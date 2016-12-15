Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно обещал добиться быстрой и решающей победы над террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), при этом крайне критически высказываясь о слабой и неуверенной политике администрации его предшественника Барака Обамы. Из всех заявлений Трампа это может быть наибольшим преувеличением, поскольку, как отмечают военные эксперты, для выполнения своего обещания Трампу придется направить на Ближний Восток многочисленный сухопутный контингент, пишет Дэн де Лус в статье для Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Так, несмотря на то что Трамп избирался на обещании сократить обязательства США заграницей, идея такого контингента имеет своих сторонников и в будущей администрации США. В частности, Майкл Флинн, выбранный Трампом на пост советника по национальной безопасности, открыто поддерживал такую отправку.

«Неприятной истиной является то, что мы должны направить сухопутные войска в регион. Нам не добиться успеха одними только авиаударами», — отмечал Флинн в интервью немецкому изданию Der Spiegel в 2015.

Более того, как заявили источники Foreign Policy, после того как ему пришлось уйти с поста главы Агентства военной разведки в 2014 году и перед тем как присоединиться к команде Трампа, он подготовил план отправки американских войск в Ракку. Хотя детали его плана остаются неизвестными, в интервью Der Spiegel отставной генерал предложил осуществить международную оккупацию Сирии Россией, США и другими странами наподобие той, которая имела место в Югославии в 1990-х годах.

«Из Балкан можно извлечь ряд уроков. Стратегически я считаю необходимым разбить Ближний Восток на сектора так же, как мы сделали тогда. Ответственность за эти сектора возьмут на себя различные страны», — заявил Флинн немецким журналистам. «США могли бы взять один сектор, Россия и ЕС еще один. Арабы должны принять участие в этой военной операции, присутствуя в каждом секторе».

С момента победы Трампа на выборах в США Флинн этот вопрос не затрагивал, поэтому неясно, придерживается ли он по-прежнему своего плана увеличения военного присутствия США в Сирии и Ираке. Неясно также, сможет ли он убедить нового главу Белого дома о необходимости такого подхода.

Позиция самого Трампа по этому вопросу была столь же неоднозначной. Так, в июле прошлого года он подчеркнул, что «на земле будет лишь незначительный контингент», тогда как в марте говорил, что прислушается к рекомендациям высокопоставленных лиц ВС США о количестве военнослужащих. По его словам, эти цифры варьируются от 20 до 30 тыс. человек. Позднее он, тем не менее, отказался от этих цифр, но не отказался от своего намерения уничтожить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «полностью и оперативно».

Если Трамп решится пойти на отправку тысяч военнослужащих, его могут поддержать некоторые из его основных критиков в Республиканской партии. Так, сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм в конце 2015 года призвали отправить до 20 тыс. военнослужащих США в качестве советников, чтобы обратить вспять наступление боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В военных и дипломатических кругах США с большой осторожностью относятся к любым предложениям об отправке войск, однако без многочисленной группировки войск США выдавливание боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с захваченной им территории оказалось крайне проблематичным.

Несмотря на 24 тыс. бомб, сброшенных в Ираке и Сирии, спецподразделениям армии США по-прежнему приходится оказывать поддержку иракским войскам или курдским вооруженным формированиям, которым не хватает подготовки и вооружения для быстрого продвижения. Тем не менее в уничтожении исламистов и освобождении от них территорий есть подвижки, и официальные лица США и Ирака говорят, что освобождение иракского Мосула является лишь вопросом времени.