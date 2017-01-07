Представитель госдепартамента Джон Кирби заявил, что «Россия, Турция и Иран не приглашали США к переговорам по Сирии в Астане». По его словам, «мы не вовлечены активно в эти дискуссии», хотя «госсекретарь Джон Керри намерен оставаться в полном контакте со своими коллегами». Но, как подчеркнул Кирби, госсекретарь в последний раз говорил с Лавровым 27 декабря, а с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу — 20 декабря. На вопрос, признает ли Вашингтон, что уступил инициативу по Сирии, представитель госдепартамента ответил отрицательно: «Я не согласен, что мы что-то уступили».

ИА REGNUM Владимир Путин и Барак Обама

Но если начать выстраивать события в хронологической последовательности, появляется любопытная последовательность. 5 января Керри заявил, что «США поддерживают проведение межсирийских переговоров в Астане и рассчитывают, что с их помощью удастся сделать шаг вперед в сирийском урегулировании». При этом «мы не являемся конкурентами для России, Турции и Ирана в вопросе организации переговоров по Сирии». 9−10 января в Турции на экспертном уровне будет проходить обсуждение хода подготовки к встрече в Астане с участием иранских, российских и турецких специалистов. Американцы на эту встречу не приглашены. И это, видимо, не случайно.

Саммит в Астане пройдет 23 января, уже после того, когда в Вашингтоне состоится инаугурация нового президента США Дональда Трампа. Глава МИД Турции говорил, что Анкара не против участия американской стороны в переговорах в Астане. Не высказывают особых возражений и в Москве. Но США возглавляют международную коалицию по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в которую входит и Турция, и во многом именно их подход к принципам урегулирования сирийского кризиса сорвал женевский процесс, а для подготовки и выработки новых решений для Астаны практически не хватает времени. На этом, пока еще промежуточном этапе, продуктивное продвижение в сирийском урегулировании возможно пока только в формате Россия-Турция-Иран и, возможно, плюс такие сирийские оппозиционные группировки, как «Ахрар аш-Шам"(организация, деятельность которой запрещена в РФ) («Свободные сирийцы»), «Армия Ислама» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Сирийский фронт» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и некоторые другие, которые оборвали или готовятся оборвать имевшиеся связи с террористами из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Фронта ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Имевшая место ранее поддержка Вашингтоном сирийских курдов — важный узел. Неизвестно, с каких позиций на этом направлении будет выступать администрация президента Трампа. Предыдущая делала то, против чего выступала Анкара — предлагала подключить к переговорам в Астане сирийских курдов. Как говорил министр национальной обороны Турции Фикри Ышык, «Турция, как и весь регион, расплачивается» за решение Вашингтона выбрать вооруженные формирования сирийских курдов в качестве союзников в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и снабжать их боеприпасами». Сегодня же велика вероятность и того, что Дамаск и Анкара, несмотря на существующие серьезные противоречия, по курдскому вопросу достигли таки между собой негласного соглашения.

Что касается Вашингтона, то старая администрация продолжает вести дипломатические бои арьергардного уровня, ставя палки в колеса намерениям Ирана, России и Турции разработать детальную совместную стратегию политического выхода из сирийского кризиса, разрушительный эффект от которого наиболее ярко проявляется в Турции. Например, представитель госдепартамента Кирби заявил, что «США не будут возражать, если спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура откажется от встречи по Сирии в Астане с участием сирийского правительства и оппозиции». Хотя постпред России при ООН Виталий Чуркин уточнил: де Мистура был приглашен на встречу по урегулированию сирийского конфликта в Астане. Сам же Мистура дает понять, что ждет смены администрации в Белом Доме, при этом — намекая на сирийское урегулирование — «любые инициативы подобного рода должны поддерживаться и, как мы надеемся, окажутся успешными».

Как бы то ни было, сегодня можно считать фактом ухода на сирийском направлении США и Европейского союза на второй или третий план. Как пишет в этой связи норвежское издание Dagbladet, «России удалось сделать Турцию — страну-член НАТО — партнером по перемирию, направленному на достижение политического решения в Сирии. Вместе с Ираном две страны занимаются дипломатией, которая совершенно оттеснила США в Сирии на второй план». По мнению издания, «Москва на данном этапе обыграла обамовский Вашингтон», но сейчас американским президентом стал Трамп, «человек иных принципов и иного мирового кругозора», который получает шанс разыграть сирийскую «карту» либо между «победителями» в Сирии, имеющими разногласия на пути к окончанию сирийской гражданской войны, либо интегрировать переговорный процесс в Астане в женевский формат, «растворить» его в широких дипломатических баталиях.

Так что главные события еще впереди. После 20 января 2017 года, когда по совокупности новых факторов кто-то из альянса Анкара-Москва-Тегеран станет пересматривать свою политику в Сирии, принимая во внимание меняющийся региональный баланс сил, так как значение того, что происходит в Сирии, выходит далеко за границы этой ближневосточной страны.