. Но можно ли говорить, что отстранение Лукашенко от власти в интересах России? Во-первых, если бы Москва пошла на подобный шаг в отношении своего ближайшего союзника, то показала бы тем свою полную недоговороспособность. Во-вторых, приход на место нынешнего президента абсолютно лояльного русским человека привел бы к полной интеграции Минска и Москвы, что повлекло бы за собой устранение Белоруссии как «военного буфера», а значит, и радикальное расширение потенциальной линии конфронтации, распространение ее на польско-белорусскую границу и косвенно белорусско-украинскую. В-третьих, если Россия решит окончательно взять Белоруссию на свой кошт, она получит ухудшение ситуации в своей стране, на что намекают сегодняшние экономические проблемы Крыма. Белорусы — крайние прагматики, стоит помнить, что они всегда в состоянии вычислить стоимость «дружбы» в долларах. Поэтому вариант отстранения Лукашенко от власти на данный момент выглядит очень маловероятным. Ирония в том, что усилия средств массовой информации по распространению этой версии, напоминают историю шестилетней давности, когда в интернете получило распространение видео, где «неизвестный сотрудник службы безопасности России» говорил о планах «ликвидации» Лукашенко. Снова дезинформация?

Количество католиков в Конгрессе США постоянно растет, констатирует Radio Vaticana. Несмотря на заметное снижение количества американцев, которые считают себя христианами, их доля среди конгрессменов остается на высоком уровне, близком к началу 1960-х годов. В соответствии с последними данными исследовательского центра Pew, опубликованными 3 января 2017 года, 91% членов нового состава Конгресса США являются христианами. Правда, в начале 1961 года этот показатель составлял 95%. Высокая доля верующих в составе Конгресса 115 созыва особенно бросается в глаза по сравнению с основными изменениями, происходящими в американском обществе, рассказала New York Times автор доклада Александра Сандстром. Она напомнила, что в предыдущем Конгрессе был 491 христианин, сейчас их — 485. Среди 293 республиканцев в нынешнем составе американского парламента христиан — 291, два других исповедуют иудаизм. Демократы религиозно более разнообразны: 80% среди них отождествляют себя с христианством, в то время как остальные исповедуют иудаизм, буддизм, индуизм и ислам. Только один человек в Конгрессе, демократ Кирстен Синема из штата Аризона, сказала, что не принадлежит ни к одной из религий. При этом в последние десятилетия происходит значительное снижение количества протестантов: если в 1961 году их было 75% от общего числа депутатов, а католиков — 19%, в настоящее время эти показатели составляют соответственно 56% и 31%. По словам одного из директоров института Pew Грегори Смита, трудно объяснить, почему Конгресс с религиозной точки зрения является настолько сильным и стабильным. В то же время он отметил, что это показывает положительный аспект религиозного фактора. «Многие американцы говорят нам, что когда речь идет о должности президента, важно, чтобы он разделял их веру», — сказал Смит.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.