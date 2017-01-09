



Алексей Яковлев ИА REGNUM Зима

Год 2016-й Украина прожила бестолково, бесполезно, бесславно. Ни себе ни людям. Фальшивый европейский лоск с порошенковских псевдореформ улетучился, обнажив их истинную сущность: максимальный отказ государства от любых социальных обязательств с целью… сокращения численности населения. Обнажилось поразительное сходство «реформ» с «потемкинскими деревнями». Общая тупиковая ситуация стала еще более безысходной из-за экономического провала. К политическому банкротству правящего режима добавилось финансово-экономическое банкротство страны. Ломать копья по поводу того, ждет ли в 2017 г. украинскую экономику рост, пусть мизерный, на уровне 1%, прогнозируемый Кабмином, или падение, не стоит. Гадать о судьбе чего-то, от чего, положа руку на сердце, остались рожки да ножки, занятие бесперспективное. Изможденная коррупцией, обессиленная недостатком инвестиций и варварским разрывом животворных связей с Россией, национальная экономика рухнула. Вместо ожидавшегося после смены ориентиров с Востока на Запад бурного экономического развития, рывка вперед и вверх, сопровождающегося заметным повышением уровня жизни, наступила глубокая стагнация. Ей предшествовал двухлетний период активного развала и обвального падения. В течение 2014−2015 гг. ВВП, по данным МВФ, сократился почти вдвое. Если исходить из оценок, называющих более скромную цифру — 20−30%, — все равно это очень много. Это уровень падения, после которого уже не встать и даже не приподняться. Тем более без чьей-то помощи. Доходная часть бюджета 2016 года так и осталась сладкой сказкой для взрослых. Бюджет на год 2017-й принят с большой «дырой», которую придется чем-то заполнять. Чем именно, никто ни сказать, ни придумать не может. Эксперты полагают, что одним из вариантов решения может стать легализация проституции и игорного бизнеса. А там, глядишь, и до официальной продажи человеческих органов дело дойдет. В сфере экономики плата за «майдан» оказалась еще более высокой, чем в политике, где заплатили щедро.

Вопреки бодрым отчетам чиновников, состояние дел в социально-экономической сфере не просто печальное, а, судя по всему, безнадежное. Если для того, чтобы признать сей прискорбный факт, кому-то мало макроэкономических показателей и их динамики за последние три года, можно обратить внимание на банковскую систему, на то, что творится, и что уже сотворено в ней. «Успешно работающая банковская система — это добрая половина гарантий эффективно работающей экономики, — говорит по этому поводу В. Ющенко, до своего провального президентства поработавший, как известно, главой Национального банка. — Украина никогда не приходила к глобальному кризису, который обваливал валовой продукт страны, который делал крах в широком смысле слова. Сейчас мы переживаем это. Закрытие 84 банков само по себе, конечно, это трагедия для экономики». Ударным аккордом банковского коллапса стала, конечно, национализация «Приват-банка», разрушительные последствия которой отложены, но не отменены. В их убийственной силе сомневаться не приходится. 150 млрд гривен, необходимых для удержания банка на плаву, — это четвертая часть национального бюджета или весь бюджет Минобороны. Для Киева изыскать столько свободных средств — задача заведомо невыполнимая.

Социальная сфера достигла катастрофического состояния в опережающем режиме. Гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей А. Дорошенко описывает ситуацию метафорой из разряда «no comment»: «У лысых волосы дыбом становятся». «Если раньше можно было говорить о том, что снизился спрос на деликатесы, — объясняет он, — то в 2016 г. белый хлеб стал деликатесом. Сократилось потребление базовых продуктов питания: борщевого набора, круп, самой недорогой «молочки», самых недорогих видов мяса. Традиционно существуют взаимозаменяемые товары. Если людям не хватает денег на телятину, они переходят на курицу. Когда и курятина не по карману — на яйца. Если уже не могут позволить себе яйца, переходят на картофель. На сегодняшний день продажа яиц сократилась на 25%». Которое по счету это дно? Куда катиться дальше? Туда, где не по карману станет магазинный картофель? Еще вчера такое предположение выглядело бы как заведомое сгущение красок, теперь же оно воспринимается вполне обыденно. Надежды на улучшение в новом году — это не более чем мираж. Сомнений в том, что для рядовых граждан 2017-й окажется тяжелее 2016-го, у специалистов нет ни малейших. Их и без того заметно отощавшие кошельки будут нещадно потрошить, с одной стороны, инфляция, с другой, — девальвация гривны. Удержать в новом году национальную валюту хотя бы на отметке 27 гривен за доллар не удастся ни при каких обстоятельствах. Дай Бог, чтобы удалось зацепиться за 30, да продержаться на этом рубеже подольше. В пессимистическом, причем отнюдь не относящемся к разряду чего-то совершенного нереального, сценарии фигурирует показатель 50.

Власть требует продолжения «майданного» банкета. Свалившаяся после «майдана» на головы украинцев под видом «достоинства» нищета под псевдоевропейским соусом ее ничуть не заботит. Киевские правители, обещавшие на «майдане» жизнь, «как в Европе», упорно делают вид, что ничего экстраординарного не происходит и произойти при них не может. Если, конечно, «русские шпионы» не вмешаются и все не «дестабилизируют». Все, что от имени власти предлагалось ранее и предлагается ныне, сводится к неуклюжим попыткам что-то где-то у кого-то «позичити», да так, чтобы не пришлось отдавать. Те или иные изменения и нововведения, называвшиеся «болезненными, но необходимыми», свою болезненность подтвердили на сто процентов, а вот необходимость — нет. Экономическая «стратегия» изначально строилась на двух «китах»: мечтах о полноводной реке кредитов и помощи от Запада, а также по-детски наивной вере в эффективность зоны свободной торговли с Евросоюзом. Кредитная река обмелела, не успев достигнуть разлива. Денег в долг Киев за три года успел набрать с лихвой, хотя по мировым меркам сегодняшнего дня общий объем кредитов не так уж велик. Идея «удочерить» Украину, взяв на себя расходы по ее содержанию, Запад не привлекла, так что обслуживать их, увы, все равно приходится, и еще придется, и через три, и через пять, и через двадцать лет. Кредитная история Украины стала еще одним подтверждением того непреложного факта, что богатые мира сего, кредитуя страны «третьего» и остальных миров, думают не о помощи им, а о том, как бы наложить лапу на их ресурсы. Что же касается ЗСТ с ЕС, то о ней сегодня, если кто-то где-то и вспоминает, то исключительно как о «перспективе», о таком себе «светлом будущем», которое, может быть, когда-нибудь наступит.

Пока же деньги на жизнь в ее самых простых, примитивных проявлениях под девизом: «в себя, на себя, под себя», — брать неоткуда. В 2017-м над Киевом дамокловым мечом нависает проблема изыскания ресурсов для оплаты расходов и накопленных счетов. «Украина попала в ситуацию, когда пришло время платить по счетам», — констатирует экономический эксперт, бывший министр экономики В. Суслов. Время платить пришло, платить нечем. Прямым следствием экономической политики, проводимой после «майдана», стал откат Украины в число беднейших стран Европы с критически низким уровнем жизни. Продолжать идти тем же путем — смерти подобно. П. Порошенко и его окружение тем не менее делают вид, что ситуация под контролем. В новый год они предлагают украинцам смотреть со «сдержанным» или с «ответственным» оптимизмом. Такие призывы, правда, не вызывают ничего, кроме иронических улыбок. От рассказов спикеров от власти, начиная с президента, о якобы успешном продвижении экономических реформ мутит уже не только украинцев, но и людей с Запада, еще вчера всячески поощрявших киевских «реформаторов».

Оптимизм власти, в принципе, объясним и понятен. Разглагольствуя о новых кредитах, инвестициях, финансовой помощи Запада, экономические «гении» с Банковой и Грушевского думают об одном. Как еще вытянуть деньги с собственных граждан? Как и сколько? С 1 января на Украине вступили в силу изменения в налогообложении, с помощью которых власть рассчитывает дать ответы на эти и другие подобные вопросы. Продолжая ту же линию, в соответствии с которой украинцы при П. Порошенко платят налог на пенсию (!). Ну, и на войну, само собой разумеется. Если смотреть в целом, то новые налоги самым прямым и непосредственным образом направлены в ущерб интересам широких слоев населения, включая «малый» бизнес, представители которого так активно и массово скакали на «майдане».

Надеяться на хотя бы относительное улучшение в экономике в 2017 году Украине не приходится. При определенных условиях минимальный набор внутренних ресурсов для этого можно было бы попробовать изыскать. Увы, такой путь для нынешней власти невозможен. Во-первых, не хватает профессионализма. Во-вторых, интерес ее вождей состоит не в спасении остатков национальной экономики и страны, а в их окончательном разграблении. Остается уповать на внешнюю помощь, на то, что добрые дяди из Америки и Европы не бросят бедных украинцев на произвол судьбы. Или, последовав примеру ряда близких к власти экономических советников, делать ставку на благоприятную для Киева внешнюю конъюнктуру. Есть, дескать, «позитивные ожидания от международных финансовых организаций относительно роста глобальной экономики в целом и роста цен, улучшения на основных экспортных рынках Украины, таких, как металл, зерно, руда, химическая продукция». Надежда, как говорится, умирает последней. Ситуация становится в еще большей мере парадоксальной, если принять во внимание, что, по мнению независимых экспертов, Украине в 2017-м надо заниматься совсем другим, строя систему защиты для усиления устойчивости против внешних угроз. О том, что для спасения надо прекращать «АТО», мириться с Россией, объединять усилия бизнеса и общества, власть думать не хочет, предпочитая по инерции идти дальше, разворовывая остатки национального достояния.