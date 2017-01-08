Заявление иракского премьера Ирака Хайдер аль-Абади по итогам встречи с его турецким коллегой Бинали Йылдырымом можно отнести к разряду сенсационных. Это был первый визит турецкой делегации такого уровня за последние два года. И вот Аль-Абади объявил, что Багдаду и Анкаре удалось урегулировать вопрос о выводе турецкого контингента с иракской территории из лагеря недалеко от города Башик. По его словам, «этот вопрос будет решен должным образом в короткий период времени». Напомним, что ранее именно присутствие турецких военных в районе Башика являлось причиной роста напряженности в отношениях между Ираком и Турцией. Анкара заявляла, что турецкие военные находятся в этом лагере для защиты Турции от терроризма и для тренировки местных бойцов для борьбы с террористами. А точнее, уделяла повышенное внимание региону Синджар на севере Ирака, населенному преимущественно этническими туркоманами, из-за опасений, что он может попасть под контроль Рабочей партии Курдистана (РПК). Так говорилось на публике. Непублично же лагерь в Башике используется турецкими инструкторами для обучения военизированных суннитских арабских сил, что привело к обмену жесткими замечаниями между Анкарой и Багдадом. Но сегодня глава правительства Турции Йылдырым подчеркнул не только важность сохранения суверенитета Ирака, но и того, что Багдад «не допустит использования боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК) своей территории для нанесения вреда Турции», поскольку это вписывается в контекст «совместной борьбы с терроризмом».

ИА REGNUM

Помимо этого, после встречи в Эрбиле — административной столице Иракского Курдистана — Йылдырыма с главой автономии Масудом Барзани было заявлено, что Эрбиль готов содействовать выводу отрядов РПК из района Синджар на севере Ирака. Отметим, что Рабочая партия Курдистана имеет убежища в горах Кандиль, треугольнике на границе Ирана, Турции и Ирака. Турецкие самолеты и артиллерия неоднократно обстреливали здесь базы РПК. Поэтому сейчас возникает вопрос, куда и в каком направлении Анкара и Эрбиль намерены выдавливать Рабочую партию Курдистана с северного Ирака? Анкара неоднократно подчеркивала, что основная политическая сила сирийских курдов — Партия демократического союза (ПДС) в Сирии — якобы аффилирована с турецкой Рабочей партией Курдистана, поэтому обе эти организации она относит к числу «террористических» и воюет против них в Сирии, а в Турции проводит военные и полицейские операции. Но проблема в том, что курды не являются главной проблемой и истоком гражданской войны для Сирии и Ирака. Более того, сирийские курды и Эрбиль получают военную поддержку США и других западных партнеров. Если РПК будут выдавливать из иракских лагерей на территорию Сирии, это может заметно изменить баланс сил прежде всего в самой Сирии. При этом в Ираке Анкара стремится наладить и укрепить отношения с Эрбилем через диалог с Багдадом, тогда как в Сирии она воюет с сирийскими курдами, выводя Дамаск за скобки. Налицо так называемый «параллельный курс», который в турецком варианте практически не связан с борьбой с ИГИЛ (структура, запрещенная в России).

Оппоненты такой турецкой политики идут в контратаки. Так, бывший премьер-министр Ирака Нури аль-Малики, который возглавляет шиитскую исламскую партию «Дава», на пресс — конференции в Тегеране заявил, что «после освобождения иракской территории от боевиков ИГИЛ (структура, запрещенная в России) шиитские ополченцы «Хашд аш-Шааби» пересекут границу с Сирией, чтобы помочь сирийским правительственным силам». Кроме того, он считает, что силы пешмерга (курдского ополчения) обязаны вернуться к существовавшим до 2003 года границам Иракского Курдистана. На это уже отреагировало министерство пешмерга Иракского Курдистана, заявив, что-то, что аль-Малики называет «границами до 2003 года, не было границей, было только линией столкновений между пешмерга и армией баасистского режима», а «жители освобожденных районов от ИГИЛ (структура, запрещенная в России) определят свое будущее через референдум». Налицо все признаки серьезной борьбы за создание национального курдского государства в Ираке. Для сирийских курдов это пока не главный пункт их повестки дня, но они вправе потребовать автономии в Сирии, против чего категорически против выступает Анкара, опасаясь, что такого же статуса потребуют и проживающие на ее территории курды.

В этой связи турецкий политолог Серхат Сермен считает необходимым обратить внимание на согласованную в ходе трехсторонней встречи (Иран, Россия, Турция) в Москве 20 декабря 2016 года совместную декларацию, принятую без участия США, в которой главным фактором, определяющим роль Турции в ходе переговоров, обозначена не операция «Щит Евфрата» против курдов и боевиков ИГИЛ (структура, запрещенная в России), а влияние Анкары на сирийскую оппозицию. По оценке Сермена, если бы за столом переговоров находился и американский представитель, не приходится сомневаться, что в декларацию был бы включен и курдский вопрос, возможно, в формате сохранения суверенитета и территориальной целостности Сирии. Но Вашингтон по разным причинам пребывает пока вне «игры», в то время как сейчас формируются сложные и невероятные альянсы, что влияет на динамику конфликта как в Сирии, так и в Ираке.

Турция, заявив о выводе своих военных подразделений из Северного Ирака, сделала серьезный ход, последствия которого пока еще трудно оценивать даже в краткосрочной перспективе. Ясно только, что Анкара предпринимает действия упреждающего свойства, пока курдским организациям в Сирии, Ираке и Турции не до определения принципов, каким и в каких границах быть курдскому государству. Пока они находятся на переднем крае борьбы с силами международного терроризма. Но не исключено, что на данном этапе Иракский Курдистан станет первым звеном в цепи последующих самоопределений курдов Сирии, Турции и Ирана. Многое будет зависеть от формирующегося нового расклада сил и не только на Ближнем Востоке.