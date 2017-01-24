В публичных дебатах о внешней политике Дональда Трампа основное внимание уделяется борьбе с терроризмом и отношениям США с Россией. Поскольку никто из выдвиженцев избранного президента США не обладает опытом работы со странами Азии, очень многие союзники Белого дома из Азиатско-Тихоокеанского региона выразили озабоченность тем, какое место этот регион займет в списке задач новой администрации в следующие четыре года. За кулисами тем не менее команда Трампа готовится к собственному повороту к Азии, пишет Джон Роджин в статье для Washington Post.

Straitstimes.com Дональд Трамп на главной странице тайваньской газеты

На фоне того, как все более четкие очертания принимает команда Трампа, которой предстоит воплощать эту политику в жизнь, все яснее становится, что её подход будет носить характер, с одной стороны, возвращения к подходу бывших республиканских администраций, а с другой стороны, — реализацией планов Обамы по увеличению присутствия в регионе. Официальные лица в переходной команде будущего главы Белого дома отметили, что его команда займет позицию ястребов по отношению к КНР, уделяя внимание усилению альянсов в регионе и военно-морскому присутствию в Тихом океане. При этом Вашингтону будет вновь интересен Тайвань, а сам Белый дом будет довольно скептически относиться к КНДР.

Есть несколько признаков того, что Азия будет действительно важнейшей темой новой администрации. Так, выдвинутый Трампом на пост главы американской дипломатии Рекс Тиллерсон затронул вопрос Китая на недавней встрече с сенаторами США. По словам присутствовавших на встрече лиц, Тиллерсон считает первоочередной необходимость противодействия милитаризации Китая и его расширению в Южно-Китайском море.

Источники в переходной команде также сообщают, что Стивен К. Бэннон, ключевой стратег Трампа, крайне заинтересован в стратегии в Азии. По его мнению, поворот администрации Обамы к Азии провалился из-за недостаточных расходов на оборону, на фоне которых не удалось выполнить план увеличения военной силы в регионе. По данным тех же источников, Трамп готов назначить эксперта по Индии Эшли Теллис в качестве посла США в Нью-Дели. Послом Белого дома в Токио станет Уильям Хагерти.

Администрация Трампа также занята заполнением постов по азиатскому направлению в кругах бюрократии национальной обороны. Так, старшим директором Национального совета безопасности по вопросам Азии станет Мэтт Поттинджер, который имеет опыт работы журналистом в Китае. Из-за меньшей численности штата Совета национальной безопасности, помощники министра обороны и государственного секретаря по вопросам Азии будут иметь ключевое значение в определении политики Трампа. В переходной команде президента-республиканца рассматривают двух высокопоставленных членов администрации Буша-младшего на эти должности.

Есть все основания полагать, что администрация Трампа посвятит особое внимание Азии в первые месяцы нахождения в Белом доме. Назначение Питера Наварро на пост главы Национального совета по торговле является признаком того, что экономическое столкновение Пекина и Вашингтона может произойти в скором времени. Китай также неоднократно испытывал терпение нового президента США своими провокациями.

В свою очередь, Трамп пообещал, что он остановит разработку КНДР ракетных систем и ядерного оружия. В новой администрации рассматривают возможность введения вторичных санкций, которые будут применяться к китайским компаниям, сотрудничающих с Пхеньяном.

По словам бывшего сотрудника Пентагона Дэна Блументаля, администрация Трампа будет вынуждена обратить свое внимание на Азию, поскольку к этому её будут подталкивать события.

Благодаря переведению внимания на Азию новая администрация сможет оправдать потепление отношений с Россией. Администрация может убедительно заявить, что Россия, будучи региональной державой, не столь проблематична, как все усиливающийся и настойчивый Китай.

Очень многого ожидали от поворота США к Азии, который стремился осуществить Барак Обама, однако этот поворот так и не смог состояться. Для Трампа же динамика движется в обратном направлении. Если члены его команды смогут довести свои планы до конца и избежать ненужных кризисов, Трампу может вполне удастся завершить начатый Обамой поворот к Азии.