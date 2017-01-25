«Викинг» начинает претендовать на звание самого кассового фильма года, что не удивительно, если принять во внимание ресурсы «Первого канала», поднаторевшего на продвижении российских блокбастеров. Одновременно в соцсетях увеличивается хор голосов противников картины, объединяющихся в группы по признакам: почему не понравилось и за что следует запретить ленту. Кого-то не устраивают грязные предки, кто-то недоволен бритым лобком актрисы. Данный текст попытается заполнить лакуну — объяснить сценарий с позиции идеологии, что, на взгляд автора, первично в этой постановке.

Цитата из к/ф «Викинг». реж. Андрей Кравчук. 2016. Россия Раннее Средневековье

Фигура Владимира Святого в последние годы начала приобретать политическое звучание и ознаменовала усиление роли Православной церкви в России. Если двум другим резонансным историческим деятелям прошлого — Сталину и Ивану Грозному — бюсты и статуи устанавливаются в провинции, то 17-метровому равноапостольному место нашлось в самом центре столицы. Большое значение сыграло то, что Владимир Святославович оказался тезкой Владимира Владимировича. Отсюда неизбежные параллели в долгом правлении (княжении), укреплении государственности, внешнеполитических успехах и религиозном подъеме. Фильм «Викинг», созданный, прежде всего, продюсером Константином Эрнстом, в миру гендиректором «Первого канала», предлагает современникам новый взгляд на правителя тысячелетней давности, подкорректированный с учетом текущей конъюнктуры. Разумеется, президент — это зритель №1, которому кино показали в самом начале проката. Главе государства Российского фильм понравился, и было озвучено намерение посмотреть его еще раз. Съемочная группа преподнесла Путину предмет из реквизита Владимира — меч, который был не бутафорский, но кованный и с надписью «Сим победиши» («Этим победишь»).

Цитата из к/ф «Викинг». реж. Андрей Кравчук. 2016. Россия Время тяжелых мечей и темных законов крови

Образ главного героя картины, как это отмечают знатоки истории, сильно расходится с общеизвестным его восприятием. Даже если учесть, что перед нами художественное кино, стоит обратить внимание на определенный вектор перегибов. Прежде всего, Владимир в исполнении Данилы Козловского (далее — Владимир «Викинг») оказался очень миролюбивым деятелем, практически пацифистом. Во всех показанных в фильме конфликтах он изначально придерживается антивоенной риторики и лишь под давлением непреодолимых обстоятельств вынужден хвататься за оружие. Нет никаких следов княжеского гарема во много сотен наложниц, в том числе чужих, замужних. Владимир «Викинг» робок с женщинами, и в момент истины, когда кровожадные обычаи требуют от него совершить насилие над пленницей, та ложится и покорно раздвигает ноги. В сей момент только принятый князем природный энергетик делает возможным половой акт, после чего он кается в содеянном и берет Рогнеду в жены, обещая любить (роль княгини исполнила белорусская актриса Александра Бортич, выбор которой отсылает к зарождению государственности на ее родине). С убийством брата — еще одним историческим фактом, от которого трудно отвертеться, — тоже происходит пертурбация. Владимир «Викинг» встречает близкого родственника объятьями, но откуда ни возьмись появляются мечи и протыкают доверчивого Ярополка насквозь. Главный герой фильма поражен внезапным ходом событий и прижимает к себе истекающее кровью тело. В происшедшем виновен воевода Свенельд, который по сюжету и задумал ловушку, что противоречит историческим версиям убийства. Ближе к концу картины Владимир оказывается на исповеди в храме, где берет на себя все смертные грехи, которые молвой приписываются ему, но на самом деле совершены другими, без ведома князя. Настоящий правитель Руси, принимающий ответственность за действия своих подчиненных! Да за такое Красно Солнышко, чтобы он 37 лет правил, хоть сейчас готовы проголосовать 86 процентов россиян! Резюмируя сказанное про идеологическую сторону картины, можно отметить, что создатели пытаются обелить древнего исторического деятеля элегантными художественными средствами.

Цитата из к/ф «Викинг». реж. Андрей Кравчук. 2016. Россия Огонь мести

Авторы фильма не смогли обойти стороной тему Украины: не только же в высоте памятника Владимиру Святому малороссов опережать! В фильме есть персонаж по имени Варяжко, подстриженный как канонический украинец. Он ведет долгую борьбу с Владимиром «Викингом», кооперируясь с неприятелями князя и подкупая их. И если тысячелетие назад, согласно историческим источникам, Варяжко нашел общий язык со своим врагом, то в фильме примирения не происходит, по всей видимости, из-за геополитических реалий нашего времени.

Стоит ли смотреть «Викинг»? Безусловно, да. Потому что это продукт, созданный на пределе возможностей нашей киноиндустрии, если речь идет о крупнобюджетных постановках. Продюсеры Константин Эрнст и Анатолий Максимов — лидеры в этом узком сегменте производства и уникальны в том, что имеют за собой громадный медийный ресурс и опыт в сфере пиара. Последним большим проектом Эрнста был «Высоцкий», после которого продюсер режиссировал церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Сочи. Над «Викингом» он работал, по собственным свидетельствам, около семи лет. Теперь Эрнста интересуют масштабные постановки в другой области — в первую очередь, зрелищный спектакль по мотивам Французской революции. Таким образом, российский зритель не скоро получит возможность оценить крупнобюджетные проекты, подобные «Викингу», хотя бы из-за кризиса. Фантастическое «Притяжение» Федора Бондарчука, которое выйдет через месяц, по трейлеру выглядит попроще и поглупее. Лишь продолжение «Вия» может составить конкуренцию, но это немного другой тип кино, близкий к сказочному.

Цитата из к/ф «Викинг». реж. Андрей Кравчук. 2016. Россия Для мира нужно больше мечей, чем для войны

Еще один мотив, согласно которому все-таки стоит посмотреть «Викинг» — это его дискуссионность. Сложно будет поддерживать беседу об этом фильме, если не посмотрел, а с торрентом и в данном случае борьба идет серьезная, похлеще осады Корсуня в действии картины. Возможно, именно на неприятии идей картины выработается коллективная позиция и появится некая общность, о которой радеют создатели и вдохновители «Викинга».