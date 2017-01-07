Похоже, что новогодние каникулы в большинстве стран и придуманы ради того, чтобы в экономике и политике господствовала тишина, позволяющая спокойно, без суматохи взглянуть на то, сделано в предыдущие 365 дней. Подсчитать потери и ужаснуться приобретениям.

Easyfreeclipart.com Доллары США

Именно так. Ужаснуться.

Потому что обрадоваться тому, что первые девять месяцев 2016 года (данные последнего квартала обработают не раньше марта — апреля 2017) человечество завершило, увеличив совокупный мировой долг на 11 триллионов долларов и доведя его до умопомрачительной цифры 217 триллионов, разумному существу в голову не придет.

Если кого этот показатель не впечатлил, может попытаться оценить его другой мерой — это 325% внутреннего валового продукта, производимого на земном шаре за год.

Данные обнародованы Институтом международных финансов (The Institute of International Finance — IIF), учреждением, созданным по инициативе 38 ведущих банков мира в 1983 году ради поиска путей выхода из финансового кризиса конца семидесятых — начала восьмидесятых годов прошлого века. Кризис тот, поскольку возник он в Латинской Америке, одна часть экономистов нарекла Латиноамериканским, другая — мировым (поскольку затронул в итоге он весь мир), но сейчас разбираться с тем, какая из этих двух групп ближе к истине, нет смысла. Поскольку мы — о другом. А о корнях института сказано здесь лишь для того, чтобы подчеркнуть: контора это серьезная, влиятельная и уважаемая. А значит, к ее мнению не грех и прислушаться.

IIF, рассказывая о мировых долгах, фокусирует внимание свое и возможных читателей на приросте займов, произведенных так называемыми развивающимися рынками. Один только Китай, несмотря на свое лидерство в мировом производстве всего и вся, увеличил свою госзадолженность за год на 710 миллиардов. В целом же «развивающиеся» заняли в 2016 г. 855 миллиардов. В плюс к тому, что у них числилось в качестве долга до этого. Долг развивающихся стран за январь — сентябрь 2016 вырос на 4,3% и остановился на 217% производимого ими ВВП.

О долгах наиболее развитых стран мира в докладе IIF говорится как-то более спокойно, хотя они и по общему объему значительно превосходят показатели третьего мира, да и по темпам роста тоже: за 9 месяцев 2016-го эта группа стран увеличила свою задолженность на 6%, добравшись до объема 392% от их совокупного ВВП. Члены Евросоюза в этом списке стоят впереди планеты всей, доведя общий объем внешнего долга до 405% ВВП (при этом только государственная задолженность составляет 110% этого показателя).

Внешняя задолженность США достигла 67,3 триллиона долларов (335% ВВП), а госдолг «мирового лидера» — 18,3 трлн (102% ВВП).

IIF, естественно, выразил озабоченность ситуацией, как пишет испанское аналитико-экономическое издание El Economista, «предупредив, что платежеспособность корпоративных заемщиков на развивающихся рынках, скорее всего, останется основным источником беспокойства в 2017 году».

Цитата из El Economista подталкивает вроде бы к простому рецепту снятия головной боли и треволнений: если уверен в том, что тебе не вернут деньги, — не давай их в долг. То есть не покупай ничьих обязательств, пусть даже и государственных, если гарантий на возврат — никаких.

Однако экономический мир давным-давно устроен так, что к реальной жизни политика и практика предоставления займов отношения не имеет абсолютно никакого. И правят бал в экономике не какие-то рациональные категории вроде ВВП страны, уровня благосостояния народа и степени ускорения развития производства, а вполне мифические кредитные рейтинги, составляемые тремя ведущими (и, нет сомнения, специально под этот вид бизнеса созданными) оценочными (читай: рекомендующими) компаниями Moody's, Standard and Poor's и Fitch Ratings. Названные конторы обладают способностью присвоить высший уровень надежности стране, априори не имеющей намерения платить по долгам «ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе», как любят выражаться экономисты. И умением насчитать «мусорный» рейтинг той, что регулярно и старательно гасит ссуды, полученные не только ею, но и государством, чьи обязательства она на себя приняла, становясь его правопреемником.

Для обоснования выдаваемых ими решений и возможности выхода на заданные заказчиком (не надо писать, что за государство скрывается за этим термином?) рубежи у каждого из названных выше агентств существуют таблицы, содержащие до полутора десятков градаций кредитоспособности, позволяющие придавать их выводам вид объективной экономической оценки.

А теперь, когда шок от представленной IIF цифири прошел, попробуем отстраненно взглянуть на происходящее и понять, чем оно грозит.

Для кредитующих структур и тех лиц и государств, что стоят за ними, ничем.

Американский доллар, как известно, уже больше сорока лет является валютой, от какого-либо материального обеспечения освобожденной (желающие что-либо уточнить могут погуглить материалы Ямайских конференций 1973 и 1976 гг.). То есть все выделяемые различными международными кредитными организациями (МВФ, Всемирный банк и т.д.) субсидии — не более чем игра в надувание щек. Не обеспеченные ничем фантики, передаваемые в пользование заемщикам, не могут причинить никакого ущерба заимодавцам, ибо денежные знаки эти на самом деле есть пустышки, не стоящие даже той с многочисленными степенями защиты бумаги, на которой начертаны слова In god we trust и номиналы купюр. Для МВФ не существует проблем в предоставлении любого кредита — патронирующая эту организацию Федеральная резервная система (помним, что ФРС — не государственная, а частная структура) свободна в принимаемых решениях и напечатает любое количество денежных знаков. Их, кстати, в нынешние времена и печатать не обязательно — можно просто перевести безналом. Электронно. Не тратя даже чернил и бумаги.

Для заемщиков же всякий кредит, пусть даже и фантиками, при возврате (с процентами, разумеется) превращается в реальные деньги. И выливается возврат в конечном счете в расставание с частью своих материальных благ (резервов недр, произведенной продукции, недоплаченных пенсий и т.д.).

В том, что мир будет продолжать наращивать «долг перед самим собой», сомнений нет не только у IIF, но и у всех остальных, кто хоть как-то интересуется вопросами экономики.

Сомнения есть в формулировке. В том, что это «долг мира самому себе». Мировой кредитор, если пройти по цепочке от потребителей денег к их источнику, вовсе не мир в целом и не группа развитых государств, а всего-навсего группа лиц и принадлежащих им организаций, скрывающаяся под аббревиатурой «ФРС». Федеральная резервная система никогда не против ссудить кому-то деньжат (прибыль — прежде всего), ничего не теряя при этом, но увеличивая свою власть над человечеством.

В соответствии с отношением ФРС к должникам, разделить последних можно на три категории.

1. США. Которые и в мыслях не держат то, что когда-то придется отдавать долг (это государство давно и прочно принадлежит ФРС, так зачем же возвращать долги самим себе?).

2. Развитые страны (ЕС в первую очередь). Их есть смысл кредитовать и особо не требовать возврата. До момента, пока они дуют в ту же дудку, что и Штаты. Ну, а если попытаются подуть в другую — лучшего кнута, чем подлежащий возврату кредит, на политико-экономическом уровне не придумать.

3. Страны третьего (четвертого, пятого, какого там еще?) мира. Этих нужно кредитовать, чтобы высасывать из них все материальные ресурсы практически «безвозмездно, то есть даром». Это те, за чей счет кредитор благоденствует. Кредиты, если кто еще не понял, — это не средства для чьего-нибудь развития, а способ порабощения займополучателей.

Россию мировые кредиторы причисляют к последней категории. Но по причине введенных известными структурами «антимосковских» санкций Россия благополучно освобождена от увеличения своего долга перед теми, кто хотел бы ей диктовать свои политические и прочие условия. Тут, конечно, администрация уходящего президента допустила явную промашку, фактически лишив самое себя возможностей влиять на Россию при помощи самого мощного инструмента. И не стоит думать, что побудительным мотивом отмены антироссийских санкций для администрации приходящего хозяина Овального кабинета будет исключительно доброта душевная и более ничего.