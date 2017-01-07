Польша стала подозревать неладное. Под конец прошлого года суд Европейского союза приостановил решение Еврокомиссии о предоставлении расширенного доступа «Газпрома» к газопроводу OPAL (является частью газопровода «Северный поток»), удовлетворив тем самым иск польской государственной нефтегазовой компании PGNiG. Как напоминает Заграничная служба Польского радио, в конце октября Брюссель дал согласие «Газпрому» на увеличение с нового года поставок газа в Европу. Тогда же представители PGNiG заявили, что растущее доминирование российского концерна «угрожает энергобезопасности региона и может привести к росту цен на газ».

Sianow.pl

Но сейчас у польской стороны складывается неприятное ощущение, что Брюссель (не говоря уже о Москве и Берлине) может тихой сапой проигнорировать предписание судебного органа. Как отметил представитель Еврокомиссии, «ЕК приняла постановление Европейского суда к сведению», но сама она «убеждена, что ее решение находится в полном соответствии с Третьим энергопакетом». Польский портал Energetyka24.com обращает в этой связи внимание на то, что Еврокомиссия до сих пор отказывается предоставить полный текст своего решения по OPAL, из-за чего юристы PGNiG вынуждены бороться за его отмену вслепую, «как бы ощупью». При этом «самое возмутительное во всей этой истории» то, что ЕК и немецкий регулятор (Bundesnetzagentur) в компании с «Газпромом», руководствуясь «особыми интересами», возможно, нарушают «действующее законодательство, затрагивающие принципы европейской солидарности». Несмотря на решение Европейского суда о приостановлении решения Еврокомиссии, позволившего увеличить пропускную способность OPAL, транзит российского газа через этот газопровод только вырос, в результате чего упал транзит через Украину.

Как такое могло произойти? Скорее всего, отмечает издание, «Газпром» использовал временной зазор между постановлением ЕК и вынесением предписания Европейским судом. Помимо того, российский концерн, заключивший контракты о поставках газа, может использовать их в качестве юридического обоснования необходимости выполнения решения ЕК. Варшаву очень беспокоит тот факт, что в итоге в этих «трубопроводных войнах» проблемы возникают не только по части «поддержания стабильности» Украины, но и нивелируется роль Польши как транзитной страны. По словам вице-президент PGNiG Мачея Вожняка, «немецко-российские планы могут поставить под угрозу функционирование газопровода «Ямал». А рост экспорта российского газа в Германию и Центральную Европу — сорвать планы Варшавы на экспорт газа, поставляемого в Польшу на СПГ-терминал в Свиноуйсьце, равно как помешать строительству норвежско-датско-польского газопровода Baltic Pipe. И списать все это «коварство» только на Москву у польской стороны не получится.

Во-первых, не все так просто с Baltic Pipe, на который очень сильно рассчитывает Польша. Техническо-экономическое обоснование проекта до сих пор не отвечает на вопрос, сколько будет стоит газопровод (называются разные цифры) и каким должен быть финансовый вклад каждого из участников его. Консультации продолжаются, ожидается, что итоги подведут в первой половине этого года. Заинтересованности у Варшавы, Копенгагена и Осло разные. Для Дании — это возможность снизить расходы на закупаемый у Норвегии газ и восполнить потери от прекращения добычи газа (с 1 октября 2018 года) датским концерном Maersk Oil на месторождении Тайра в Северном море, на которое приходится 90% добываемого в стране сырья. Закрытие месторождения, по оценке датской государственной корпорации Energinet. dk, в краткосрочной перспективе увеличит потребность в импорте газа из Германии. Для Норвегии ожидается рост продаж газа. Это потребует расширения инфраструктуры и может привести к увеличению выбросов парниковых газов. Но поскольку в ЕС есть рынок торговли квотами, Осло ничего не мешает попросить Варшаву «принести жертву» — решить этот вопрос за счет сокращения работы польских угольных электростанций.

Во-вторых, на фоне попыток Польши стать альтернативным газовым хабом большую заинтересованность в противодействии этим планам проявляет Германия. Так, Берлин выстраивает информационную кампанию по нейтрализации использованию Варшавой «украинского фактора». По двум направлениям. С одной стороны, немецкие чиновники успокаивают общественность тем, что потребуют от России гарантировать некий объем транзита через Украину. Но, с другой стороны, немецкие эксперты разъясняют опасность «рискованных маршрутов» транспортировки российского газа в Германию. По словам представителя Фонда Wissenschaft und Politik Кирстен Вестфаль, «прямые поставки в обход транзитных стран лучше, чем те, которые идут через несколько транзитных стран, потому что там всегда могут появиться помехи», напоминая, что «украинские трубы довольно старые», есть большая потребность в их модернизации для эксплуатации. В свою очередь «Средненемецкое телерадиовещание» (Mitteldeutscher Rundfunk) обращает внимание не только на технологические проблемы, но и политические риски, причем, связанные не с одной лишь Украиной. Во время конфликта 2009 года между Москвой и Киевом газ в Германию поступал по трубопроводу «Ямал» через Белоруссию и Польшу. Если сейчас вдруг усилится политическая напряженность (между Москвой и Варшавой) или разгорятся споры по поводу цен, то станет ненадежным и этот маршрут, замечает немецкая телекомпания.

Польская активность косвенно бьет и по Украине. На днях в эфире украинского «5 канала» руководитель НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил следующее: «Я глубоко убежден в том, что без привлечения в украинский транзит европейской компании сохранить его по украинской территории будет чрезвычайно тяжело. С другой стороны, есть достаточно мощный оппонент, фактически делающий европейцам интересное предложение, заявляя, мол, давайте мы на свои средства построим вам еще одну трубу». Ранее в Киеве уже озвучивали вариант продажи своей газотранспортной системы (ГТС), но признавали, что покупателей отпугивает высокая оценка стоимости ГТС. Польша, руководствуясь собственными бизнес-интересами, может и дальше эксплуатировать тему «европейской солидарности», требуя закрепить сохранение транзита российского газа по украинской трубе, что поможет продать ее подороже. Однако в ответ против Варшавы и Киева в Евросоюзе могут сыграть на понижение, представив украинский маршрут тем самым «рискованным» или предложив выкупить ГТС уже самим польским компаниям. Так ли нужен Варшаве этот «чемодан без ручки», интересный ей только с точки зрения срыва энергетической российско-немецкой кооперации? Наступает время считать деньги, а счет этот любит тишину.