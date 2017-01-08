«Владимир Путин выиграл свой последний раунд в бою против Барака Обамы. Россия отмахивается от американских санкций, как лошадь в жару от назойливой мухи, а Трамп аплодирует Кремлю, — отмечается в редакционной статье. — Это был тот Путин, каким мы его знаем: непредсказуемый, циничный и искусный. Умеющий побеждать в пропагандистских боях тогда, когда другой должен был бы давно сдаться ввиду отсутствия защитных ходов. Обама ударил чудовищно мощно, объявив о высылке 35 дипломатов и введении новых санкций против Москвы. Белый дом жаждал получить в ответ высылку равного количества американских дипломатов. А Путин ответил асимметрично, заставив мир признать ничтожность действий Обамы и выставив при этом последнего на посмешище в образе горького неудачника».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Запугивание американцев Россией наполняет сторонников Путина гордостью — они видят в этом знак восстановления статуса великой державы для их страны, — подчеркивает Economist. — Но все это — кратковременная перспектива, игра на сиюминутных эмоциях. Твердость позиции Путина долгое время определялась страхом Америки перед Москвой, как сильным врагом. А на что он нацелен в долгосрочной перспективе? Пинок Путина уходящему Обаме был эффектным жестом, но что на смену? Парадоксально, но факт, что согласиться с тем, что Трамп выбран с нарушениями, и, тем самым, проголосовать за пересмотр результатов выборов, для России может оказаться меньшим злом, чем признание Трампа победителем в президентской гонке».