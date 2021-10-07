Вашингтон, 7 октября, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Число заявок на пособие по безработице в США снизилось до 326 тыс. на прошлой неделе, что стало самым большим сокращением за последние три месяца. Данные отражают тот факт, что восстановление рынка труда набирает обороты после недавнего замедления, поскольку волна инфекций COVID-19 начала спадать, сообщает 7 октября Reuters.

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Еженедельный отчет Министерства труда также показал, что число людей, находящихся в государственных списках безработных, сократилось до 18-месячного минимума в конце сентября.

«Рынок труда вернулся в нормальное русло после того, как несколько недель роста числа заявок поставили под сомнение прочность экономических перспектив», — сказал Кристофер Рупки, главный экономист FWDBONDS в Нью-Йорке.

За неделю, закончившуюся 2 октября, число первичных обращений за пособием по безработице в штатах сократилось на 38 тыс. до 326 тыс. Это стало самым большим снижением с конца июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в комитете Конгресса по бюджету США заявили, что уровень трудоустройства не вернется в норму до 2024 года.