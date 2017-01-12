«Сегодня 13 января в 12 часов 07 минут флагман арктического флота ледокол «Иосиф Сталин», выполняя задание партии и правительства, подошел к борту нашего корабля. Дрейф «Седова», продолжавшийся 812 дней, закончен». Эта телеграмма ушла в правительство СССР. Несколько скупых строк о завершении героической битвы с Арктикой, холодом, льдами и океаном.

Э.Е. Кренкель, Е.К. Федоров, И.Д. Папанин, П.А. Ширшов

В последние годы мы все чаще сталкиваемся с сюрпризами погоды — то дождь в столице и других городах России под Новый год, то через несколько дней морозы под 30. То же случилось и в 1940-м. В высоких широтах неожиданно потеплело, на 81-й параллели термометр показал +2, в то время как в Москве было — 35. Неожиданность для Арктики. Но это спасло застрявший на долгих 812 дней корабль, освободив его от ледового плена.

Ледокольный пароход «Георгий Седов» в ледовом плену

Дрейф начался 23 октября 1937 года. Начался в общем-то случайно. Он совсем не напоминал то, на что сознательно пошел Фритьоф Нансен, когда в июне 1893 года на судне «Фрам» покинул берега Норвегии и двинулся на восток. В районе Новосибирских островов, на 78 градусе северной широты корабль Нансена вмерз в лед и начал свой легендарный трехлетний дрейф.

С «Седовым» все было иначе. Судно выполняло штатные исследования в восточной части моря Лаптевых. Арктическая навигация заканчивалась, пора было возвращаться. Но распоряжение запоздало. «Ледовые ворота» Арктики захлопнулись: пролив Вилькицкого, соединяющий море Лаптевых с Карским морем забили льды, он стал непроходимым. В ловушке оказались три судна — «Георгий Седов», «Садко» и «Малыгин». Все попытки выбраться к Новосибирским островам, чтобы укрыться от льдов в бухте, успеха не имели. Тогда-то из Главного управления Севморпути был получен приказ — стать на зимовку в дрейфующих льдах моря Лаптевых.

Евгений Фёдоров за работой. 1937 год

Уже за первые сутки караван отнесло на 17 миль к северу. А дальше… Дальше были долгие дни борьбы за жизнь. Прежде всего, моряки готовились к зимовке: утепляли корабли с помощью железных бочек, обложенных внутри кирпичом, на котором устраивали камельки. Для экономии топлива погасили на мачтах огни, пришлось остановить динамо-машину. В итоге добились того, что внутри кораблей температура не опускалась ниже 12−14 градусов тепла при морозе в — 15. Не забывали и о науке: соорудили ледяной домик-лабораторию. Из проруби брали пробы воды, опускали в нее приборы для определения скорости и направления течений. Также оборудовали палатку для магнитных наблюдений. А еще были зарядка в 7 утра, политкружки и собрания. Словом, жизнь, как на материке. Организовали даже первый в Арктике филиал вуза — в команде было несколько студентов Ленинградского гидрографического института.

Ледокол «Ермак»

В августе 1938 года ледокол «Ермак» пытался освободить застрявшие во льдах суда. С «Седовым» было сложнее всего — повреждено рулевое управление. Корабль все время разворачивало поперек пробитого льда. Канаты рвались, форсировать лед, буксируя лишенный управления корабль, было опасно. Решили оставить «Седова» на месте.

В сентябре провалилась еще одна попытка вызволить судно: ледокол и ледорез, дошедшие до 83-й параллели, не смогли пробить последние мили торосов. Началась очередная зимовка «Седова».

Команда «Фрама». 1896

В 1939 году команда сообщила в Москву, что корабль прошел дальше самой северной точки на всем пути дрейфа экспедиции норвежца Нансена. Его «Фрам» в свое время (15 ноября 1895 г.) дошел до широты 85 градусов 55 минут 30 секунд, а «Седов» пересек этот рубеж и продвинулся ближе к Полюсу. 29 августа судно достигло северного пика своего дрейфа — 86 градусов 39 минут 30 секунд северной широты.

Линейный ледокол «Иосиф Сталин»

Избавления из ледового плена пришлось ждать еще четыре с лишним месяца. Случилось это 13 января 1940 года. Ледокол «Иосиф Сталин» благодаря нежданной оттепели в Арктике сумел пробить себе дорогу. Сквозь падающий снег спасатели увидели, как на «Седове» взвились ракеты. Ледокол в ответ гудками приветствовал героев-полярников. В полдень этого знаменательного дня корабли встретились. Завершился долгий арктический дрейф длиной в 812 дней.