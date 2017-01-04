



Цитата из кф «Викинг». Реж. Андрей Кравчук. 2016. Россия Князь Владимир Святославич

Общественность Калининградской области (КО) втянута в выбор между советско-российским настоящим и прусско-германским прошлым самого западного региона Российской Федерации. Выбор у калининградцев непростой и, надо сказать, бесперспективный. Сегодняшняя российская реальность не в силах зачеркнуть досоветское прошлое / наследие КО, само же это досоветское прошлое / наследие вспять не вернётся! Тем не менее, этот непростой выбор делит умы многих жителей региона, противопоставляя их друг другу в бессмысленном и бесперспективном состязании!

А есть ли выход, чтобы не делить умы? Есть! И он не в вере в однобокую германскую трактовку истории Янтарного края, а в понимании и римско-католической, и чешской/моравской, и литовской, и польской, и особенно собственно руськой трактовок истории КО времён от Ятвяжской Руси до наших дней! Залог обретения выхода из бесперспективного выбора между «древнегерманским» и российским именно в понимании того, что история региона — это жизнь здешней Руси в контекстах разных вер, языков, культур и государств. Именно Руси — Ятвяжской, а если более точно, то северной её части — Северной Етвязи!

Но сначала заглянем в далёкое прошлое Руси / Славии / Рутении / Ра (в)шин. IX столетие: Моравская / Чешская Русь, подобно нынешней Украине, отрывается от единого Руського света и вливается в мир Западный / Римско-Католический. Тогдашними порошенками и турчиновыми были, как это ни парадоксально звучит, Кирилл и Мефодий. Остальная же Русь после отторжения от неё Моравско-Балканской части сплотилась и в 862 году создала нехристианское — ведически-иудейское! — государство в границах и Полабской Руси (восток и северо-восток ФРГ), и Руяно-Поморской Руси (остров Буян / Рюген, северо-запад Польши), и Ятвяжской Руси (КО, северо-восток Польши, крайний запад, юго-запад и центральный юг Белоруссии, северо-запад Украины), и Литовско-Жмудинской Руси (Литва, Латгалия, центральная Белоруссия), и Ильмено-Полоцкой Руси, и Руси Поволжско-Уральской. Эти бескрайние территории Русий не захотели тогда принять христианство и оставались исповедующими и руський ведизм (мистическую веру в Перуна, Святовита, Дажьбога…), и руський иудаизм (принятие правил жизнеустройства во славу Йеговы / Яхве / Етьвы).

К 962 году (за 100−123 года) Моравская Русь была мировозренчески перекодирована и превращена в ударный русофобский отряд Священной римской империи, созданной вокруг Праги! И с тех пор римско-католическая Моравская Русь, называемая по-западному королевством Моравия, начала осуществлять походы на соседние северные и восточные руськие земли, чтобы завоевать их и подчинить власти Рима.

Римско-католическая Моравия, пожалуй, самый успешный проект Запада по отторжению от Руси её части и инспирирование той отторгнутой частью руськой междоусобицы (гражданской войны, цветной революции), которая позволяла Риму / Западу отрывать от Руси всё новые и новые куски. До XIII столетия от Руси были отторгнуты Полабская, Руяно-Поморская и Малопольская Русии.

А в 30-е годы XIII столетия моравские отряды Священной римской империи пошли на завоевание земель Северной Етвязи и её главной тверди — Тваньгоста. Немногим ранее венгерские римско-католические отряды осуществили завоевание земель Чудьской Руси и создали там Ливонский орден.

Моравцам к 1283 году удалось завоевать всю северную часть Ятвяжской Руси и создать на её территории римско-католический Тевтонский орден (ТО), который просуществовал до 1525 года. Государственным языком ТО была латынь, государственной религией — католичество. Латинское произношение ятвяжской столицы Тваньгост звучало — Твангсте или Тувангсте. Греческое / ортодоксальное христианство у католиков ТО считалось язычеством, подлежащим истреблению. При этом руський ведизм и руський иудаизм особенно не притеснялись, что и позволило местному руському населению — ятвягам (по-латински — порутенам, а на идиш — прайзиш) и сохранять свой родной язык (ятвяжское наречие руського языка), и развивать идиш-рус!

В 1525 году Северная Етвязь, называвшаяся тогда Западом — Тевтонский орден, отвергла власть Рима и римско-католической церкви и преобразовалась в независимое государство Прайзиш / Поруссия / Пруссия на идиш-иудейской основе с привнесением в неё зарождавшегося тогда лютеранства, которое использовало неиудейскую форму языка идиш (с латинской графикой и написанием текстов слева направо).

Здесь следует заметить, что собственно немецкий язык (хох-дойч) был создан искусственно только в 1901 году на основе неиудейских диалектов языка идиш! Сама же немецкая нация очень молодая, официально ей 146 лет — от момента создания королевства Германия в 1871 году! А в основе германской нации и государства лежат и руськое население Прайзиш / Поруссии / Пруссии (Полабской, Руянской и Ятвяжской Руси), и идиш-рус, и руськая культура, оформленная в идиш-иудейскую и идиш-лютеранскую традиции.

Герцогство, королевство Прайзиш / Поруссия / Пруссия — это руськое государство с доминирующим иудаизмом и идиш-рус, с сохранившимся мистическим руським ведизмом и с нарастающим лютеранством на неиудейском диалекте идиш-рус — прусском.

После разгрома Россией Франции Наполеона Запад понял, что с наскоку не-западную Русь не завоевать — для этого требуется новая Моравская Русь! И вскоре вчерашняя Полабская, Руяно-Поморская и Североятвяжская Русь (Прайзиш / Поруссия / Пруссия) стала кодироваться русофобским отрядом в духе «древних германцев», которые ложками копали себе Балтийское море!

Но в отличие от Моравской Руси Прайзиш / Поруссия не оправдала надежды Запада. В результате авантюры Гитлера Полабско-Руянская Русь десятилетиями называлась ГДР, Поморская Русь и южная часть Северной Етвязи те же десятилетия называлась ПНР, а северная часть Северной Етвязи с тех пор носит название Калининградская область России. Более того, сама Моравская Русь многие десятилетия существовала в виде ЧССР!

Одной из причин поражения русофобского проекта Прайзиш / Поруссия в ХХ столетии было то, что сама римско-католическая церковь значительно сепарировалась на гуситов, англикан, лютеран, а не-западный Руський свет научился защищаться греческой / ортодоксальной формой христианства!

С посленаполеоновских времён руськая Прайзиш / Поруссия стремительно формируется в «древних германцев». Тем не менее, даже сегодня в окрестностях столицы исторической Пруссии — Берлине сохраняются говоры полабского варианта руського языка (сербско-лужицкие!).

Если же сравнивать жизнь российского Бреста / Бриска и порусско-германского Кёнигсберга / Тваньгоста на рубеже ХIX-XX столетий, то и в одном ятвяжском городе, и в другом звучала в основном речь идиш-рус, а основная масса населения (до 75 процентов) посещала синагоги и ешиботы. Вхождение же Северной Етвязи / Восточной Пруссии в состав молодой, но виртуально «древней» Германии сыграло с исконно руським регионом злую шутку: местное руськое население окончательно забыло свои истоки, поверило в «древнюю германскость» и, в итоге, в 1945—1948 годы было изгнано на более-менее германские земли. А на освободившиеся извечно руськие земли были привлечены руськие люди со всех уголков не-западной Руси — СССР! И таким образом традиция руського населения Северной Етвязи / КО была успешно продолжена.

А материальная культура региона времен и ТО, и Прайзиш / Поруссии, и Германии — это руськая в своей прадедовской основе и, в основном, в идиш-иудейском конфессиональном проявлении.

Раньше говорить о фантомности «древних германцев» было сложно, но текущие события на Украине и оформление там идей «древних укров» упростили эту задачу. Знание общественностью КО истории родного края времён от Ятвяжской Руси до наших дней, понимание всех здешних и языковых, и конфессиональных, и государственных наслоений поможет тваньгостцам / калининградцам не противопоставлять альтернативно прошлое настоящему, а видеть историю и культуру Янтарного края цельно и в динамике.