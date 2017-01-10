



Www.mmdm.ru Афиша спектакля «Вечера на хуторе близ Диканьки»

Помню детство, вкус гоголя-моголя,

И как мама читала мне Гоголя:

Про Солоху и черта-проказника

Накануне великого праздника…

Л. Лис

Моя мама родилась на хуторе Ново-Дмитровка близ Диканьки за несколько лет до начала Великой Отечественной войны. Гоголь в нашей семье был почти канонизирован. Яркие образы и персонажи, волшебные картины загадочной украинской природы, Сорочинская ярмарка, миргородская лужа, а также история ссоры Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем на всю жизнь оставили неизгладимый след в моем сердце. С шестидесятых годов прошлого века и до самой смерти мама работала учителем русского языка и литературы в подмосковной сельской школе. Очевидно, произведения Гоголя помогали ей пережить ностальгию, снова и снова погружали ее в раннее детство своим волшебством.

Начались Святки, морозы в этом году, как в старые добрые времена, располагают к домашнему уютному чтению, но родители теперь редко читают детям книжки, ребятишкам нынче дарят не кисти и краски, а гаджеты, на которых они и учатся рисовать, тыча в экран пальцем. Мало кто с нетерпением всматривался в небо в ожидании первой звезды, а все больше тех, кто слонялся по городу в поисках хлеба и зрелищ. Тут главное — постараться совместить приятное с полезным, да еще, чтобы и детям, и взрослым было интересно и не накладно. Проходя на днях мимо Московского международного дома музыки, я увидела на нем афишу: Абонемент «Вечера с Гоголем», «Вечера на хуторе близ Диканьки». В роли Н. В. Гоголя Евгений Воскресенский.

Я вспомнила, что пару лет назад видела на сцене киноконцертного зала ЦДХ прекрасный моноспектакль Евгения Воскресенского «Гоголь против Гоголя», созданный по мотивам документального фильма «Гоголь. Прощальная повесть». Это был самый настоящий суд Гоголя над самим собой. Тема была поставлена очень серьезная, но до конца не раскрыта. Да и не могла она быть раскрыта, ведь тайну сию Гоголь унес на тот свет вместе с собой. Этот проект был создан при поддержке министерства культуры РФ и удостоен гранта президента России. В спектакле в исполнении Е. Воскресенского звучали отрывки из самых известных произведений Гоголя: «Ревизор», «Нос», «Невский проспект», «Мертвые души», «Рим», «Арабески» и других.

Увидев, что Евгений Воскресенский продолжает раскрывать тему Гоголя на театральных площадках, я очень обрадовалась. Особенно слову «Абонемент», значит спектакль «Вечера на хуторе близ Диканьки» — не единственный в наступившем новом году. Значит, будут еще. Подробности решила узнать у самого актера, взяв у него интервью специально для ИА REGNUM.

Людмила Лис ИА REGNUM Актер театра и кино Евгений Воскресенский

— Евгений, почему в Вашем творчестве Вы снова и снова обращаетесь к произведениям Н. В. Гоголя?

Гоголь в моей жизни — это отдельная тема. Я несколько раз пытался поступить в театральный институт, учил для этого многие литературные произведения, но меня не принимали. Но как только я прочел Гоголя, меня сразу приняли. Это были «Записки сумасшедшего». И первым моим самостоятельным отрывком в институте, первой ролью — была роль черта из «Ночи перед Рождеством». Я до сих пор думаю, что это была моя лучшая роль, из тех которые я сыграл до сегодняшнего дня. Жаль, что это мало кто видел. К тому времени я всего два месяца учился в Щукинском училище, но вся кафедра, все училище просто валялись на полу от смеха, глядя на мою импровизацию. В общем я там произвел фурор… И ровно через тридцать лет я подписал договор с Международным домом музыки о Гоголевских абонементах… Дальше в 2000 году телеканал «Культура» пригласил меня на съемки фильма Игоря Золотусского — исследователя жизни и творчества Гоголя — «Он был титулярный советник», созданного по повести Николая Васильевича «Записки сумасшедшего». Даже когда я не думал о нем, Гоголь возвращался в мою жизнь. В 2009 году, к 200-летнему юбилею Гоголя, тот же канал «Культура» пригласил меня сыграть уже самого Н. В. Гоголя. Я тогда вдруг понял, что очень на него похож, но другие поняли это раньше меня. Это был фильм «Гоголь. Прощальная повесть». Это была очень трудная драматическая роль для меня. Играть гения — это очень сложный момент. Особенно логика гениального человека, мы ее плохо понимаем, и надо было выучивать эти тексты. Впервые была выбрана эта тема, несмотря на то, что фильмов о Гоголе очень много, — суд Гоголя над самим собой. Он всю жизнь не понимал, что он делает. Он хотел быть монахом, а вместо этого писал литературные произведения. Он все время сомневался, метался. Он говорил, что лучшей стезей для него было бы монашество, но Бог распорядился по-другому, вложив в него талант сатирического писателя. Ему приходилось освещать пороки русских людей, которые не изменились никак за 200 лет, поэтому нам творчество Гоголя близко и понятно. Моя подруга училась в Сорбонне на искусствоведческом факультете, так тамошняя преподавательница советовала студентам: если вы хотите ближе узнать русский характер, читайте Гоголя. В нем картина русского человека изображена наиболее полно. Его произведения действительно актуальны и сегодня. Через два года после этого фильма я подал документы на президентский грант, потому что мне захотелось сделать еще и спектакль. Фильм — фильмом. Но его один раз показали, и его все забыли. А спектакль можно играть долго. Мне хотелось продолжить это общение с Гоголем на сцене. В 2012 году грант я получил, и в 2013 году вышел спектакль. Я его до сих пор играю и в Москве, и на гастролях. В 2015 году Маша Голубкина предложила мне сделать спектакль «Вечера на хуторе близ Диканьки» с оркестром. И мы его сделали под эгидой Московской филармонии с оркестром Лундстрема. Соединение Гоголя с джазом оказалось потрясающим! Это тоже было под Новый год. Мы сыграли три или четыре спектакля. Но это и был краткосрочный проект. Но Гоголь обо мне не забывает. Вдруг я получил предложение от Международного дома музыки на эти абонементы на сезон 2017 года. И я практически сделал три новых спектакля.

Людмила Лис ИА REGNUM Актер театра и кино Евгений Воскресенский

— Что представляют собой эти Гоголевские абонементы? И когда будут проходить представления?

17 января я буду играть один из первых своих спектаклей «Ночь перед Рождеством», в феврале — «Театральный разъезд», и в марте «Выбранные места из переписки с друзьями», которые вообще никогда никто со сцены не читал. Не было такого театрализованного представления, по крайней мере. Мы сделали его вместе с ансамблем «Русская рапсодия».

Могу процитировать Гоголя, «Выбранные места из переписки с друзьями», которые я буду читать в марте, и вы увидите, как актуален Гоголь сегодня. Есть такая статья «Страхи и ужасы России», она написана еще в 1846 году. «Если бы я рассказал то, что я знаю, а знаю я, без всякого сомнения, далеко не все, тогда бы точно вы удивились бы вашей мысли и подумали, как бы бежать из России. Но куда бежать? Вот вопрос! В Европе теперь жить еще трудней, нежели в России. Разница в том, что там никто еще этого вполне не видит. Все, не исключая даже государственных людей, пребывает покуда на верхушке верхних сведений, то есть пребывает в том заколдованном круге познаний, который нанесен журналами в виде скороспелых выводов, опрометчивых показаний, выставленных сквозь лживые призмы всяких партий, вовсе не в том свете, в каком они есть. Погодите, скоро поднимутся снизу такие крики, именно в с виду благоустроенных государствах, которых наружным блеском мы так восхищаемся, стремясь от них все перенимать и приспособлять к себе, что закружится голова у самых тех знаменитых государственных людей, которыми вы так любовались в палатах и камерах. В Европе завариваются теперь повсюду такие сумятицы, что не поможет никакое человеческое средство, когда они вскроются, и перед ними будет ничтожная вещь те страхи, которые вам видятся теперь в России. В России еще брезжит свет, есть еще пути и дороги к спасению и, слава Богу, что эти страхи наступили теперь, а не позже… Еще пройдет десяток лет, и вы увидите, что Европа придет к нам не за покупкой пеньки и сала, но за покупкой мудрости, которой не продают больше на европейских рынках».

Это же все о нашем времени. Надеюсь, зрителям понравится. Однажды мне один священник сказал: молись о его упокоении, и Гоголь будет тебе помогать. Я так и делаю. И чувствую, что у меня действительно с ним какая-то творческая связь.

Людмила Лис ИА REGNUM Актер театра и кино Евгений Воскресенский во время интервью корреспонденту ИА REGNUM

— Какие еще места Вы выбрали из переписки Гоголя с друзьями для этого спектакля?

Там будет 13 фрагментов: чтение перед публикой, о помощи бедным, о суде, «Страхи и ужасы России», который я процитировал, о губернаторше, о русской поэзии, о Воскресении Христовом, именно об этом празднике, о Пасхе. И конечно, завещание. Потрясающие тексты о театре. Они очень современные. Хочу еще процитировать некоторые фрагменты: «…Ваши нападенья на театр односторонни и несправедливы. Вы подкрепляете себя тем, что некоторые вам известные духовные лица восстают против театра; но они правы, а вы не правы. Разберите лучше, точно ли они восстают против театра или только противу того вида, в котором он нам теперь является. Церковь начала восставать противу театра в первые века всеобщего водворенья христианства, когда театры одни оставались прибежищем уже повсюду изгнанного язычества и притоном бесчинных его вакханалий. Вот почему так сильно гремел противу них Златоуст. Но времена изменились. Мир весь перечистился сызнова поколеньями свежих народов Европы, которых образованье началось уже на христианском грунте, и тогда сами святители начали первые вводить театр: театры завелись при духовных академиях. Наш Димитрий Ростовский, справедливо поставляемый в ряд святых отцов церкви, слагал у нас пьесы для представления в лицах. Стало быть, не театр виноват. Все можно извратить и всему можно дать дурной смысл, человек же на это способен. Но надобно смотреть на вещь в ее основании и на то, чем она должна быть, а не судить о ней по карикатуре, которую на нее сделали». Гоголь считал, что зрителя нужно воспитывать, прививать ему вкус. Но делать это должны не карикатурщики, издевающиеся над публикой, а настоящие художники. «Публика не имеет своего каприза, она пойдет туда, куда ее поведут», — считал Гоголь. И это ведь так и есть. Все надо направлять к добру.

Тексты Гоголя о театре особенно актуальны в наши дни. Ведь в последнее время в театральной среде произошло несколько скандалов подряд. Константин Райкин, Евгений Миронов публично заявляли о проблемах цензуры, которые на поверку оказывались финансовыми. Вот уж кто работал в условиях жесткой цензуры! Но какие гениальные произведения создавал! На сайте Международного дома музыки в интерактивном режиме можно узнать о наличии билетов на спектакль «Вечера на хуторе близ Диканьки» в камерном зале. Стоимость билетов от 200 до 1200 руб.