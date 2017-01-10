Нет ничего более естественного в зимние морозные дни, когда мы говорим о зрелищах, чем ледовое шоу. Талантливых и титулованных фигуристов в нашей стране не счесть, площадок для их самовыражения тоже достаточно. Ледовых театральных коллективов в этом году настолько много, что у них возникли сложности с репертуаром. Дело дошло до курьезов. Шутка ли, в этом году знаменитая сказка Гофмана «Щелкунчик», которую увековечил в музыке гениальный русский композитор Петр Ильич Чайковский, присутствует в программе почти всех ледовых театров. И оспорить права на музыку композитора невозможно, и в суд не подашь на конкурента, ведь Чайковский умер более 70 лет назад, и по закону даже его потомки, если бы они у него были, не смогли предъявить никаких претензий на использование его музыки. Хотя, конечно, здоровая конкуренция только улучшает качество конечного продукта, даже если конечный продукт — произведение искусства.

Людмила Лис ИА REGNUM Елочные игрушки «Щелкунчик»

В конце концов, фигуристам к соперничеству не привыкать, но они, видимо, решили договориться мирно. Так «Щелкунчик» Евгения Плющенко проходил в Москве в спорткомплексе «Олимпийский» с 23 по 30 декабря прошлого года, а теперь гастролирует по городам и весям России. «Щелкунчик» Ильи Авербуха проходил в Москве с 28 декабря по 7 января в Ледовом дворце ВТБ. Чем же они отличаются друг от друга? Конечно, фантазией постановщика и финансовыми вложениями. Цена билета на шоу Плющенко — от 300 до 4000 тыс. руб. У Ильи Авербуха на сайте обозначена нижняя граница цены — 950 руб. Ледовое шоу Авербуха также отправилось на гастроли по городам России. Города и сроки поделены между ними по взаимному согласию в течение всего января.

Людмила Лис ИА REGNUM Артисты во время спектакля «Чиполлино»

У Авербуха — в главных ролях олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Аделина Сотникова, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, в труппе другого олимпийского чемпиона Евгения Плющенко — чемпионка мира Ирина Слуцкая, Александр Плющенко-младший на хоккейных коньках в роли маленького динозаврика. Саундтрек исполняют давний друг Евгения — Дима Билан и Елизавета Анохина — интересный новаторский ход, ведь у Чайковского в «Щелкунчике» никто не пел. Однако выяснилось, что у Авербуха тоже поют. Шоу Плющенко отличается еще и волшебством голограмм, зато костюмы в спектакле Авербуха сшиты по эскизам французских дизайнеров, и спасительный орех катится вниз по невиданному доселе механизму.

Дни представлений в Петербурге Плющенко и Авербух, разумеется, тоже поделили между собой. До Нового года в городе на Неве выступал коллектив Авербуха, правда, с другим спектаклем «Новые бременские музыканты» на музыку Геннадия Гладкова и с песнями из знаменитого советского мультфильма. В главных ролях Татьяна Навка и Роман Костомаров — тоже олимпийские чемпионы. И уже в Новом году в практически родном для себя Питере выступает Евгений Плющенко. Но Крысиный король не дремлет. В Питере на шоу случился форс-мажор. «Моя сегодняшняя речь после того как на вечернем шоу сгорела проводка в Ледовом дворце, 20 мин мы катались в одном луче света и без музыки, но мы были едины с нашими зрителем, мы были одно целое! Спасибо, Питер, за Вашу поддержку! После того как технические неполадки были устранены, аплодисменты всю оставшуюся часть шоу не смолкали, такое могло произойти только в моем городе! И даже стены нам помогали !!!» — написал Евгений в своем Инстаграме (орфография автора сохранена). Извиняясь в конце представления перед зрителями, он сказал, что всю проводку сгрыз Крысиный король.

Людмила Лис ИА REGNUM Новогодняя ёлка

У Театра ледовых миниатюр Игоря Бобрина тоже есть свой «Щелкунчик», но его в этом году повезло увидеть только жителям Архангельска. Этот театр вообще редко дает представления в России, к сожалению. Большую часть 2016 года труппа театра гастролировала по Южной Америке.

Еще одного «Щелкунчика», на мой взгляд, самого интересного, демократичного и оригинального, поставил знаменитый фигурист и хореограф Петр Чернышев. Зрителям его ледового театра повезло больше всех, ведь театр этот расположился на открытом воздухе в центре Москвы — на площади Революции. Входной билет стоил всего 100 руб., а для детей до семи лет — вход свободный, погода перед Рождеством была замечательная, температура воздуха около нуля, почти все время шел натуральный пушистый снежок, о котором может только мечтать каждый режиссер-постановщик. Текст от автора читает любимая няня России — Анастасия Заворотнюк. Дети просто в восторге, к тому же после спектакля здесь можно свободно пожать артистам руку. Здесь действительно какая-то очень добрая, уютная атмосфера, в постановке, кроме звезд фигурного катания, участвует очень много детей, от действия исходит особая энергетика, которая может возникнуть только от взаимной любви всех участников, правильно поставленной мастером перед артистами задачи и полного понимания музыки Петра Ильича Чайковского.

Людмила Лис ИА REGNUM Щелкунчик в ледовом театре Петра Чернышева

Кроме спектакля «Щелкунчик», в этом театре можно увидеть сказку «Чиполлино», «Лебединое озеро» и «Белоснежку», а в свободное от спектаклей время на площади Революции открыт каток до десяти часов вечера. Постановка «Чиполлино» среди детей буквально произвела фурор. Эта сказка оказалась незнакомой для большинства нынешних детей. Джанни Родари нынче не в «тренде». Демократичная обстановка позволяет артистам активно контактировать со зрителями во время спектакля. Когда отца Чиполлино посадили в тюрьму, артисты стали спрашивать у детей: как же помочь Чиполлино? Никто из маленьких зрителей не знал, как ответить, а их родители загадочно улыбались. Наконец, одна девочка лет пяти громко крикнула: «В тюрьму его!» Остальные малыши стали поддакивать. Да, времена изменились, и появление на льду Чиполлино с красным флагом вызвало у нынешних детей совсем не те эмоции, которые были в моем октябрятском детстве, но все равно очень яркие. После представления мне все же удалось найти одного мальчика по имени Степа, которому мама читала эту сказку. «Это была не целая пьеса, но все равно очень интересно. А еще интереснее, что я сразу узнал большого Лимончика», — заявил малыш. Его маме пришлось тяжело в этот день. После беседы со мной Степа еще давал интервью немецкому телевидению, которое снимало это шоу.

Аномальные рождественские морозы прервали череду спектаклей в этом театре, но с 9 января представления будут продолжены, потому что морозы отступают, а праздничные гулянья продолжаются. Впереди — Старый Новый год.

В России существует еще много ледовых театров, подробно обо всех и не расскажешь в одной статье. Московский ледовый театр «Калейдоскоп» на днях выступает в Кирове со спектаклем «Снежная королева», в эти дни ездит по городам России и ледовый театр Ольги Бекиш со спектаклями «Волшебное перо жар-птицы» и «Волшебный сон». На просторах нашей страны в эти дни всем хватит ледовых сказок. А кому не хватит, то можно взять коньки, пойти на каток и придумать собственную сказку.