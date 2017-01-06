



«Окно в Россию» Вид на Москву из космоса

В декабрьском рейтинге существенную, но разнонаправленную динамику демонстрируют главы регионов, которых ожидают прямые выборы в 2017 году. Заметным общим трендом месяца также становится усиление позиций глав регионов СКФО, связанное со вновь возросшим вниманием Центра к этим территориям.

В пятерке фаворитов по сравнению с предыдущим рейтингом не произошло никаких изменений, что свидетельствует об относительной стабильности их влияния. Возглавляет рейтинг мэр Москвы Сергей Собянин. Вторую строку рейтинговой таблицы по-прежнему сохраняет за собой глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, третью — глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, четвертая — у губернатора Тюменской области Владимира Якушева. Пятую строчку рейтинга по-прежнему занимает президент Татарстана Рустам Минниханов.

В первую двадцатку лидеров рейтинга впервые попадает в декабре глава Республики Коми Сергей Гапликов, переместившись с 22-го на 17-е место (плюс 5 пунктов). Продолжающийся рост влияния Гапликова вызван постепенным укреплением его позиций в регионе и успешным решением проблем энергетики. Напротив, теряет свои позиции в рейтинговой таблице и выбывает из двадцатки сильнейших губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко (25-е место, минус 10 пунктов). В регионе пока существует неопределенность с ключевыми проектами: не принято окончательное решение по модели развития Курильских островов, под вопросом расширение производства СПГ (не решен вопрос с третьей линией на заводе проекта «Сахалин-2», неясны перспективы строительства нового завода «Роснефти»). Разрешение этих проблем вполне возможно; не исключено, особенно учитывая постоянную активность Кожемяко, что ослабление его влияния носит конъюнктурный характер.

На фоне заявления министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова о возможном увеличении финансирования регионов СКФО в 2018 году (правда, лишь в случае эффективной работы — Центр задает условие) устойчивые позиции в рейтинге или их благоприятную динамику показывают сразу несколько глав республик СКФО. Это глава Чечни Рамзан Кадыров (традиционное 2-е место), глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров (30-е место, плюс 2 пункта), глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов (54-е место, плюс 14 пунктов), глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов (42-е место, плюс 5 пунктов), глава Адыгеи Асланчерий Тхакушинов (81-е место, плюс 2 пункта), глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков (60-е место, плюс 12 пунктов), глава Республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров (70-е место, плюс 9 пунктов).

Трендом декабря становится укрепление позиций некоторых глав регионов, которых ожидают прямые выборы в 2017 году: готовятся решения президента по назначению врио, сами главы готовятся к выборам. Так, усиливает свои позиции губернатор Томской области Сергей Жвачкин (47-е место, плюс 12 пунктов). И.о. губернатора города Севастополя Дмитрий Овсянников, имеющий сильные позиции в Администрации президента и правительстве, также набирает свой политический вес — 41-е место, плюс 12 пунктов.

Напротив, теряет позиции в рейтинге губернатор Пермского края Виктор Басаргин, который выразил намерение баллотироваться на новый срок, однако не получил пока прямой поддержки Кремля (79-е место, минус 23 пункта). Кроме того, в декабре Басаргин отправил в отставку правительство Пермского края, что в целом негативно повлияло на межэлитный баланс в регионе. Сохраняется неопределенность с выдвижением на новый срок у главы республики Карелия Александра Худилайнена (78-е место, минус 8 пунктов), а также у губернатора Новгородской области Сергея Митина (55-е место, минус 11 позиций рейтинга).

Негативную динамику в нашем рейтинге продолжает демонстрировать губернатор Забайкальского края Наталья Жданова (57-е место, минус 17 пунктов): в регионе остаются нерешенными вопросы социально-экономического характера, накапливаются долги. Только на выплату зарплаты бюджетникам за вторую половину ноября и первую половину декабря региону требуется 2,2 млрд рублей. Снижают уровень политического влияния на фоне коррупционных скандалов губернатор Приморского края Владимир Миклушевский (59-е место, минус 16 пунктов) и губернатор Тамбовской области Александр Никитин (65-е место, минус 8 пунктов).

Важным решением декабря, принятым российским правительством, стало выделение регионам, достигшим наилучших результатов по социально-экономическому развитию территорий, дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов. Такие поощрительные гранты выделяются 20 лучшим субъектам Федерации, а их общий объем составляет 5 млрд. рублей. Среди основных учитываемых показателей — собственные бюджетные доходы региона, внебюджетные инвестиции в основной капитал, демографические показатели, реальные денежные доходы людей, уровень безработицы и другие. Получателем наибольшего поощрительного гранта стал Ненецкий автономный округ, как результат — глава региона Игорь Кошин демонстрирует значительный рост в нашем рейтинге — 61-е место (плюс 14 пунктов). В пятерке показавших наилучшие результаты — Тамбовская, Ленинградская (Александр Дрозденко, 13-е место), Тульская (Алексей Дюмин, 8-е место) области и Кабардино-Балкарская Республика (Юрий Коков, 60-е место).

Глава субъекта Российской Федерации

Место в рейтинге

Место в рейтинге в ноябре

Средний балл

1

1

7,50

2

2

7,38

3

3

7,13

4

4

7,00

5

5

6,62

6

7

6,54

7

8

6,45

8

6

6,38

9

13

6,20

10

12

6,13

11

9

6,05

12

10

6,00

13

14

5,93

14

11

5,80

15

17

5,74

16

16

5,71

17

22

5,65

18

20

5,62

19

18

5,60

20

19

5,57

21

27

5,53

22

21

5,50

23

25

5,48

24

23

5,45

25

15

5,42

26

26

5,40

27

31

5,37

28

28

5,33

29

29

5,31

30

32

5,30

31

24

5,26

32

35

5,24

33

33

5,19

34

37

5,11

35

30

5,07

36

36

5,00

37

42

4,93

38

34

4,85

39

46

4,80

40

38

4,77

41

53

4,74

42

47

4,71

43

45

4,68

44

51

4,65

45

52

4,63

46

41

4,60

47

59

4,55

48

39

4,52

49

54

4,50

50

49

4,48

51

55

4,45

52

61

4,40

53

48

4,38

54

68

4,33

55

44

4,27

56

58

4,22

57

40

4,15

58

60

4,12

59

43

4,08

60

72

4,02

61

75

4,00

62

64

3,98

63

71

3,94

64

50

3,89

65

57

3,86

66

81

3,83

67

62

3,77

68

74

3,75

69

63

3,71

70

79

3,68

71

76

3,64

72

66

3,57

73

80

3,50

74

73

3,46

75

77

3,43

76

78

3,40

77

69

3,38

78

70

3,35

79

56

3,33

80

65

3,18

81

83

3,12

82

82

3,07

83

67

3,03

84

84

3,00

85

85

2,83

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В декабре 2016 года в нем приняло участие 24 эксперта: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест (ИА REGNUM), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Высшая школа экономики), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).

АПЭК, 2016 г.