



Setwalls.ru Португалия

Как совершенно верно отмечает доктор экономических наук и известный российский эксперт по иберо-американскому миру Пётр Яковлев, «Португалия оказалась в числе стран, в наибольшей степени пострадавшей от глобального кризиса». С учётом того, что в момент наиболее острой фазы этого кризиса для Португалии, на рубеже первого и второго десятилетий XXI в. у власти находилась Социалистическая партия (СП), не удивительно, что избиратели наказали правившую партию на парламентских выборах в 2011 г. Но тем интересней то, что социалисты сумели извлечь уроки из поражения и через четыре года вернуться к власти…

Прежде чем пытаться разобраться в хитросплетениях португальского социализма, надлежит сделать маленькое замечание: в Португалии левоцентризм представляют именно социалисты, тогда как их основные политические оппоненты — социал-демократы (именно к этой партии относится бывший премьер-министр Португалии и экс-глава Европейской Комиссии Жозе Мануэл Баррозу) — представляют собой правоцентристскую партию, участвующую в деятельности Европейской народной партии.

Именно социалисты руководили деятельностью правительства в дебютной фазе глобального кризиса, когда главой Совета министров Португалии являлся (с 2005 до 2011 г.) Генеральный секретарь соцпартии Жозе Сократеш. Поначалу левоцентристы во власти приступили к реализации серии амбициозных внутриполитических прожектов: запустили ориентированные на регионализацию административные реформы, приняли направленный на модернизацию экономики Технологический план, осуществили преобразования в системе образования (для средних учебных заведений), увеличили расходы на транспортную систему (высокоскоростные поезда, переустройство международного аэропорта в Лиссабоне), легализовали аборты…

Но глобальный кризис ударил по португальскому обществу всей своей мощью. В эти годы определённо сказался хронический для Португалии дефицит внешней торговли. В 2007—2010 гг. её отрицательное сальдо составляло около 80 млрд евро. Государственные расходы превышали доходы в 2009 г. на 17 млрд евро. Заметно усилился рост суверенной задолженности, составив к 2010 г. 93% валового внутреннего продукта (ВВП).

Кабинет Ж. Сократеша пытался реагировать на экономические вызовы обращением к преимущественно либеральным методам. Был заморожен рост минимальных зарплат и пенсий, в Португалии заметно вырос уровень бедности, безработицы (особенно молодёжной), усилилась экономическая иммиграция за рубеж. Избиратели не простили социалистам непопулярной и неэффективной политики: если на парламентских выборах в 2005 и 2009 гг. СП побеждала соответственно с результатами 45% и 36,6% голосов, то в 2011 г., получив лишь 28% голосов, социалисты отправились в оппозицию. Ж. Сократеш не только лишился поста лидера соцпартии, но в 2014 г. оказался даже за решёткой, будучи обвинён в налоговых злоупотреблениях, коррупции и отмывании денег.

За шесть лет португальские социалисты лишились поддержки более чем трети своего электората. Однако эта неудача не была смертельной. Как полагает профессор Лиссабонского университета политолог Антонио Кошта Пинто, «Социалистической партии удалось быстро и относительно безболезненно оправиться от прошлых поражений». И это несмотря на тот факт, что после 2011 г. в стране выросла популярность более радикальных левых сил, сумевших в совокупности на последних законодательных выборах осенью 2015 г. набрать почти 20% голосов.

Социалистов «спасло» не только то, что они самокритично оценили «период Сократеша» и отказались от прежней социал-либеральной линии. Сказалось и то, что победившие в 2011 г. правоцентристы ещё более упёртым образом продолжили антисоциальную внутреннюю политику. В результате за четыре последующих года в Португалии стало ещё больше бедных и безработных, трудовая иммиграция за рубеж лишь увеличилась. Сыграл свою позитивную роль и персональный фактор: новым генеральным секретарём СП был избран популярный и авторитетный политик, мэр Лиссабона Антониу Кошта.

Именно под его руководством на выборах в Ассамблею Республики в октябре 2015 г. социалисты подтвердили статус первой левой партии Португалии, получив 32,3% голосов и 86 мандатов в 230-местном парламенте. А после этого случилось невиданное в португальской истории. Несмотря на исторические противостояние разных ветвей левого движения, социалистам удалось заключить соглашение с радикально-социалистическим Левым блоком и возглавляемой коммунистами Коалицией демократического единства. Это позволило в ноябре 2015 г. сформировать однопартийный социалистический кабинет во главе с А. Коштой и одновременно с ним оформить в Ассамблее Республики прогрессистское большинство всех левых сил.

Несмотря на объективные сложности, в которых действует нынешняя исполнительная власть Португалии (госдолг уже дошёл до уровня 130% ВВП, страна при правых стала ещё более зависимой от внешнеэкономической помощи международных финансовых институтов и прежде всего ЕС), на данный момент можно сказать, что правительство социалистов пытается проводить классический социал-реформистский курс.

Был положен конец политике замораживания минимальных зарплат и пенсий, отменено прежнее решение о необходимости платить 25 евро за посещение больницы, увеличены расходы на социальное жильё. Власти отказались от планов приватизации авиакомпании TAP и метро в Лиссабоне и Порту, а недавно приняли решение о переходе под полный общественный контроль крупных по португальским меркам банков «Caixa Geral» и «Depositos».

Потихоньку сокращается безработица, повышается покупательная способность населения. Всё это позволяет А. Коште заявлять о том, что «Португалия является островом стабильности, который возвратил свою нормальность». И данный пример показывает, что рычаги традиционной социалистической политики в Южной Европе ещё не утрачены. А это значит, что не всегда слова у южноевропейских левоцентристов должны расходиться с делами…