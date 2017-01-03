Новогодние праздники в Польше омрачила трагедия, имеющая потенцию приобрести политический характер. Инцидент произошел в городе Элк, расположенном в Варминьско-Мазурском воеводстве на северо-востоке страны. Двое молодых людей в новогоднюю ночь заскочили в местный бар Prince Kebab. Один из юношей попытался унести две бутылки спиртного, не заплатив за них. Заметив это, хозяин (выходец из Алжира с польским гражданством) вместе с поваром-тунисцем побежали за ним следом. Завязалась драка, в ходе которой молодой поляк получил несколько ножевых ранений, от которых скончался. Такие случаи — открытое похищение спиртного — в городских барах и кафе случались и раньше. Но к смертельному исходу они не приводили. 1 января в центре Элка сотни людей собрались, чтобы зажечь свечи в память о погибшем, однако акция переросла в беспорядки и столкновения с полицией. В стражей правопорядка начали бросать петарды, бутылки и камни, и так несколько часов. «Бунт» закончился арестами 28 человек в возрасте от 17 до 50 лет. Пресс-секретарь городского отделения полиции Элка Анета Куликовская, комментируя ситуацию местной радиостанции, констатировала, что «большинство сотрудников полиции, проработавшие много лет, не припоминают таких беспорядков».

włodi Польский полицейский

Инцидент местного значения получил большую огласку в национальных средствах массовой информации. Дело в том, что он сопровождался агрессивной резкой риторикой в адрес мигрантов. В итоге потребовалось вмешательство министра внутренних дел Польши Мариуша Блащака, который призвал не сгущать краски. Как заявил глава ведомства, «Польша является безопасной страной по сравнению с тем, что происходит у наших западных соседей, с актом терроризма, какой произошел в Турции, где погибло 39 человек». Он добавил, что в Польше «нет тех социальных проблем, с которыми мы имеем дело на западе Европы, где есть большие анклавы мусульманских мигрантов, ничем не объединенных с оставшейся частью общества». Нет потому, что ныне правящая в Польше партия «Право и Справедливость» (PiS) отказалась от взятых на себя обязательств предыдущего правительства коалиции «Гражданской платформы» (РО) и Польской крестьянской партии (PSL) «о ввозе в страну мусульманских мигрантов». То, что широкое распространение во время беспорядков в Элке получили лозунги против мигрантов, министр объяснил страхом людей перед происходящим в мире, напомнив о терактах в Берлине, Ницце и Брюсселе, чего нет в Польше. Поэтому «если бы не события в Элке, эта новогодняя ночь была бы одной из самых безопасных за последние несколько лет. К сожалению, в городе дошло до убийства, ситуация немного изменилась», прокомментировал Блащак.

Однако с шефом МВД согласны далеко не все. Оппозиционная Gazeta Wyborcza поставила под сомнения его утверждение. «Министр Блащак может иметь надежду, что основание происходящего в Элке, не вызвано его предыдущими высказываниями о необходимости разрыва с «политической корректностью», о «гниющем Западе», об исламе, который представляет собой большую опасность и о том, что только PiS удалось уберечь страну от нашествия мусульманских террористов, — пишет издание. — Однако страна, в которой кто-то выражает свои взгляды тем, что бросает петарды в кебабную, где гибнет молодой человек, где полиция затрудняется справиться с беспорядками, а лишенный даже тени ответственности министр вместо того, чтобы успокоить настроения, выступает с глупостями по радио, не является страной спокойной и безопасной». В свою очередь представитель общественной организации «Никогда снова» (Nigdy Więcej) Анна Татар в интервью Польскому агентству печати заявила, что это не первый случай преступлений на основе ксенофобии. Она обратила внимание на недавнее происшествие в Люблине, где разгромили местную шашлычную. Как сообщала местная пресса, вандалы разрисовали помещение надписями «е…ть ИГИЛ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «е…ть Ислам», хотя заведение принадлежит гражданам Индии. «Для виновников не имеет никакого значения, что владельцы не являются последователями ислама, — отметила Татар. — Важен иной цвет кожи, иной акцент, это очень широкое упрощение, когда вина возлагается на «не наших», на чужих. Такое мышление очень опасно».

Захочет ли оппозиция использовать беспорядки в Элке для критики «Права и Справедливости» или решит не раскачивать лодку в этой потенциально опасной ситуации, пока сказать трудно. Вместе с тем нельзя не отметить, что правящая партия сама невольно способствовала переводу локального инцидента на национальный уровень, когда придала государственное значение похоронам погибшего от рук террориста, атаковавшего Берлин, польского водителя Лукаша Урбана. В траурной церемонии, проведенной в канун прошлого года, принял участие президент Польши Анджей Дуда, вице-спикер Сейма Иоахим Бруджиньский, руководитель аппарата премьер-министра Беата Кемпа и другие официальные лица. Глава правительства Беата Шидло обратилась с посланием к родственникам погибшего водителя, сообщив, что «поляки уже становились жертвами террористических атак, совершенных исламскими фундаменталистами, но трагедия в Берлине является уникальной». Речь не о том, что такая реакция является ошибочной, напротив, присутствие на похоронах делает честь президенту и его коллегам. Но есть и другое. Проправительственная Gazeta Polska увидела в трагедии повод указать на «кровь на руках Ангелы Меркель». Издание обвинило немецкого канцлера в том, что это она несет «моральную и политическую ответственность», так как является «лицом политики, которая ведет к очередной драме». В этой ситуации у кого-нибудь может появиться соблазн задать по аналогии вопрос правящей партии — а на чьих руках кровь погибшего молодого человека из Элка и что со всем этим делать, намекая на очевидный неприятный ответ в первом и втором случае. Это первое.

Второе. В те же дни, когда протестующие бушевали в Элке, еще одно происшествие было зафиксировано на другом конце страны, в Еленя-Гуре. Там автомобиль, которым управлял крайне пьяный украинец, сбил насмерть двух местных подростков. Освещение этого трагического события польской прессой носило преимущественно информационный характер. Но комментарии интернет-пользователей под публикациями явно говорят о накопившейся серьезной неприязни поляков к украинцам, гостящим или работающим в Польше. Любой инцидент, так или иначе, вызывает желание обобщить и перенести агрессию на представителя той группы, которую делают виновной. Выходцев из Ближнего Востока, Африки или Азии в Польше не так уж и много. Зато число украинцев резко выросло за последние годы, их больше миллиона, соответственно, чисто статистически риск и масштаб нападений на них потенциально выше, чем в отношении мигрантов, хотя последние больше заметны. В случае, если какая-нибудь сила захочет канализировать протестные настроения польского общества против «чужаков», появляется опасная дилемма — кого именно она выберет? Ведь Польша сегодня выставляет как еж иголки как в адрес Запада, так и Востока.